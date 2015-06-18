Hp'den 10-inç çıkartılabilir ekrana sahip hibrit dizüstü bilgisayar: Pavilion X2

HP, yaklaşık 2 yıl önce kullanıma sunduğu Pavilion X2 ailesine yeni bir üye daha eklediğini duyurdu.

Yeni Pavilion X2, bünyesinde çıkartılabilir şekilde tasarlanan 10-inç (IPS / 1280x800 piksel) boyutunda dokunmatik bir ekran taşıyor. Ekran ile kasa bağlantısı geliştirilerek manyetik hale getirilen ve bu sayede çok daha rahat çalışan ürün, haber içerisinde yer alan görsellerden de görülebileceği üzere oldukça şık bir tasarımla geliyor ve beyaz ya da kırmızı gibi dikkat çekici renk seçenekleri bulunuyor.

Gücünü Intel'ın dört çekirdekli Atom Bay Trail işlemcisinden alan HP Pavilion X2, bünyesinde USB Type-C şarj bağlantısı taşıyor ve firma tarafından söylendiği üzere Full HD film oynatırken yaklaşık 11 saat aktif batarya ömrü ortaya koyuyor. Ekran ağırlığı 585 gram, toplam ağırlığı ise 1.2 kg olan hibrit dizüstü bilgisayar, 2GB Ram ve 32GB (64'e arttırılabiliyor) dahili depolama birimiyle geliyor. X2 ayrıca microHDMI portu üzerinden büyük ekranlara görüntü aktarımı da yapabiliyor.

HP'nin taşınabilirlik ve kullanım kolaylığı açısında dikkat çeken yeni hibrit ürünü Pavilion X2, 300$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ay satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2015/06/18/hp-envy-pavilion-x2/