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Huawei Mate 7 Compact internete sızdırıldı

4 yıl
2,5b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei Mate 7 Compact internete sızdırıldı
Huawei'nin P8 akıllı telefon modelini 15 Nisan'da duyuracağını açıklamasının ardından MWC 2015 fuarında çok iddialı bir akıllı telefon tanıtmayacağı anlaşılmış oldu. Firma muhtemelen mini bir versiyonla fuarı geçiştirecek. Bu model Mate 7 Compact olabilir. 

Daha önce metal kasası internete sızan Mate 7 Compact modelinin bu kez de kullanım esnasında olduğu tahmin edilen görselleri internete sızdı. Bu bakımdan lansman tarihinin yakın olduğu tahmin ediliyor. Görsellerde modelin ön ve arka profilleri belirgin şekilde seçillebiliyor. Modelde 5.5 inçlik bir ekran yer alacak. 

Huawei Ascend Mate 7 modeli 6 inçlik bir ekrana sahip olduğu için Mate 7 Compact aslında çok da küçük bir versiyon değil. İsimlendirmeye bakılırsa Xperia Z3 Compact modelinin karşısına çıkmak için geliştirilmiş gibi duruyor. Bu bakımdan Ascend Mate 7 ile benzer bir donanıma sahip olması muhtemel. 8 çekirdekli Kirin 925 yongaseti, Mali-T628 grafik birimi, Full HD ekran, 2GB RAM, 3000+mAh gücünde batarya, 13MP çözünürlükte kamera ihtimaller arasında.  
Huawei Mate 7 Compact internete sızdırıldı


http://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate7-Compact-images-leak_id65315 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Uzun zamandır mate7 compact ın haberleri çıkmıyor son durum nedir?
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zeMRez 4 yıl
MWC15 doku dolu gecicek sabirsizlikla bekliyoruz
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stalker(1979) 4 yıl
5,5 inç ama 5 inç gibi görünüyor. Ekranın kasaya oranını iyi ayarlamışlar:)
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DaRKFoRCeS 4 yıl
parayı bulan otomasyona bağlıyor. güncel az ve öz telefon üreteceklerine dünyayı elektronik çöplüğe çeviren bir sürü cihaz çıkıyor. geri dönüşüm ise çok bilinmeyenli bir denklem. Sadece kutuyu ya da birkaç parçayı geri dönüşümlü malzemeden üretmek ekolojik dengeyi korumuyor.
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ICromwelleI 4 yıl
Bataryada anlaşılan düşücek gibi önemli olan Mate 7 gibi bir performans sunması.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Compact 5.5 inç ;)
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S.Soylu 4 yıl
O değilde sanki Mate 7 ekran oranı ve tasarımı daha iyi gibi geldi bana nedense.
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NuKe_MaNia 4 yıl
5.5 kompaktsa normali kim bilir kaç inç olur
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Fenomenon 4 yıl
Bari 5" olaydı :/
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Batuist 4 yıl
kelimeler bile anlamlarını yitiriyor , kısa sürede evriliyor. eskiden "dev" diye ifade ettiğimiz ve tanımladığımız şeyleri şimdilerde "compact" olarak tanımlıyoruz. Neydi o zaman devin tanımı şimdi ne oldu? yada diğerinin!!
Buradan çıkan sonuç.. Teknoloji sadece cihazları değil günlük dilde kullandığmız kelimelerin dahi anlamlarınız eviriyor çeviriyor dönüşüme uğratıyor. Ki zaten sosyologların bilmediği birşey değil bu yazıyım dedim yinede...
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sercandk 4 yıl
5,5 inçlik telefonuna compact demek de iyimis :)
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tugares 4 yıl
5.5 inch ve compact denmesi orijinal olmuş sanırım sadece ekran olacak. O konuda zirveyi z3 compact temsil ediyor ...
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