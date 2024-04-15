Huawei, bağımsızlık mücadelesi için 1,6 milyar dolarlık dev çip fabrikası kuruyor

Huawei, çip üretim işinde büyük oynuyor
Şanghay, Çin'in nüfusu en yüksek olan şehri olmanın yanı sıra ayrıca ülkenin ekonomi, finans, ticaret ve nakliye merkezi konumunda. Dolayısıyla Huawei’nin çip üretimi için bu lokasyonu seçmesi sürpriz değil. Bununla birlikte burada inşa edilecek tesis için Huawei’nin 1,66 milyar dolarlık (12 milyar yuan) şaşırtıcı bir yatırım yapacağı söyleniyor. Aktarılanlara göre tesisin temel görevlerinden birisi akıllı telefonlar ve diğer cihazların içindeki yeni nesil mikroçiplerin üretilmesine yardımcı olan litografi makineleri inşa etmek olacak.
Huawei, inşa ettiği dev yarı iletken araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) tesisi sayesinde yabancı çip üreticilerine olan bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu hedef Çin’in “kendi kendine yetme” planlarıyla da uyumlu. Bu bağlamda Huawei’nin süreci hızlandırmak için agresif bir şekilde işe alımlar yaptığı de belirtiliyor. Öyle ki, firma diğer yerel üreticilerin sunduğunun iki katı tazminat paketleri sunuyor. Hatta ve hatta ASML, Applied Materials, Lam Research, TSMC, Intel ve Micron gibi sektör liderlerinden geniş deneyime sahip mühendisler de işe alınıyor.
Huawei şu anda, bu yılın sonlarına doğru ticarileşmesi beklenen 5nm Kirin çipi için SMIC'e güveniyor. SMIC ayrıca Huawei için kendi 3nm çip üretim kapasitesini bağımsız olarak geliştiriyor. Devam eden bu işbirlikleri göz önüne alındığında SMIC, en azından Ar-Ge tesisleri tam üretim kapasitesine ulaşana kadar Huawei için en önemli ortak olarak kalmaya devam edecek.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/04/15/gc-daily-huawei-1-6-billion-chip-plant-lithography-machines/ https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/Huawei-building-vast-chip-equipment-R-D-center-in-Shanghai Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)