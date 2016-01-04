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Huawei P9 için 6GB RAM iddiası

Akıllı telefon pazarında iyi bir çıkış yakalayan Huawei, bu yıl ses getiren cihazlarla çıkışı devam ettirme peşinde. Firmanın P9 amiral gemi modeli 6GB RAM ile gelebilir.
3 yıl
3,6b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei P9 için 6GB RAM iddiası


Huawei'nin beğenilen üst seviye serilerinden birisi olan P serisi, bu yıl yeniden tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Genelde bahar döneminde resmiyet kazanan P serisi için bu kez CES 2016 fuarı işaret ediliyor. Üstelik mobil dünyada rekor kırması muhtemel bir özellik ile. 

Pan Jiutang adlı bir analiz uzmanı tarafından ortaya atılan iddiaya göre Huawei P9 modelinde 6GB RAM kapasitesi görebiliriz. Samsung, 1.5GB kapasiteli LPDDR4 bellek modüllerinin hacimli üretimine başladığı için en fazla 6GB kapasiteli RAM bellekler görmek mümkün olacak. Huawei de bunu ilk gerçekleştiren firma olmak istiyor. 

4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği yanında 4 çekirdekli Mali-T880 grafik birimi barındıran Kirin 950 yonga seti ile desteklenen Huawei P9, geniş RAM desteği sayesinde performans olarak daha da ileriye gidecektir ancak 6GB RAM şu an için olmazsa olmaz bir miktar mı, bunu söylemek pek mümkün değil. 5.2 inçlik Full HD ekran ve 13MP çözünürlüğünde OIS destekli çift arka kamera barındıracak model iddia edildiği gibi 6GB RAM ile gelirse, akıllı telefon tarihinde bir ilke imza atacaktır. 

Gerçi 6GB RAM söylentisi diğer bir Huawei amiral gemisi olan D8 modeli için de gündemde. Huawei bu sene iki farklı model mi piyasaya sürecek yoksa sadece biri ile mi yetinecek şimdilik belli değil ancak CES 2016 fuarı sonrasında manzara biraz daha netleşecektir.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-P9-to-be-unveiled-this-week-at-CES-with-6GB-of-RAM_id77080 Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 3 yıl
Ön xperia, yanlar iPhone, arka lenovo.
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N. Chomsky 3 yıl en beğenilen

Bunlar da Casper gibi Gt 730'lu sisteme 16 gb ram koyuyorlar.
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BekirTemel 3 yıl
Fazla .
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arel.gr 3 yıl
meapixeller evresini tamamladi,ver ram'i.
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Grkwnxs 3 yıl
Gereksiz oyunlarda filan 6gb rami besleyecek işlemci yok onu geçtim 6gb ram isteyen herhangibir oyun, uygulama yok önümüzdeki 2-3 sene boyunca da olacağını sanmıyorum.
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By_Alesia 3 yıl
Tasarımı şu bu markadan çalıntı diyenler bilmem farkındalarmı o markalardan 2 kat daha kaliteli malzeme kalitesi var huaweide
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N. Chomsky 3 yıl By_Alesia
By_Alesia
Tasarımı şu bu markadan çalıntı diyenler bilmem farkındalarmı o markalardan 2 kat daha kaliteli malzeme kalitesi var huaweide


Diğerlerini bilmem de piyasadaki en iyi malzeme kalitesine sahip telefonları Sony üretiyor. Üstelik iyi malzeme kalitesiyle üretmesi tasarımını taklit etmeyeceği anlamına gelmiyor. Zaten aralarında da bir ilişki yok. Altı üstü birbirinin aynısı Çin malı telefonlardan biri daha.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Hatsune Miku 3 yıl
Xperia nın tasarımının neredeyse aynısı güç tuşunu bile benzer yapmışlar
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N. Chomsky 3 yıl en beğenilen

Bunlar da Casper gibi Gt 730'lu sisteme 16 gb ram koyuyorlar.
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Abdülrezzak Gıllı Bacak 3 yıl
6 gblik ram ile gelecekte ne işe yarıyacak? Asus 4gb ile ortalığı sallamaya kalktı, sonuç fos çıktı.
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clopin 3 yıl
artık bu ram olayını pazarlama stratejisine dönüştürdüler cihazlarda degişen tek şey ram ihtiyac varmı hayır
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Guest-F8946C419 3 yıl
Ön xperia, yanlar iPhone, arka lenovo.
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