Tam Boyutta Gör Qualcomm, Snapdragon platformundaki en radikal yeniliklerden biri olacak Snapdragon 8 Gen 4 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bildiğiniz gibi Qualcomm'un özel çekirdek tasarımıyla gelecek bu modelin, daha önce özellikleri ve performans rakamlarından sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Qualcomm, MWC 2024 kapsamında Snapdragon 8 Gen 4'ün tanıtım tarihini paylaştı.

Snapdragon 8 Gen 4 Ekim için onaylandı

Kaçıranlar için Galaxy S24 ve Xiaomi 14 gibi telefonlara güç veren mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3, Ekim 2023 tarihli Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtıldı. Geçtiğimiz saatlerde ise Qualcomm'un Pazarlama Direktörü (CMO) Don McGuire, MWC 2024'te ilginç bir duyuru yaptı. Don, bir sonraki etkinliğin Ekim 2024'te gerçekleşeceğini ve şirketin amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4'ü tanıtacağını duyurdu.

Snapdragon 8 Gen 4'e gelirsek, mevcut söylentilere göre 3,30 GHz frekansına kıyasla 4 GHz frekansında test ediliyor ve Apple'ın M3 yonga setine sıkı bir rakip olacak. Ayrıca TSMC'nin N3E fabrikasyon sürecinde üretilecek modelin, özel Oryon çekirdekleri ve yapay zeka görevleri için NPU'ya (sinir işlem birimi) sahip olacağı neredeyse kesin.

Snapdragon 7+ Gen 3'ün özellikleri ortaya çıktı: Neler sunuyor? 1 gün önce eklendi

Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4'ü duyurmadan önce yeni bir platformu daha tanıtması bekleniyor. Sızıntılar, bu çipin 4nm düğümü, 2.9GHz hızında çalışan bir Cortex-X4 çekirdeği içereceği ve Adreno 735 GPU ile destekleneceğini bizlere gösterdi. Bu doğrultuda Snapdragon 7+ Gen 3 ismini taşıyacak ve muhtemel olarak Snapdragon 8 Gen 2 ve Gen 3 arasına konumlanacak.

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Snapdragon 8 Gen 4 için tarih verildi: Oryon ve dahası