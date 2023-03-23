DxOMark Galaxy A54’ün kamera performansını paylaştı

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz hafta Galaxy A54 5G modelini resmen tanıtmış ve amiral gemisi kalitesinde kameralar ile telefonu piyasaya sürdüğünü iddia etmişti. Galaxy A54'ün kamerasının öne çıkan özelliği 'Nightography' olurken DxOMark, cihazın kamera testini paylaştı.

Galaxy A54'ün kamera performansı üzdü

Tam Boyutta Gör Sonuç olarak eğer Galaxy A54’ün kamerası ne kadar iyi diye düşünüyorsanız veya merak ediyorsanız paylaşılan test sonucu çok da memnun edici değil. DxOMark’a göre Galaxy A54, genel ortalamada 84. sırada yer alıyor. Öte yandan kendi segmentindeki modeller ile (400 – 600 dolar) kıyaslandığında ise Galaxy A54, 9. sırada kendisine yer buluyor.

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DxOMark, standart haline getirdiği test metodolojisiyle telefonları fotoğraf, zoom ve video alanında test ediyor. Dolayısıyla sonuçlar hayal kırıklığı yaratsa da tamamıyla objektif olduğunu söylemek zor. Zira Galaxy S23 Ultra, DxOMark’a göre listenin 11. sırasında. İncelemeler ve kullanıcı geri bildirimleri ise telefonun kamerasının çok daha iyi olduğunu söylüyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan DxOMark’a göre Galaxy A54, pozlama ve beyaz dengesi konusunda zayıf. Benzer şekilde makro fotoğraflarda ve hareketleri nesneleri içeren sahneler de odak sorunu yaşıyor. Düşük ışıkta ise otomatik odaklama şartlarında gecikmelerin olduğu belirtiliyor. Pozitif taraflarda ise telefonun manzara çekimlerindeki performansı ve geniş dinamik aralık performansı ön plana çıkıyor.

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