Huawei P9 için 6GB RAM iddiası





Huawei'nin beğenilen üst seviye serilerinden birisi olan P serisi, bu yıl yeniden tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Genelde bahar döneminde resmiyet kazanan P serisi için bu kez CES 2016 fuarı işaret ediliyor. Üstelik mobil dünyada rekor kırması muhtemel bir özellik ile.





Pan Jiutang adlı bir analiz uzmanı tarafından ortaya atılan iddiaya göre Huawei P9 modelinde 6GB RAM kapasitesi görebiliriz. Samsung, 1.5GB kapasiteli LPDDR4 bellek modüllerinin hacimli üretimine başladığı için en fazla 6GB kapasiteli RAM bellekler görmek mümkün olacak. Huawei de bunu ilk gerçekleştiren firma olmak istiyor.





4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği yanında 4 çekirdekli Mali-T880 grafik birimi barındıran Kirin 950 yonga seti ile desteklenen Huawei P9, geniş RAM desteği sayesinde performans olarak daha da ileriye gidecektir ancak 6GB RAM şu an için olmazsa olmaz bir miktar mı, bunu söylemek pek mümkün değil. 5.2 inçlik Full HD ekran ve 13MP çözünürlüğünde OIS destekli çift arka kamera barındıracak model iddia edildiği gibi 6GB RAM ile gelirse, akıllı telefon tarihinde bir ilke imza atacaktır.





Gerçi 6GB RAM söylentisi diğer bir Huawei amiral gemisi olan D8 modeli için de gündemde. Huawei bu sene iki farklı model mi piyasaya sürecek yoksa sadece biri ile mi yetinecek şimdilik belli değil ancak CES 2016 fuarı sonrasında manzara biraz daha netleşecektir.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-P9-to-be-unveiled-this-week-at-CES-with-6GB-of-RAM_id77080