Huawei, bağımsızlık mücadelesi için 1,6 milyar dolarlık dev çip fabrikası kuruyor

Tam Boyutta Gör Bundan beş yıl önce başlayan ve takip eden yıllarda kapsamını genişleten ABD yaptırımları altındaki Huawei, kurtuluş mücadelesini emin adımlar atarak sürdürüyor. Kısa süre önce Çinli ve Asyalı medya kuruluşları tarafından geçilen habere göre Huawei, Çin'in nüfusu en yüksek olan şehri Şanghay’da devasa bir çip fabrikası kuruyor.

Huawei, çip üretim işinde büyük oynuyor

Şanghay, Çin'in nüfusu en yüksek olan şehri olmanın yanı sıra ayrıca ülkenin ekonomi, finans, ticaret ve nakliye merkezi konumunda. Dolayısıyla Huawei’nin çip üretimi için bu lokasyonu seçmesi sürpriz değil. Bununla birlikte burada inşa edilecek tesis için Huawei’nin 1,66 milyar dolarlık (12 milyar yuan) şaşırtıcı bir yatırım yapacağı söyleniyor. Aktarılanlara göre tesisin temel görevlerinden birisi akıllı telefonlar ve diğer cihazların içindeki yeni nesil mikroçiplerin üretilmesine yardımcı olan litografi makineleri inşa etmek olacak.

Huawei, inşa ettiği dev yarı iletken araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) tesisi sayesinde yabancı çip üreticilerine olan bağımlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bu hedef Çin’in “kendi kendine yetme” planlarıyla da uyumlu. Bu bağlamda Huawei’nin süreci hızlandırmak için agresif bir şekilde işe alımlar yaptığı de belirtiliyor. Öyle ki, firma diğer yerel üreticilerin sunduğunun iki katı tazminat paketleri sunuyor. Hatta ve hatta ASML, Applied Materials, Lam Research, TSMC, Intel ve Micron gibi sektör liderlerinden geniş deneyime sahip mühendisler de işe alınıyor.

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Huawei şu anda, bu yılın sonlarına doğru ticarileşmesi beklenen 5nm Kirin çipi için SMIC'e güveniyor. SMIC ayrıca Huawei için kendi 3nm çip üretim kapasitesini bağımsız olarak geliştiriyor. Devam eden bu işbirlikleri göz önüne alındığında SMIC, en azından Ar-Ge tesisleri tam üretim kapasitesine ulaşana kadar Huawei için en önemli ortak olarak kalmaya devam edecek.

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Huawei, 1,6 milyar dolarlık dev çip fabrikası kuruyor