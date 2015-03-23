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Huawei P8'in tasarım taslağı telefon boyutlarını ortaya koyuyor

4 yıl
3,1b
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7
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei P8'in tasarım taslağı telefon boyutlarını ortaya koyuyor
Yeni amiral gemisini tanıtmanın arifesinde sızıntılarla sık sık başı ağrıyan Huawei zor zamanlar geçirmeye devam ediyor. Bu kez  P8 modelinin tasarımı ve boyutları hakkında önemli bilgiler veren yeni bir tasarım şeması sızdırılmış durumda.

P6 modelinden beri incelik odaklı şık cihazlar üreten Çin'li teknoloji devinin yeni modeli P8 de merakla bekleniyor. Sızdırılan görseldeki bilgilere bakarsak serinin gelişimi süresince kalınlık da artmaya devam ediyor. 2013 yılında çıkan P6 modeli 6.2mm inceliğe sahipken bu rakam P7 ile birlikte 6.5mm'e çıkmıştı. P8 görsellerinde ise kalınlığın 6.6mm boyutlarında olacağı gösteriliyor ki çok az bir artış olsa da cihazın hala ince telefonlar sınıfına gireceğini söyleyebiliriz.

Taslakta cihazın tam boyutlarının ise 144.9 x 71.9 x 6.6mm olacağı belirtilmiş durumda. Kıyaslamak gerekirse Galaxy S6 ( 143.4 x 70.5 x 6.8 mm ) , iPhone 6 (138.1 x 67 x 6.9 mm) ve Ascend P7 modeli ( 139.8 x 68.8 x 6.5 mm ) boyutlara sahip. Özellikle P7 modeli ile kıyaslarsak daha uzun ve geniş olacak telefonun daha büyük bir ekranla geleceğini tahmin etmek de zor değil, bu noktada iddialar 5 inç olan ekran boyutunun 5.2inç'e yükseleceği yönünde. Bataryanın 2500 mAh'dan 2600mAh kapasiteye yükselmesi bekleniyor.

Ayrıca görseller daha önceki sızıntıları da doğrularken hoparlörün alt tarafta yer aldığını görüyoruz, bunun dışında yine Huawei logosu arka kapağın alt kısmında görülürken çift led flaşlı 13 MP kamera arkadan bakılınca sol üst kısımda yer alıyor. Şirketin yüksek çözünürlük konusundaki olumsuz düşünceleri bilinirken modelin bu bağlamda FHD ekranla gelmesi bekleniyor. Diğer beklenen teknik özellikler ise Kirin 930 çipseti, 3 GB sistem belleği şeklinde. P8'in lansmanı 15 Nisan tarihinde Londra'da yapılacak.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Kirin 950 koysaydılar s6 nın karşısında durabilirdiler ama 930 ile zor nubia z9 ile aynı fiyat olursa nubia z9 u tercih ederim
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mu5tafa 4 yıl
Sırf tasarım telefonları bu p serisi. Bunu alana kadar discovery air alırım tasarım istiyorsam.
1 Yanıt Yanıtla
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mosyozzz 4 yıl mu5tafa
mu5tafa
Sırf tasarım telefonları bu p serisi. Bunu alana kadar discovery air alırım tasarım istiyorsam.

Şu bir ay kullandıktan sonra Discovery logosu silinen tasarım mı ?
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Fenomenon 4 yıl
Hayırlısı bakalım ama en azından hoparlörler farklı olsaydı iyiydi.
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crashris 4 yıl
valla hiç kusura bakmasın o kalemleri oraya artistiğine koymuş o kalemler o kağıdı örselemeden o kadar temiz resnk alamaz da temiz de olamaz
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murat425 4 yıl
Merakla bekliyorum beklentim oyun hariç yüksek umarım P7 deki gibi hayal kırıklığı yaşamam.
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koyunsavar 4 yıl
Çinli telefoncularin tek kopya çekmeyi havehave tasarim şemasi bile yapiyorlar birgun çin telefonu alirsam bu havehave olacak gerisi kopyaci
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