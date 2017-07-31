Honolulu'da akıllı telefonlarına bakarak yürüyen yayalara ceza kesilecek

Hawaii'nin en büyük şehri "dalgın yürüyüşü" engellemek için yayaların akıllı telefonlarına bakarak caddelerden geçmesini yasaklıyor. 25 Ekim itibariyle Honolulu sakinleri, araç trafiğine açık yollarda yürürken telefon, tablet veya başka herhangi bir elektronik cihaza bakarak yakalanırsa 15 ila 99$ arasında para cezası alabilecek. Honolulu böylece "akıllı telefon zombileri"nden kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların sayısını azaltmaya yönelik yasal düzenlemeyi hayata geçirecek ilk büyük şehir olacak.

Acil servisi arayan insanların cezadan muaf olacağı ve yayaların aynı suçu işlemesi durumunda para cezalarının artacağı belirtiliyor. Akıllı telefon zombilerinin çoğu, yoldan geçen arabalar veya bisikletler tarafından yaralanmıyor. Genelde kendileri sabit nesnelere çarpıyorlar. Honolulu Belediye Başkanı Kirk Caldwell, yeni mevzuatla ilgili olarak Perşembe günü gazetecilere bir açıklama yaptı. Caldwell yeni yasanın 2 red oyuna karşılık 7 kabul oyuyla şehir konseyi oylamasından geçtiğini söyledi.

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Belediye meclisinin 17-39 nolu yönetmeliğinde "Hiçbir yaya mobil bir elektronik cihaza bakarak caddeden veya karayolundan geçemez. Bu yönetmeliğin amacı, bazı kişilerce mobil elektronik cihazların kullanımını düzenlemektir." ifadesi yer alıyor. Dalgın yürüyüş vakaları, ölümleri veya yaralanmaları hakkında Honolulu'ya ait veriler mevcut değil ancak Maryland Üniversitesi tarafından 2015 yılında yayınlanan ve Reuters tarafından aktarılan bir araştırma, 2000 ile 2011 yılları arasında ABD'de 11.000'in üzerinde dalgın yürüyüş yaralanmasının olduğunu gösteriyor.

https://www.reuters.com/article/us-hawaii-texting-ban-idUSKBN1AD2LS