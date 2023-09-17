iPhone 14 kılıfı iPhone 15'e uyar mı? İşte tüm modellerin boyut kıyaslaması

iPhone 14 ile iPhone 15 serisi arasında boyutlar farklı olduğundan eski modelde kullanılan kılıfı yeni modelde kullanmak mümkün değil. iPhone kılıfları o kadar hassas bir şekilde üretiliyor ki, bu küçük farklılıklar bile kılıf uyumsuzluğu sağlıyor.
Tabii ki sadece boyut değil, tasarımsal değişiklikler de kılıf uyumsuzluğu yaratıyor. Örneğin; iPhone 15 Pro’da sessize alma anahtarı yerine eylem düğmesi bulunuyor. iPhone 15 Pro, daha ince ekran çerçevesine sahip.
iPhone 14 boyutları
- iPhone 14: 146.7 x 71.5 x 7.8 mm
- iPhone 14 Plus: 160.8 x 78.1 x 7.8 mm
- iPhone 14 Pro: 147.5 x 71.5 x 7.85 mm
- iPhone 14 Pro Max: 160.7 x 77.6 x 7.85 mm
iPhone 15 boyutları
- iPhone 15: 147.6 x 71.6 x 7.8 mm
- iPhone 15 Plus: 160.9 x 77.8 x 7.8 mm
- iPhone 15 Pro: 146.6 x 70.6 x 8.25 mm
- iPhone 15 Pro Max: 159.9 x 76.7 x 8.25 mm
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.