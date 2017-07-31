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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Honolulu'da akıllı telefonlarına bakarak yürüyen yayalara ceza kesilecek

Hawaii adalarının başkenti Honolulu, yayaların araç trafiğine açık yollarda ve caddelerde akıllı telefonlarına bakarak yürümesini yasaklıyor. Yakalananlara 15 ila 99$ arasında para cezası kesilecek.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Hawaii'nin en büyük şehri "dalgın yürüyüşü" engellemek için yayaların akıllı telefonlarına bakarak caddelerden geçmesini yasaklıyor. 25 Ekim itibariyle Honolulu sakinleri, araç trafiğine açık yollarda yürürken telefon, tablet veya başka herhangi bir elektronik cihaza bakarak yakalanırsa 15 ila 99$ arasında para cezası alabilecek. Honolulu böylece "akıllı telefon zombileri"nden kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların sayısını azaltmaya yönelik yasal düzenlemeyi hayata geçirecek ilk büyük şehir olacak.
Acil servisi arayan insanların cezadan muaf olacağı ve yayaların aynı suçu işlemesi durumunda para cezalarının artacağı belirtiliyor. Akıllı telefon zombilerinin çoğu, yoldan geçen arabalar veya bisikletler tarafından yaralanmıyor. Genelde kendileri sabit nesnelere çarpıyorlar. Honolulu Belediye Başkanı Kirk Caldwell, yeni mevzuatla ilgili olarak Perşembe günü gazetecilere bir açıklama yaptı. Caldwell yeni yasanın 2 red oyuna karşılık 7 kabul oyuyla şehir konseyi oylamasından geçtiğini söyledi.
Ayrıca Bkz. "Samsung Pay diğer markalara da geliyor"
Belediye meclisinin 17-39 nolu yönetmeliğinde "Hiçbir yaya mobil bir elektronik cihaza bakarak caddeden veya karayolundan geçemez. Bu yönetmeliğin amacı, bazı kişilerce mobil elektronik cihazların kullanımını düzenlemektir." ifadesi yer alıyor. Dalgın yürüyüş vakaları, ölümleri veya yaralanmaları hakkında Honolulu'ya ait veriler mevcut değil ancak Maryland Üniversitesi tarafından 2015 yılında yayınlanan ve Reuters tarafından aktarılan bir araştırma, 2000 ile 2011 yılları arasında ABD'de 11.000'in üzerinde dalgın yürüyüş yaralanmasının olduğunu gösteriyor.

https://www.reuters.com/article/us-hawaii-texting-ban-idUSKBN1AD2LS Yorum Yaz
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10ff 1 yıl en beğenilen
Bizde olsa, devlet o alana yaklasinca operatorden telefonlara mesaj yollatir, telefona bakanlara da ceza keser.
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sistemli adam 1 yıl
2 yıl önce gitmiştim. inanılmaz doğal güzellikleri var ve sakinliği de bana ukrayna yı hatırlattı. zaten honolulu anlamı da sakin liman demek. tam emeklilik keyfi çıkarılacak yer.
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Master_Evil 1 yıl
arabada inanılmaz dikkat dağıtıyor, hiç uğraşmamak lazım
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cancan_burak 1 yıl
Maliye bakanı bunu beğendi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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metekmete 1 yıl
Bizde olsa hemen soyunup telefonuma dokunma diye eylem yapıp Avrupalı abilerine şikayet ederler.
Vatanımı seviyorum Ve milletimle gurur duyuyorum. Avrupa özgürlüğüne özenenler bana kul kul hakkı ile gelmeyin diyen dini beğenmiyorlar.
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Amd64x2 1 yıl
3310 'na baksa ceza yok mu? "akıllı telefon" denilmiş de haberde
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xyz90 1 yıl
Doğru karar bence.
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DH Misafiri 1 yıl
AMD Ryzen gibi yine işi bitirmiş. Özellikle RX Vega 56 gelmiş geçmiş en iyi 4K f/p kartıdır!!! Diğer modellerde çok iyi en önemli kulvarı yıktılar. AMD DX12, Freesync, HMB2, 4K da farkını koyacaktır.
kıytırık tdpli adi vramlı nvidia kartlar yine 970 gibi çöp olacaktır...
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shintai 1 yıl
Karayolundan geçerken cep telefonuna bakarak yürümek elbette kazalara sebep olabilir ve cezalandırılması mantıklı
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aykut467 1 yıl
açmayın şöyle konular
karpuz kabuğu sokmayın şimdi durup dururken
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arel.gr 1 yıl
hayat sekline ceza mi olur, kisi telefonun matrix 'inde yasiyor.
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