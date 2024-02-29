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    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 4 için tarih verildi: Oryon ve dahası

    Qualcomm, bir sonraki amiral gemisi işlemcisi, Snapdragon 8 Gen 4'ün tanıtım tarihini paylaştı. Peki yeni yonga seti neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz...     
    Snapdragon 8 Gen 4 için tarih verildi: Oryon ve dahası Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Snapdragon platformundaki en radikal yeniliklerden biri olacak Snapdragon 8 Gen 4 için hazırlıklarını sürdürüyor. Bildiğiniz gibi Qualcomm'un özel çekirdek tasarımıyla gelecek bu modelin, daha önce özellikleri ve performans rakamlarından sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Qualcomm, MWC 2024 kapsamında Snapdragon 8 Gen 4'ün tanıtım tarihini paylaştı. 

    Snapdragon 8 Gen 4 Ekim için onaylandı

    Kaçıranlar için Galaxy S24 ve Xiaomi 14 gibi telefonlara güç veren mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3, Ekim 2023 tarihli Snapdragon Summit etkinliğinde tanıtıldı. Geçtiğimiz saatlerde ise Qualcomm'un Pazarlama Direktörü (CMO) Don McGuire, MWC 2024'te ilginç bir duyuru yaptı. Don, bir sonraki etkinliğin Ekim 2024'te gerçekleşeceğini ve şirketin amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4'ü tanıtacağını duyurdu.

    Snapdragon 8 Gen 4'e gelirsek, mevcut söylentilere göre 3,30 GHz frekansına kıyasla 4 GHz frekansında test ediliyor ve Apple'ın M3 yonga setine sıkı bir rakip olacak. Ayrıca TSMC'nin N3E fabrikasyon sürecinde üretilecek modelin, özel Oryon çekirdekleri ve yapay zeka görevleri için NPU'ya (sinir işlem birimi) sahip olacağı neredeyse kesin.

    Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4'ü duyurmadan önce yeni bir platformu daha tanıtması bekleniyor. Sızıntılar, bu çipin 4nm düğümü, 2.9GHz hızında çalışan bir Cortex-X4 çekirdeği içereceği ve Adreno 735 GPU ile destekleneceğini bizlere gösterdi. Bu doğrultuda Snapdragon 7+ Gen 3 ismini taşıyacak ve muhtemel olarak Snapdragon 8 Gen 2 ve Gen 3 arasına konumlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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