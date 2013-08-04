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Hoparlörsüz kulaklık modeli: Sound Band

5 yıl
1,3b
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33
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Hoparlörsüz kulaklık modeli: Sound Band

Popüler bağış sitesi Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Sound Band, üzerinde hoparlör barındırmayan özel teknolojisi sayesinde kemik ve doku üzerinden ses aktarımı sağlayabiliyor. Kablosuz olarak Andorid ve iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlar ile kullanılabilen ve hoparlör olmayan yapısı sayesinde müzik dinlenirken ya da konuşma yapılırken çevrenin de duyulabilmesine imkan veren ürün, gövdesinde yer alan kontrol ünitesinden çağrı cevaplama işlemini de yerine getirebiliyor.
Yapılan geliştirimeler sonucunda 4. versiyona ulaşan ve seri üretime hazır duruma geldiği belirtilen Sound Band, site üzerinde yapılacak 125$ (20$ kargo) bağış ile farklı dış kaplama seçenekleriyle elde edilebiliyor ve geliştiricinin söylediğine göre üst seviye bir ses kalitesi ortaya koyabiliyor.
Projeye başlanırken konan 175,000$ hedefin bitimine 41 gün kala 1,245 bağış ile 150,043$'lık kısmını toplayan Sound Band projesi hakkında hazırlanmış ayrıntılı tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürünün çalışma prensibini rahatlıkla görebilirsiniz

Hoparlörsüz kulaklık modeli: Sound Band


http://www.kickstarter.com/projects/hybratech/sound-band-finally-a-headset-without-speakers Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shadowtr 5 yıl
Ensede duran o acaip kutu olmasa daha iyi olurmuş. Tasarımı elden geçer. Teknolojisi nasıl önemli olan bu. Bunu da denemeden asla bilemeyiz.
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felixamor 5 yıl
Harika bir düşünce ve tasarım! Ama cevap vermek için enseye uzanmak garip durmuş biraz
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Sunstorms 5 yıl
teknoloji olsun diyebilmek adına berrbat bir fikir müzikal kalite ve sahne derinliği arayan birinin son tercihi bile olamaz!
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brk-bjk 5 yıl
Sonra niye 30 yasinda kanserim
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Puzzles 5 yıl
Alışılmışın dışında bir ürün . Meraklandırdı doğrusu ...
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onur01651 5 yıl
Teknoloji budur...


Böyle teknoloji yapıyorsun o arkadaki kütle neyin nesidir. At kuyruğu gibi sallanıp duracak, hareket ettikçe şaplatacak enseye, onu da düzeltin ben alim
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aozgec 5 yıl
aslinda yillardir olan bir teknoloji, işitme zorluğu olanlar bu şekilde çalışan cihazlarla duyabiliyorlar. ancak bunu bu şekilde sunmaları zekice olmuş. başarılar.
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etlik 5 yıl
Yıllardır kullanılan bir teknoloji bir tuş sayesinde dışarıdaki ortamı direk kulaklığa veriyor. Bu yüzden çevredekilerle konuşmak için kulaklıkları çıkarmanıza gerek yok.
Güzel çalışma geleceği olan bir teknoloji.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ardaalisahin 5 yıl
garip bir teknoloji bakalim performansi nasil olucak isitme cihazina benzettim ben tasarim biraz daha iyi olabilirdi
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DH Misafiri 5 yıl
Ahaha dışarı ses veriyormu ne demek.hoparlör yokki ses versin.çalışma mantığı titreşim.bassı az olmaz,siz hiç otobüste kafanızı cama dayayıp gitmediniz mi? O zaman ki bass skrillex şarkısında yok.
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Srcn81 5 yıl
Güzel bir ürüne benziyor.
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Elder Wand 5 yıl
Ses kalitesi mühimdir kulaklıklarda tasarımdan ziyade.Bakalım ses kalitesi nasıl acaba?
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Batuist 5 yıl
iyide ben müzik dinlerken dışarıdaki sesleri duymak istemem ki.. ne o öyle karman çorman bir şey olur.. iyi yalıtılmış bir kulkaklık arar müzik dinleyecek adam.
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golgeoyunlari 5 yıl
başağrıtmasın bu :)
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Guest-7B80D638-E 5 yıl golgeoyunlari
golgeoyunlari

başağrıtmasın bu :)

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