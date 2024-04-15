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    Anlık Bildirim

    Huawei, bağımsızlık mücadelesi için 1,6 milyar dolarlık dev çip fabrikası kuruyor

    ABD yaptırımları altında güncel teknolojilere erişmekte zorlanan Huawei, kendi çip fabrikası için düğmeye bastı. Aktarılanlara göre Huawei, 1,6 milyar dolarlık devasa bir çip fabrikası kuracak.
    Huawei, 1,6 milyar dolarlık dev çip fabrikası kuruyor Tam Boyutta Gör
    Bundan beş yıl önce başlayan ve takip eden yıllarda kapsamını genişleten ABD yaptırımları altındaki Huawei, kurtuluş mücadelesini emin adımlar atarak sürdürüyor. Kısa süre önce Çinli ve Asyalı medya kuruluşları tarafından geçilen habere göre Huawei, Çin'in nüfusu en yüksek olan şehri Şanghay’da devasa bir çip fabrikası kuruyor.

    Huawei, çip üretim işinde büyük oynuyor

    Şanghay, Çin'in nüfusu en yüksek olan şehri olmanın yanı sıra ayrıca ülkenin ekonomi, finans, ticaret ve nakliye merkezi konumunda. Dolayısıyla Huawei’nin çip üretimi için bu lokasyonu seçmesi sürpriz değil. Bununla birlikte burada inşa edilecek tesis için Huawei’nin 1,66 milyar dolarlık (12 milyar yuan) şaşırtıcı bir yatırım yapacağı söyleniyor. Aktarılanlara göre tesisin temel görevlerinden birisi akıllı telefonlar ve diğer cihazların içindeki yeni nesil mikroçiplerin üretilmesine yardımcı olan litografi makineleri inşa etmek olacak.

    Huawei, inşa ettiği dev yarı iletken araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) tesisi sayesinde yabancı çip üreticilerine olan bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu hedef Çin’in “kendi kendine yetme” planlarıyla da uyumlu. Bu bağlamda Huawei’nin süreci hızlandırmak için agresif bir şekilde işe alımlar yaptığı de belirtiliyor. Öyle ki, firma diğer yerel üreticilerin sunduğunun iki katı tazminat paketleri sunuyor. Hatta ve hatta ASML, Applied Materials, Lam Research, TSMC, Intel ve Micron gibi sektör liderlerinden geniş deneyime sahip mühendisler de işe alınıyor.

    Huawei şu anda, bu yılın sonlarına doğru ticarileşmesi beklenen 5nm Kirin çipi için SMIC'e güveniyor. SMIC ayrıca Huawei için kendi 3nm çip üretim kapasitesini bağımsız olarak geliştiriyor. Devam eden bu işbirlikleri göz önüne alındığında SMIC, en azından Ar-Ge tesisleri tam üretim kapasitesine ulaşana kadar Huawei için en önemli ortak olarak kalmaya devam edecek.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/04/15/gc-daily-huawei-1-6-billion-chip-plant-lithography-machines/ https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Huawei-building-vast-chip-equipment-R-D-center-in-Shanghai
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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