Infinix Hot 50 Pro+ en ince kavisli telefon oldu

Infinix Hot 50 Pro+ özellikleri ve fiyatı
- 6.8 inç 120Hz AMOLED kavisli ekran
- 6.8mm kalınlık
- Helio G100 yonga seti (2x Cortex-A76, 6x Cortex-A55)
- 8GB RAM
- 256GB depolama
- 50MP+2MP arka kamera
- 13MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 33W hızlı şarj
- 200$
Infinix Hot 50 Pro+ modeli uygun bir fiyat etiketine tatmin edici özellikler sunmayı amaçlıyor. Dünyanın en ince kavisli akıllı telefonu iddiasında olan model yine de güçlü bir bataryayı kasaya sığdırmayı başarmış. Ekranda Gorilla Glass koruması var. Hoparlörler ise JBL ortaklığında optimize edilmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)