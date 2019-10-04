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    Hong Kong’da çatışma noktalarını gösteren uygulama Apple tarafından kaldırıldı

    Çin hükümetiyle ters düşmek istemeyen Apple, Hong Kong haritasında çatışma noktalarını gösteren ve kullanıcılara alternatif yollar sunan HKmap Live uygulamasını kaldırdı.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Hong Kong’da çatışma noktalarını gösteren uygulama Apple tarafından kaldırıldı

    Son dönemde Hong Kong’da yaşanan protesto gösterileri gündeme damga vurmuş durumda. Protestocular ve güvenlik güçleri arasındaki gerginlik zaman zaman çatışmalara dönüşüyor. Çin hükümeti de protestocuların önünü alabilmek için her yola başvuruyor.

    Kafa karıştıran karar

    Bu hafta yaşanan bir gelişme baskıcı Çin yönetiminin erişemediği bir alanın olmadığını gösterdi. Kullanıcılara mevcut çatışma bölgelerini göstererek güvenli alanlara yönlendiren HKmap Live uygulaması App Store mağazasından kaldırıldı.

    Ayrıca Bkz. "Instagram Threads uygulaması indirmeye sunuldu"

    HKmap Live uygulaması vatandaşların çatışma bölgelerinden uzak durmasını sağlıyordu. Kullanıcı verilerine dayanan uygulama aynı radar tespitinde olduğu gibi hangi noktalarda yoğun çatışma ve kargaşa yaşandığını gerçek zamanlı gösterebiliyordu. Uygulamanın diğer bir faydası ise güvenlik güçlerinin yaptığı duyuruları anlık olarak kullanıcılara iletmesiydi.

    Apple engelleme gerekçesi olarak uygulamanın polisten kaçmak için bir araç haline gelmesi ihtimalini gösteriyor. Geliştiriciler ve kullanıcılar ise insanlara ve yetkililere faydalı olacak bir uygulamanın kanunsuz statüsüne düşürülmesine tepkili. Pek çok otorite Çin hükümetinin baskısına Apple’ın boyun eğdiğini ifade ediyor. Hali hazırda kaldırma gerekçesine itiraz edildiği ve değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor.

     


    https://appleinsider.com/articles/19/10/03/apple-removes-not-legal-hong-kong-police-monitoring-app Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 hf.
    Çin kazanç getiren bir pazar bu pazarı bir kaç uygulama
    için riske atmayıp kaldırma yoluna gitmiş
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