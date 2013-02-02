Huawei Ascend W1, Almanya'da 7 Şubat'ta satışa sunuluyor





Windows Phone 8 ekosisteminin en ucuz akıllı telefonu olma sloganıyla görücüye çıkan Huawei Ascend W1, Avrupa pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.





Alman Conrad perakendecisinde listelenmeye başlayan ürün 7 Şubat tarihinde resmi olarak dağıtıma başlayacak. Ürün için belirlenen fiyat seviyesi ise 199 Avro. Vergiler dahil yaklaşık 600-650TL olarak hesaplayabiliriz. Ascend W1 ile fiyat konusunda rekabet edecek Lumia 620 modeli ise 250 Avro seviyesinde.





Bütçe dostu fiyat karşısında modelin özellikleri ise 1.2GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdekli Qualcomm MSM8230 işlemci, Adreno 305 grafik birimi, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 4 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 720p video kaydı şeklinde sıralanabilir.

http://wmpoweruser.com/huawei-ascend-w1-coming-to-germany-soon-at-super-low-price/