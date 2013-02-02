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Huawei Ascend W1, Almanya'da 7 Şubat'ta satışa sunuluyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Ascend W1, Almanya'da 7 Şubat'ta satışa sunuluyor

Windows Phone 8 ekosisteminin en ucuz akıllı telefonu olma sloganıyla görücüye çıkan Huawei Ascend W1, Avrupa pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. 

Alman Conrad perakendecisinde listelenmeye başlayan ürün 7 Şubat tarihinde resmi olarak dağıtıma başlayacak. Ürün için belirlenen fiyat seviyesi ise 199 Avro. Vergiler dahil yaklaşık 600-650TL olarak hesaplayabiliriz. Ascend W1 ile fiyat konusunda rekabet edecek Lumia 620 modeli ise 250 Avro seviyesinde.

Bütçe dostu fiyat karşısında modelin özellikleri ise 1.2GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdekli Qualcomm MSM8230 işlemci, Adreno 305 grafik birimi, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 4 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 720p video kaydı şeklinde sıralanabilir. 

http://wmpoweruser.com/huawei-ascend-w1-coming-to-germany-soon-at-super-low-price/ Yorum Yaz
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exoss 6 yıl
İnanmayın one x çıktığı zamanda ilk comrad öisteledi ancak ürün çıktıktan 5 ay sora insanlar albildi . Conrad a güven olmaz )
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fuckulteli 6 yıl
Ülkemize 600 değilde 650'den gelirse L620 tercih edilir.
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memoseler 6 yıl
Kimse şunu inkar edemez ki Lumia serisinin yanında hepsi sönük kalıyor.
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depeche35 6 yıl
Neden olmasın ama bizdeki Huawei dist. ses soluk yok.....
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umutrojda 6 yıl
nokia'nın lumia ailesine özel uygulamaları çok güzel olduğu için lumia 620 karşısında fazla dayanabileceğini sanmam ancak genede giriş seviyesi için güzel telefon
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