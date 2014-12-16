Huawei Honor 6 Plus resmileşti





Huawei'nin çift arka kamerası ile dikkat çeken yeni amiral gemi modeli Honor 6 Plus, Pekin'de yapılan bir etkinlikle resmiyete kavuştu. Özellikle çift kameranın kalitesi ile Honor 6 Plus ses getirecek gibi görünüyor.





5.5 inçlik Full HD bir ekrana sahip olan Honor 6 Plus, Kirin 925 yongasetinden gücünü alıyor. 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A15 ve 1.3GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A7 çekirdeğini big.LITTLE formunda çalıştıran Kirin 925 yongaseti, Mali-T628 grafik biriminin yanında Tensilica HiFi3 Auto ses işlemcisi ve bağımsız bir görüntü sinyal işlemcisi ile birlikte geliyor.





Modelde 3GB RAM, 32GB artırılabilir dahili hafıza, 5MP çözünürlükte ön kamera, LTE desteği, 3600mAh gücünde batarya, çift SIM kartı yuvası, 7.5mm kasa kalınlığı şeklinde diğer özellikler mevcut.





HTC'nin One M8 modelinde de bir benzerini gördüğümüz çift kamera sistemi derinlik algısı oluşturarak çekilen resmin herhangi bir noktasına daha sonra manuel olarak odaklanabilmenizi sağlıyor. Huawei bu sisteme simetrik çift kamera teknolojisi adını vermiş.





Her iki kamera sensörü de 8MP çözünürlükte olan sistem en yüksek 13MP çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. 1.85 mikron piksel büyklüğünde olan sensörlerden birisi f/2.0 diyafram aralığına sahip ve otomatik odaklama barındırıyor. Diğeri ise f/2.4 diyafram aralığına sahip ve sabit odaklama yapıyor.





Kirin 925 yongasetinde yer alan bağımsız bir görüntü sinyal işlemcisi çift kameranın elde ettiği verileri işliyor ve interpolasyon işlevini yerine getiriyor. Düşük ışıkta en iyi kamera performansını vaad eden kamera ayrıca 0.1 odaklama süresine sahip ve bu süre ile pazarın en hızlı akıllı telefon kameralarından birisi olmaya aday. Çift kamera en iyi paralel dizilim için çinko alaşım ile çevrelenmiş. Huawei Honor 6 Plus modeli 400$ fiyat etiketi ile yarın Çin'de satışa sunulacak. Modelin 323$ civarında fiyat etiketine sahip olan bir de 3G versiyonu bulunuyor.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Honor-6-Plus-goes-official-dual-camera-and-0.1s-focusing-time-in-tow_id63862