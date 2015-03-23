Huawei P8'in tasarım taslağı telefon boyutlarını ortaya koyuyor

Yeni amiral gemisini tanıtmanın arifesinde sızıntılarla sık sık başı ağrıyan Huawei zor zamanlar geçirmeye devam ediyor. Bu kez P8 modelinin tasarımı ve boyutları hakkında önemli bilgiler veren yeni bir tasarım şeması sızdırılmış durumda.

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P6 modelinden beri incelik odaklı şık cihazlar üreten Çin'li teknoloji devinin yeni modeli P8 de merakla bekleniyor. Sızdırılan görseldeki bilgilere bakarsak serinin gelişimi süresince kalınlık da artmaya devam ediyor. 2013 yılında çıkan P6 modeli 6.2mm inceliğe sahipken bu rakam P7 ile birlikte 6.5mm'e çıkmıştı. P8 görsellerinde ise kalınlığın 6.6mm boyutlarında olacağı gösteriliyor ki çok az bir artış olsa da cihazın hala ince telefonlar sınıfına gireceğini söyleyebiliriz.Taslakta cihazın tam boyutlarının ise 144.9 x 71.9 x 6.6mm olacağı belirtilmiş durumda. Kıyaslamak gerekirse Galaxy S6 ( 143.4 x 70.5 x 6.8 mm ) , iPhone 6 (138.1 x 67 x 6.9 mm) ve Ascend P7 modeli ( 139.8 x 68.8 x 6.5 mm ) boyutlara sahip. Özellikle P7 modeli ile kıyaslarsak daha uzun ve geniş olacak telefonun daha büyük bir ekranla geleceğini tahmin etmek de zor değil, bu noktada iddialar 5 inç olan ekran boyutunun 5.2inç'e yükseleceği yönünde. Bataryanın 2500 mAh'dan 2600mAh kapasiteye yükselmesi bekleniyor.Ayrıca görseller daha önceki sızıntıları da doğrularken hoparlörün alt tarafta yer aldığını görüyoruz, bunun dışında yine Huawei logosu arka kapağın alt kısmında görülürken çift led flaşlı 13 MP kamera arkadan bakılınca sol üst kısımda yer alıyor. Şirketin yüksek çözünürlük konusundaki olumsuz düşünceleri bilinirken modelin bu bağlamda FHD ekranla gelmesi bekleniyor. Diğer beklenen teknik özellikler ise Kirin 930 çipseti, 3 GB sistem belleği şeklinde. P8'in lansmanı 15 Nisan tarihinde Londra'da yapılacak.