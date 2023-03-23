DxOMark Galaxy A54’ün kamera performansını paylaştı

Teknoloji Editörü
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Samsung, geçtiğimiz hafta
Galaxy A54 5G modelini resmen tanıtmış ve amiral gemisi kalitesinde kameralar ile telefonu piyasaya sürdüğünü iddia etmişti. Galaxy A54'ün kamerasının öne çıkan özelliği 'Nightography' olurken DxOMark, cihazın kamera testini paylaştı. Galaxy A54'ün kamera performansı üzdü
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Sonuç olarak eğer Galaxy A54’ün kamerası ne kadar iyi diye düşünüyorsanız veya merak ediyorsanız paylaşılan test sonucu çok da memnun edici değil. DxOMark’a göre Galaxy A54, genel ortalamada
84. sırada yer alıyor. Öte yandan kendi segmentindeki modeller ile (400 – 600 dolar) kıyaslandığında ise Galaxy A54, 9. sırada kendisine yer buluyor.
DxOMark, standart haline getirdiği test metodolojisiyle telefonları fotoğraf, zoom ve video alanında test ediyor. Dolayısıyla sonuçlar hayal kırıklığı yaratsa da tamamıyla objektif olduğunu söylemek zor. Zira Galaxy S23 Ultra, DxOMark’a göre listenin 11. sırasında. İncelemeler ve kullanıcı geri bildirimleri ise telefonun kamerasının çok daha iyi olduğunu söylüyor.
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Öte yandan DxOMark’a göre Galaxy A54, pozlama ve beyaz dengesi konusunda zayıf. Benzer şekilde makro fotoğraflarda ve hareketleri nesneleri içeren sahneler de odak sorunu yaşıyor. Düşük ışıkta ise otomatik odaklama şartlarında gecikmelerin olduğu belirtiliyor. Pozitif taraflarda ise telefonun manzara çekimlerindeki performansı ve geniş dinamik aralık performansı ön plana çıkıyor.
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)