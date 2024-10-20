Infinix Hot 50 Pro+ en ince kavisli telefon oldu

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Infinix markası katlanabilir esnek ekranlardan ziyade klasik kavisli ekran arayanlar için incelik rekoru kıran yeni bir akıllı telefon tanıttı. Infinix Hot 50 Pro+ görece iyi bir performans ve ses deneyimi ile geliyor.

Infinix Hot 50 Pro+ özellikleri ve fiyatı

6.8 inç 120Hz AMOLED kavisli ekran

6.8mm kalınlık

Helio G100 yonga seti (2x Cortex-A76, 6x Cortex-A55)

8GB RAM

256GB depolama

50MP+2MP arka kamera

13MP ön kamera

5000mAh batarya, 33W hızlı şarj

200$

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Infinix Hot 50 Pro+ modeli uygun bir fiyat etiketine tatmin edici özellikler sunmayı amaçlıyor. Dünyanın en ince kavisli akıllı telefonu iddiasında olan model yine de güçlü bir bataryayı kasaya sığdırmayı başarmış. Ekranda Gorilla Glass koruması var. Hoparlörler ise JBL ortaklığında optimize edilmiş.

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Infinix Hot 50 Pro Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı