iPhone 14 kılıfı iPhone 15'e uyar mı? İşte tüm modellerin boyut kıyaslaması

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 serisiyle birlikte deri kılıfları satıştan kaldırdı. iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max için farklı renk seçenekleriyle MagSafe özellikli şeffaf kılıf ve mikro dokuma kılıf sunuyor. Yeni iPhone’ları satın almayı düşünenlerin aklındaki sorulardan birisi de; iPhone 14 kılıfı iPhone 15’e uyar mı veya iPhone 14 Pro Max kılıfı iPhone 15 Pro Max’e olur mu? Kısaca hayır.

iPhone 15 yurt dışı fiyatı: En ucuz iPhone 15 Pro hangi ülkede? 3 gün önce eklendi

iPhone 14 ile iPhone 15 serisi arasında boyutlar farklı olduğundan eski modelde kullanılan kılıfı yeni modelde kullanmak mümkün değil. iPhone kılıfları o kadar hassas bir şekilde üretiliyor ki, bu küçük farklılıklar bile kılıf uyumsuzluğu sağlıyor.

Tabii ki sadece boyut değil, tasarımsal değişiklikler de kılıf uyumsuzluğu yaratıyor. Örneğin; iPhone 15 Pro’da sessize alma anahtarı yerine eylem düğmesi bulunuyor. iPhone 15 Pro, daha ince ekran çerçevesine sahip.

iPhone 14 boyutları

iPhone 14 : 146.7 x 71.5 x 7.8 mm

: 146.7 x 71.5 x 7.8 mm iPhone 14 Plus : 160.8 x 78.1 x 7.8 mm

: 160.8 x 78.1 x 7.8 mm iPhone 14 Pro : 147.5 x 71.5 x 7.85 mm

: 147.5 x 71.5 x 7.85 mm iPhone 14 Pro Max: 160.7 x 77.6 x 7.85 mm

iPhone 15 boyutları

iPhone 15 : 147.6 x 71.6 x 7.8 mm

: 147.6 x 71.6 x 7.8 mm iPhone 15 Plus : 160.9 x 77.8 x 7.8 mm

: 160.9 x 77.8 x 7.8 mm iPhone 15 Pro : 146.6 x 70.6 x 8.25 mm

: 146.6 x 70.6 x 8.25 mm iPhone 15 Pro Max: 159.9 x 76.7 x 8.25 mm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 14 kılıfı iPhone 15'e olur mu?