Hong Kong’da çatışma noktalarını gösteren uygulama Apple tarafından kaldırıldı

Son dönemde Hong Kong’da yaşanan protesto gösterileri gündeme damga vurmuş durumda. Protestocular ve güvenlik güçleri arasındaki gerginlik zaman zaman çatışmalara dönüşüyor. Çin hükümeti de protestocuların önünü alabilmek için her yola başvuruyor.

Kafa karıştıran karar

Bu hafta yaşanan bir gelişme baskıcı Çin yönetiminin erişemediği bir alanın olmadığını gösterdi. Kullanıcılara mevcut çatışma bölgelerini göstererek güvenli alanlara yönlendiren HKmap Live uygulaması App Store mağazasından kaldırıldı.

Ayrıca Bkz.

"Instagram Threads uygulaması indirmeye sunuldu"

HKmap Live uygulaması vatandaşların çatışma bölgelerinden uzak durmasını sağlıyordu. Kullanıcı verilerine dayanan uygulama aynı radar tespitinde olduğu gibi hangi noktalarda yoğun çatışma ve kargaşa yaşandığını gerçek zamanlı gösterebiliyordu. Uygulamanın diğer bir faydası ise güvenlik güçlerinin yaptığı duyuruları anlık olarak kullanıcılara iletmesiydi.

Apple engelleme gerekçesi olarak uygulamanın polisten kaçmak için bir araç haline gelmesi ihtimalini gösteriyor. Geliştiriciler ve kullanıcılar ise insanlara ve yetkililere faydalı olacak bir uygulamanın kanunsuz statüsüne düşürülmesine tepkili. Pek çok otorite Çin hükümetinin baskısına Apple’ın boyun eğdiğini ifade ediyor. Hali hazırda kaldırma gerekçesine itiraz edildiği ve değerlendirme aşamasında olduğu belirtiliyor.