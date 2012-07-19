Hootsuite, Google+ Sayfalar desteğini artırdı

Yayın hayatına başladığında Twitter için üçüncü parti bir istemci olarak tanınan Hootsuite, Facebook, Instagram, LinkedIn gibi ağları da kapsama alanına almasıyla yelpazesini oldukça genişletmişti. Uygulama Google+ Sayfalar kısıtlamalarını bugün kaldırdığını duyurdu.





Google ile yapılan ortaklık neticesinde Hootsuite kullanıcıları Google+ sayfalarını uygulama üzerinden yönetebiliyordu. Ancak Google, uygulamaya sadece 200 sayfanın yönetim hakkını tanımıştı. Google ile sıkı pazarlığa oturan Hootsuite, bu limiti de kaldırdı.





Aşırı talep nedeniyle özellikle işletme sahibi kullanıcılara cevap vermekte zorlanan Hootsuite, sınırların kaldırılmasıyla rahat bir nefes aldı. Ancak halen daha Google+ profillerinin Hootsuite üzerinden yönetilmesine izin verilmiyor.





Hootsuite talepleri dikkate alarak yavaş yavaş Google+ sayfalarının yönetim imkanını kullanıcılarına sunmaya başlayacak.