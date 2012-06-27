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Horn, Zynga ve Phosphor Game Studio işbirliği ile mobil platformlar için geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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San Francisco'da gerçekleşen Zynga Unleashed 2012 etkinliğinde, Zynga yetkilileri tarafından yeni bir ortaklık platformu duyuruldu. 50 Cubes, Portalarium, Rebellion, Konami, Phosphor Game Studio ve Atari adlı geliştiricileri kapsayan bu ortaklık programı çerçevesinde 'Horn' adında yeni bir mobil oyunda duyuruldu.

Zynga ve Phosphor Game Studio'nun iş birliğiyle geliştirilen Aksiyon/Macera türündeki oyun kaliteli grafikleri, fantastik görselleri ve etkileyici atmosferi ile dikkat çekiyor. Android ve iOS için çıkış yapacağı belirtilen 'Horn' için detaylı bilgiler bulunmasa da oyunun ücretsiz olarak kullanıcılara sunulması bekleniyor. Zynga'nın işin içinde olması oyunun sosyal açıdan gelişmiş bir deneyim sunması ihtimalini güçlendiriyor. Ayrıca Dark Meadow'un geliştiricisi Phosphor Game Studio'nun oyunun yapımında yer alması Horn'dan beklentileri bir hayli yükseltiyor.

Henüz kesin bir çıkış tarihi belirtilmeyen Horn'nun bu ortaklık platformunun geleceği konusunda oldukça ümit verici bir adım olduğunu belirtmek pekte yanlış olmaz.


  

http://toucharcade.com/2012/06/27/first-horn-footage-emerges/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
YGA 7 yıl
Game Studio ve Konami dikkatimi çekti benim.İnşallah güzel birşeyler ortaya çıkar,Zynga'nın da bu kadar büyütülmesi yersiz.
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