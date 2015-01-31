Huawei Mate 7 Compact internete sızdırıldı

Huawei'nin P8 akıllı telefon modelini 15 Nisan'da duyuracağını açıklamasının ardından MWC 2015 fuarında çok iddialı bir akıllı telefon tanıtmayacağı anlaşılmış oldu. Firma muhtemelen mini bir versiyonla fuarı geçiştirecek. Bu model Mate 7 Compact olabilir.





Daha önce metal kasası internete sızan Mate 7 Compact modelinin bu kez de kullanım esnasında olduğu tahmin edilen görselleri internete sızdı. Bu bakımdan lansman tarihinin yakın olduğu tahmin ediliyor. Görsellerde modelin ön ve arka profilleri belirgin şekilde seçillebiliyor. Modelde 5.5 inçlik bir ekran yer alacak.





Huawei Ascend Mate 7 modeli 6 inçlik bir ekrana sahip olduğu için Mate 7 Compact aslında çok da küçük bir versiyon değil. İsimlendirmeye bakılırsa Xperia Z3 Compact modelinin karşısına çıkmak için geliştirilmiş gibi duruyor. Bu bakımdan Ascend Mate 7 ile benzer bir donanıma sahip olması muhtemel. 8 çekirdekli Kirin 925 yongaseti, Mali-T628 grafik birimi, Full HD ekran, 2GB RAM, 3000+mAh gücünde batarya, 13MP çözünürlükte kamera ihtimaller arasında.





http://www.phonearena.com/news/Huawei-Mate7-Compact-images-leak_id65315