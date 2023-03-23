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    Anlık Bildirim

    DxOMark Galaxy A54’ün kamera performansını paylaştı

    Samsung, bir süre önce Galaxy A serisini Galaxy A54 5G modeliyle birlikte güçlendirmişti. Şimdi ise DxOMark, telefonun kamera yeteneklerini inceledi ve test sonucunu paylaştı.
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    galaxy a54 Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz hafta Galaxy A54 5G modelini resmen tanıtmış ve amiral gemisi kalitesinde kameralar ile telefonu piyasaya sürdüğünü iddia etmişti. Galaxy A54'ün kamerasının öne çıkan özelliği 'Nightography' olurken DxOMark, cihazın kamera testini paylaştı.

    Galaxy A54'ün kamera performansı üzdü

    Galaxy A54’ün kamera performansı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Sonuç olarak eğer Galaxy A54’ün kamerası ne kadar iyi diye düşünüyorsanız veya merak ediyorsanız paylaşılan test sonucu çok da memnun edici değil. DxOMark’a göre Galaxy A54, genel ortalamada 84. sırada yer alıyor. Öte yandan kendi segmentindeki modeller ile (400 – 600 dolar) kıyaslandığında ise Galaxy A54, 9. sırada kendisine yer buluyor.

    DxOMark, standart haline getirdiği test metodolojisiyle telefonları fotoğraf, zoom ve video alanında test ediyor. Dolayısıyla sonuçlar hayal kırıklığı yaratsa da tamamıyla objektif olduğunu söylemek zor. Zira Galaxy S23 Ultra, DxOMark’a göre listenin 11. sırasında. İncelemeler ve kullanıcı geri bildirimleri ise telefonun kamerasının çok daha iyi olduğunu söylüyor.

    Galaxy A54’ün kamera performansı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Öte yandan DxOMark’a göre Galaxy A54, pozlama ve beyaz dengesi konusunda zayıf. Benzer şekilde makro fotoğraflarda ve hareketleri nesneleri içeren sahneler de odak sorunu yaşıyor. Düşük ışıkta ise otomatik odaklama şartlarında gecikmelerin olduğu belirtiliyor. Pozitif taraflarda ise telefonun manzara çekimlerindeki performansı ve geniş dinamik aralık performansı ön plana çıkıyor.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 1 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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