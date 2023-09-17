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    iPhone 14 kılıfı iPhone 15'e uyar mı? İşte tüm modellerin boyut kıyaslaması

    Apple, iPhone 15 ve 15 Pro Max kılıfları satışa çıkardı. Peki, iPhone 14 kılıfı iPhone 15'e olur mu? Düz ve pro modellerin boyut karşılaştırması bu sorunun yanıtını veriyor.
    iphone 14 kılıfı iphone 15'e uyar mı Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15 serisiyle birlikte deri kılıfları satıştan kaldırdı. iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max için farklı renk seçenekleriyle MagSafe özellikli şeffaf kılıf ve mikro dokuma kılıf sunuyor. Yeni iPhone’ları satın almayı düşünenlerin aklındaki sorulardan birisi de; iPhone 14 kılıfı iPhone 15’e uyar mı veya iPhone 14 Pro Max kılıfı iPhone 15 Pro Max’e olur mu? Kısaca hayır.

    iPhone 14 ile iPhone 15 serisi arasında boyutlar farklı olduğundan eski modelde kullanılan kılıfı yeni modelde kullanmak mümkün değil. iPhone kılıfları o kadar hassas bir şekilde üretiliyor ki, bu küçük farklılıklar bile kılıf uyumsuzluğu sağlıyor.

    Tabii ki sadece boyut değil, tasarımsal değişiklikler de kılıf uyumsuzluğu yaratıyor. Örneğin; iPhone 15 Pro’da sessize alma anahtarı yerine eylem düğmesi bulunuyor. iPhone 15 Pro, daha ince ekran çerçevesine sahip.

    iPhone 14 boyutları

    • iPhone 14: 146.7 x 71.5 x 7.8 mm
    • iPhone 14 Plus: 160.8 x 78.1 x 7.8 mm
    • iPhone 14 Pro: 147.5 x 71.5 x 7.85 mm
    • iPhone 14 Pro Max: 160.7 x 77.6 x 7.85 mm

    iPhone 15 boyutları

    • iPhone 15: 147.6 x 71.6 x 7.8 mm
    • iPhone 15 Plus: 160.9 x 77.8 x 7.8 mm
    • iPhone 15 Pro: 146.6 x 70.6 x 8.25 mm
    • iPhone 15 Pro Max: 159.9 x 76.7 x 8.25 mm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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