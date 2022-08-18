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    Instagram'da SFS ne demek, nasıl yapılır?

    Kullanıcılar, sosyal medyada takipçi sayılarını artırmak için ilginç terimler kullanabiliyor. SFS de bunlardan biri. SFS’nin ne anlama geldiğini ve Instagram’da nasıl kullanıldığını anlatıyoruz.
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    SFS nedir

    SFS'nin kullanımı çok eskilere dayansa da, günümüzde daha çok sosyal ağ platformlarında takipçi sayısını artırmak, daha fazla beğeni ve yorum almak isteyen kişilerin kullandığı bir tanıtım aracı.

    SFS nedir?

    SFS, Instagram, Snapchat, TikTok gibi sosyal medya platformlarında kullanılan terimlerden biri. Genellikle influencerların gönderilerine eklediği terim, karşılıklı tanıtım aracı olarak kullanılıyor. SFS terimi, sosyal medya platformuna veya kişisel tercihe bağlı olarak farklı anlamlara gelebiliyor.

    Instagram’da SFS nedir?

    Instagram’da SFS, ya “shoutout for shoutout” ya da “spam for spam” anlamında kullanılıyor. Bir gönderide #SFS etiketi (hashtagi) varsa, o kişi sizden içeriğini yalnızca beğenmenizi değil, aynı zamanda yeniden paylaşmanızı da istiyor demektir. SFS, özellikle Instagram’da her zaman bir hashtag ile birlikte kullanılır. Bir kullanıcı, dikkatinizi çekmek isterse SFS gönderisinde sizi etiketleyebilir veya direkt mesaj (DM) gönderebilir. SFS’nin arkasındaki anlam ve niyet, TikTok, WhatsApp, Twitter ve diğer tüm sosyal medya platformlarında aynıdır.

    SFS neyin kısaltması?

    SFS yalnızca “Shoutout for shoutout”un kısaltması değil. Instagram ve diğer platformlarda “spam for spam”, Snapchat’te “snap for snap” anlamına da gelebiliyor. Ancak kafanız karışmasın; hepsi farklı anlamlar taşıyor gibi görünse de aslında tek bir amaç için kullanılıyor: Takipçi sayısını artırmak. Peki, SFS nasıl yapılır?

    Instagram SFS
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    Instagram’da SFS nasıl yapılır?

    Takipçilerinizden içeriğinizi paylaşmalarını istemek için #SFS etiketi içeren bir gönderi paylaşın. Sosyal medyada #SFS başlığıyla içerik paylaşmak, tüm takipçilerinizden sizi tanıtmalarını istemenin kolay bir yoludur. Tabii ki bu karşılıklı.

    Örneğin; sokak sanatı fotoğrafçılığınızı tanıtmak için bir fotoğraf paylaşın ve açıklamaya #SFS etiketini ekleyin. Belli bir kullanıcının dikkatini çekmek istiyorsanız, onları #SFS gönderinizde etiketleyebilirsiniz. Birçok kullanıcı, SFS gönderilerini clickbait olarak görüyor, bu yüzden seçici olun. SFS’yi hikayeniz veya gönderilerinizde gerçekten paylaşmaya değerse kullanın.

    Peki, SFS gönderilerine ne şekilde yanıt vermelisiniz? Başka bir influencer yardımcı olmak veya arkadaşınızı tanıtmak istiyorsanız, SFS etiketli içeriğini takipçilerinizle paylaşın. Karşılığında profilinizi ve içeriğinizi takipçileriyle paylaşacaklardır. Dilerseniz, SFS gönderilerini görmezden gelebilirsiniz. Etiketlenseniz bile içeriği paylaşmak zorunda değilsiniz, tamamen size kalmış.

    instagram sfs etiketi
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    Shoutout, aslında sosyal medyada yeni kullanılmaya başlanan bir terim değil; uzun süredir var. 1980’lerde radyo sunucuları, DJ’ler ve MC’ler tarafından selam gönderme amaçlı kullanılıyordu. Son yıllarda sosyal medyanın yükselişi ile birlikte tanıtım anlamına da geldi. Instagram ve diğer platformlarda kullanıcıların, hesaplarını karşılıklı tanıtmaları anlamında kullanılıyor. Snap for snap, Spam for spam, bunun sadece varyasyonları.

    Kaynakça https://www.wikihow.com/What-Does-SFS-Mean https://www.thesun.co.uk/tech/13472461/what-does-sfs-mean-snapchat-instagram/
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