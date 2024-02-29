Snapdragon 8 Gen 4 için tarih verildi: Oryon ve dahası

Snapdragon 8 Gen 4 Ekim için onaylandı
Kaçıranlar için Galaxy S24 ve Xiaomi 14 gibi telefonlara güç veren mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3, Ekim 2023 tarihli Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtıldı. Geçtiğimiz saatlerde ise Qualcomm'un Pazarlama Direktörü (CMO) Don McGuire, MWC 2024'te ilginç bir duyuru yaptı. Don, bir sonraki etkinliğin Ekim 2024'te gerçekleşeceğini ve şirketin amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4'ü tanıtacağını duyurdu.
Snapdragon 8 Gen 4'e gelirsek, mevcut söylentilere göre 3,30 GHz frekansına kıyasla 4 GHz frekansında test ediliyor ve Apple'ın M3 yonga setine sıkı bir rakip olacak. Ayrıca TSMC'nin N3E fabrikasyon sürecinde üretilecek modelin, özel Oryon çekirdekleri ve yapay zeka görevleri için NPU'ya (sinir işlem birimi) sahip olacağı neredeyse kesin.
Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4'ü duyurmadan önce yeni bir platformu daha tanıtması bekleniyor. Sızıntılar, bu çipin 4nm düğümü, 2.9GHz hızında çalışan bir Cortex-X4 çekirdeği içereceği ve Adreno 735 GPU ile destekleneceğini bizlere gösterdi. Bu doğrultuda Snapdragon 7+ Gen 3 ismini taşıyacak ve muhtemel olarak Snapdragon 8 Gen 2 ve Gen 3 arasına konumlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.