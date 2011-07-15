Hotmail yeni bir güvenlik sistemini hayata geçiriyor





Microsoft’un sanal posta alışverişi sunan hizmeti Hotmail geçtiğimiz günlerde 15. yaş gününü kutladı. Zaman zaman sıkıntılar yaşansa ve hackerların hedefi haline gelse de Hotmail internette öncü rollerden birini oynadı.





Devamlı yenilenen arayüzü ile kullanıcılarının karşısına çıkan Hotmail şimdi güvenlik tarafında da önemli değişiklikler yapıyor.





Son dönemlerde yaşanan email adreslerinin farklı şekillerde internete sızdırılma olayları karşısında Hotmail bazı tedbirler aldı. Özellikle ele geçirilen hesaplardan yakın arkadaşlara spam mail gönderilerek tuzağa düşürülmesi en çok rastlanılan olaylardan.





Bu bakımdan Hotmail sadece kendine özgü olan “Arkadaşım hacklendi - My Friend’s been hacked” adında bir özelliğini duyurdu. Kullanıcılar hesapları ele geçirilmiş arkadaşlarından geldiğini düşündükleri spam mailleri artık bu şekilde işaretleyebilecekler. Ardından bu kişiden gelen mailler filtrelenebilecek.





Hotmail’in üzerinde durduğu diğer bir güvenlik açığı ise kullanıcıların çok basit şifreler kullanması. Kolay ortaya çıkarılabilecek şifreler nedeniyle hesapların güvenliği en aza iniyor. 123456 veya abc123 şeklinde şifre kullananların sayısı şaşırtıcı derecede fazla.





Bu nedenle bir uyarı sistemi koyan Hotmail bu tür zayıf şifrelerin kullanıldığı hesap sahiplerine renkle kodlanmış bir mesaj gönderiyor ve kullanılan şifrenin zayıf olduğunu belirtiyor. Bu sistem kısmi olarak bazı hesaplarda denenmeye başladı. Hotmail ileride kullanıcılara zayıf şifrelerini değiştirmelerini isteyen bir sistemi de devreye sokmak istiyor.





Email güvenliği günümüzün en hassas konularından birisi haline geldi. Israrla basit şifreler kullanmaya devam eden kullanıcıların hesapları bir anda hacker saldırılarının hedefi haline gelebiliyor.