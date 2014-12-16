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Huawei Honor 6 Plus resmileşti

4 yıl
2,5b
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51
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Honor 6 Plus resmileşti

Huawei'nin çift arka kamerası ile dikkat çeken yeni amiral gemi modeli Honor 6 Plus, Pekin'de yapılan bir etkinlikle resmiyete kavuştu. Özellikle çift kameranın kalitesi ile Honor 6 Plus ses getirecek gibi görünüyor. 

5.5 inçlik Full HD bir ekrana sahip olan Honor 6 Plus, Kirin 925 yongasetinden gücünü alıyor. 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A15 ve 1.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 çekirdeğini big.LITTLE formunda çalıştıran Kirin 925 yongaseti, Mali-T628 grafik biriminin yanında Tensilica HiFi3 Auto ses işlemcisi ve bağımsız bir görüntü sinyal işlemcisi ile birlikte geliyor. 

Modelde 3GB RAM, 32GB artırılabilir dahili hafıza, 5MP çözünürlükte ön kamera, LTE desteği, 3600mAh gücünde batarya, çift SIM kartı yuvası, 7.5mm kasa kalınlığı şeklinde diğer özellikler mevcut. 

HTC'nin One M8 modelinde de bir benzerini gördüğümüz çift kamera sistemi derinlik algısı oluşturarak çekilen resmin herhangi bir noktasına daha sonra manuel olarak odaklanabilmenizi sağlıyor. Huawei bu sisteme simetrik çift kamera teknolojisi adını vermiş. 

Her iki kamera sensörü de 8MP çözünürlükte olan sistem en yüksek 13MP çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. 1.85 mikron piksel büyklüğünde olan sensörlerden birisi f/2.0 diyafram aralığına sahip ve otomatik odaklama barındırıyor. Diğeri ise f/2.4 diyafram aralığına sahip ve sabit odaklama yapıyor. 

Kirin 925 yongasetinde yer alan bağımsız bir görüntü sinyal işlemcisi çift kameranın elde ettiği verileri işliyor ve interpolasyon işlevini yerine getiriyor. Düşük ışıkta en iyi kamera performansını vaad eden kamera ayrıca 0.1 odaklama süresine sahip ve bu süre ile pazarın en hızlı akıllı telefon kameralarından birisi olmaya aday. Çift kamera en iyi paralel dizilim için çinko alaşım ile çevrelenmiş. Huawei Honor 6 Plus modeli 400$ fiyat etiketi ile yarın Çin'de satışa sunulacak. Modelin 323$ civarında fiyat etiketine sahip olan bir de 3G versiyonu bulunuyor.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Honor-6-Plus-goes-official-dual-camera-and-0.1s-focusing-time-in-tow_id63862 Yorum Yaz
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uykusuz66 4 yıl
bence appleda oldugu gibi hopörleri alt kısma verselerdi tadından yenmezdi işte o zaman
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arel.gr 4 yıl
karşıdan karşıya begeni,hayranlik,arzu..........resmileşmiş,kime faydasi ?
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mesut4768 4 yıl
güncelleme desteğini düzenli alırsa huawei telefonlar tutar özellikle mate 7 çok hoş görünüyor 6 inç ekran tam istediğim ekran büyüklüğü ülkemize gelsinde bakalım her modeline
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memleket44 4 yıl
Kasası çok şık duruyor...
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inexo 4 yıl
ne özgün kasa tasarımı öyle
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fz18 4 yıl
bu telefonla birlikte şarj sorunu çözülmüştür... normal kullanımda 2 günü rahat görür diye düşünüyorum...
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Golden Gate 4 yıl
Kaliteli bir telefon olmuş . Android tarafında telefonlar birbirinin benzeri oldu iyice . Birtek Htc farklı işler yapıyor gibi duruyor .
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hop-e3 4 yıl
Huawei fiyatına göre epey iyi modeller satıyor. Türkiye'de piyasası hak ettiği yerde değil bence.
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TEKİN 1881 4 yıl
Gelde alma bu şahane telefonu. Tek eksiği z3 te ki gibi su ve toz geçirmeme. O da olsa hemen taksitle hb sitesinden gelir gelmez alırdım.
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ø 4 yıl
Üstten aşağı inerken bir iPhone kokusu geldi burnuma. Tasarım iyi olmuş.
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mcebi001 4 yıl
Bence bunu getirir....getirmeli ,hala a9 lu cihazlarini getiriyor turkiyeye ,gerci tercih eden cok olmaz yinede huawei guncellemeleri cok erken kesiyor
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doctor_bey 4 yıl
Yanlar malum telefona benzemiş ama güzel cihaza benziyor,gelir umarım bizim buralara
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wolf silver 4 yıl
Özellikleri fena değil Türkiye ye gelse iş görebilir. Tabi uygun bir fiyatla satışa sunula.. Orda 400 dolar olursa buraya gelince 800 dolar olmasın kardeşim..
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