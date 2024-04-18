Huawei Pura 70 serisinde bulunan Kirin 9010, Snapdragon 8 Gen 3 ile karşı karşıya

Tam Boyutta Gör Huawei, Mate 60 serisiyle birlikte Çin’de kendi imkanlarıyla SMIC tarafından üretilen HiSilicon Kirin 9000s yongasını kullanmaya başlamıştı. Huawei, bugün piyasaya sürdüğü Pura 70 serisinde ise Kirin 9000s yongasının geliştirilmiş hali olan Kirin 9010’u merkeze alıyor. Firma, işlemciyi resmi olarak doğrulamasa ve detaylarını paylaşmasa da telefonları teslim alan kullanıcılar sentetik testler gerçekleştirerek detayları gün yüzüne çıkarmış durumda.

Huawei Kirin 9010 özellikleri

Huawei Kirin 9010, en basit şekilde Kirin 9000s’in optimize edilmiş hali diyebiliriz. İşlemciye hızlı bir bakış attığımızda aynı çekirdek yapılandırmasını yani, 4+6+2 mimarisine sahip 12 çekirdekli bir CPU kalıbını görüyoruz. Bu çekirdeklerin çalışma frekansları ise şu şekilde:

4 çekirdek x 1,55 GHz

6 çekirdek x 2,18 GHz

2 çekirdek x 2,30 GHz

Kıyas olması açısından Kirin 9000s’in yapılandırması ise şu şekildeydi:

4 çekirdek x 1,53 GHz

6 çekirdek x 2,15 GHz

2 çekirdek x 2,62 GHz

Yine resmi olarak açıklanmasa da Kirin 9010’un Çinli yarı iletken üreticisi SMIC tarafından üretildiğini varsayıyoruz. Huawei, SMIC ile 5nm sürecinde çip üretimi için de yakından çalışıyor. Kirin 9010’un önceki yongada kullanıldığı söylenen ikinci nesil 7nm süreciyle üretildiği sunmuş olduğu performans rakamlarından anlaşılabiliyor, ancak daha fazla netlik için biraz daha beklememiz gerekebilir. Bununla birlikte yukarıdaki frekans hızlarına baktığımızda Huawei’nin verimlilik ve performans çekirdeklerinde saat hızlarını artırdığını, yüksek performans çekirdeklerinde ise düşürdüğünü görüyoruz. Bu, güç tüketimi açısından Pura 70 serisine olumlu yansıyacaktır.

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GPU tarafında ise Kirin 9010’da Maleoon 910 grafik çekirdeğinin olduğunu ve 308MHz ile 750MHz aralığında çalıştığı paylaşılan ekran görüntülerinden görülüyor. Dolayısıyla GPU tarafında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Huawei Kirin 9010 performansı

Tam Boyutta Gör Huawei Kirin 9010, Geekbench 6 performans testinde tek çekirdekte 1442, çoklu çekirdekte ise 4471 puan almayı başarıyor. Aynı testlerde bir önceki Kirin 9000s ise sırasıyla 1330 ve 4120 civarında puanlar alıyor. Bu bağlamda Huawei, Kirin 9010 ile tek çekirdekte yaklaşık olarak yüzde 8, çok çekirdekte ise yine yüzde 8’lik bir performans artışı sağlamış.

Huawei Kirin 9010 vs Snapdragon 8 Gen 3 vs Snapdragon 7+ Gen 2 Yonga seti Tek çekirdek Çok çekirdek Kirin 9010 1442 4471 Snapdragon 8 Gen 3 2120 6500 Snapdragon 7+ Gen 2 1450 4190

Huawei Pura 70 serisi, üst düzey oyunları hariç tutarsak günlük performans konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaktır. Ancak Galaxy S24, iPhone 15 ve Xiaomi 14 serileri ile ciddi bir performans farkının olacağını da unutmamak gerek. Daha yeni nesil işlem süreci ve daha yüksek performans için Mate 70 serisini beklemek gerekecek.

Rakiplerden söz etmişken Kirin 9010’u üst seviye Snapdragon 8 Gen 3 ve orta-üst diyebileceğimiz Snapdragon 7+ Gen 2 ile karşılaştıralım.

Galaxy S24’te bulunan Snapdragon 8 Gen 3, Geekbench 6’da tek çekirdek ve çoklu çekirdek testlerinde sırasıyla 2120 ve 6500 civarında puanlar alıyor. Snapdragon 7+ Gen 2 yongasını kullanan Xiaomi Poco F5 ise sırasıyla 1450 ve 4190 civarında puanlar toplayabiliyor.

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Huawei Kirin 9010 performansı ortaya çıktı: Ne kadar güçlü?