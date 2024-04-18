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    Huawei Pura 70 serisinde bulunan Kirin 9010, Snapdragon 8 Gen 3 ile karşı karşıya

    Huawei Pura 70 serisinin kalbinde yer alan Kirin 9010 özellikleri ve performans detayları ortaya çıktı. Peki Kirin 9010, Snapdragon 8 Gen 3 ile karşılaştırıldığında ne kadar güçlü?
    Huawei Kirin 9010 performansı ortaya çıktı: Ne kadar güçlü? Tam Boyutta Gör
    Huawei, Mate 60 serisiyle birlikte Çin’de kendi imkanlarıyla SMIC tarafından üretilen HiSilicon Kirin 9000s yongasını kullanmaya başlamıştı. Huawei, bugün piyasaya sürdüğü Pura 70 serisinde ise Kirin 9000s yongasının geliştirilmiş hali olan Kirin 9010’u merkeze alıyor. Firma, işlemciyi resmi olarak doğrulamasa ve detaylarını paylaşmasa da telefonları teslim alan kullanıcılar sentetik testler gerçekleştirerek detayları gün yüzüne çıkarmış durumda.

    Huawei Kirin 9010 özellikleri

    Huawei Kirin 9010, en basit şekilde Kirin 9000s’in optimize edilmiş hali diyebiliriz. İşlemciye hızlı bir bakış attığımızda aynı çekirdek yapılandırmasını yani, 4+6+2 mimarisine sahip 12 çekirdekli bir CPU kalıbını görüyoruz. Bu çekirdeklerin çalışma frekansları ise şu şekilde:

    • 4 çekirdek x 1,55 GHz
    • 6 çekirdek x 2,18 GHz
    • 2 çekirdek x 2,30 GHz

    Kıyas olması açısından Kirin 9000s’in yapılandırması ise şu şekildeydi:

    • 4 çekirdek x 1,53 GHz
    • 6 çekirdek x 2,15 GHz
    • 2 çekirdek x 2,62 GHz

    Yine resmi olarak açıklanmasa da Kirin 9010’un Çinli yarı iletken üreticisi SMIC tarafından üretildiğini varsayıyoruz. Huawei, SMIC ile 5nm sürecinde çip üretimi için de yakından çalışıyor. Kirin 9010’un önceki yongada kullanıldığı söylenen ikinci nesil 7nm süreciyle üretildiği sunmuş olduğu performans rakamlarından anlaşılabiliyor, ancak daha fazla netlik için biraz daha beklememiz gerekebilir. Bununla birlikte yukarıdaki frekans hızlarına baktığımızda Huawei’nin verimlilik ve performans çekirdeklerinde saat hızlarını artırdığını, yüksek performans çekirdeklerinde ise düşürdüğünü görüyoruz. Bu, güç tüketimi açısından Pura 70 serisine olumlu yansıyacaktır.

    GPU tarafında ise Kirin 9010’da Maleoon 910 grafik çekirdeğinin olduğunu ve 308MHz ile 750MHz aralığında çalıştığı paylaşılan ekran görüntülerinden görülüyor. Dolayısıyla GPU tarafında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

    Huawei Kirin 9010 performansı

    Huawei Kirin 9010 performansı Tam Boyutta Gör
    Huawei Kirin 9010, Geekbench 6 performans testinde tek çekirdekte 1442, çoklu çekirdekte ise 4471 puan almayı başarıyor. Aynı testlerde bir önceki Kirin 9000s ise sırasıyla 1330 ve 4120 civarında puanlar alıyor. Bu bağlamda Huawei, Kirin 9010 ile tek çekirdekte yaklaşık olarak yüzde 8, çok çekirdekte ise yine yüzde 8’lik bir performans artışı sağlamış.

    Huawei Kirin 9010 vs Snapdragon 8 Gen 3 vs Snapdragon 7+ Gen 2
    Yonga seti Tek çekirdek Çok çekirdek
    Kirin 9010 1442 4471
    Snapdragon 8 Gen 3 2120 6500
    Snapdragon 7+ Gen 2 1450 4190

    Huawei Pura 70 serisi, üst düzey oyunları hariç tutarsak günlük performans konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaktır. Ancak Galaxy S24, iPhone 15 ve Xiaomi 14 serileri ile ciddi bir performans farkının olacağını da unutmamak gerek. Daha yeni nesil işlem süreci ve daha yüksek performans için Mate 70 serisini beklemek gerekecek.

    Rakiplerden söz etmişken Kirin 9010’u üst seviye Snapdragon 8 Gen 3 ve orta-üst diyebileceğimiz Snapdragon 7+ Gen 2 ile karşılaştıralım.

    Galaxy S24’te bulunan Snapdragon 8 Gen 3, Geekbench 6’da tek çekirdek ve çoklu çekirdek testlerinde sırasıyla 2120 ve 6500 civarında puanlar alıyor. Snapdragon 7+ Gen 2 yongasını kullanan Xiaomi Poco F5 ise sırasıyla 1450 ve 4190 civarında puanlar toplayabiliyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/04/18/huawei-pura-70-ultra-kirin-9010-benchmark-antutu-geekbench/ https://www.huaweicentral.com/huawei-kirin-9010-geekbench-score-and-comparison-with-9000s/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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