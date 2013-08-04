Hoparlörsüz kulaklık modeli: Sound Band





Popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Sound Band, üzerinde hoparlör barındırmayan özel teknolojisi sayesinde kemik ve doku üzerinden ses aktarımı sağlayabiliyor. Kablosuz olarak Andorid ve iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlar ile kullanılabilen ve hoparlör olmayan yapısı sayesinde müzik dinlenirken ya da konuşma yapılırken çevrenin de duyulabilmesine imkan veren ürün, gövdesinde yer alan kontrol ünitesinden çağrı cevaplama işlemini de yerine getirebiliyor.

Yapılan geliştirimeler sonucunda 4. versiyona ulaşan ve seri üretime hazır duruma geldiği belirtilen Sound Band, site üzerinde yapılacak 125$ (20$ kargo) bağış ile farklı dış kaplama seçenekleriyle elde edilebiliyor ve geliştiricinin söylediğine göre üst seviye bir ses kalitesi ortaya koyabiliyor.

Projeye başlanırken konan 175,000$ hedefin bitimine 41 gün kala 1,245 bağış ile 150,043$'lık kısmını toplayan Sound Band projesi hakkında hazırlanmış ayrıntılı tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün çalışma prensibini rahatlıkla görebilirsiniz





http://www.kickstarter.com/projects/hybratech/sound-band-finally-a-headset-without-speakers