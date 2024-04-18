Huawei Pura 70 serisinde bulunan Kirin 9010, Snapdragon 8 Gen 3 ile karşı karşıya

- Huawei Kirin 9010 özellikleri
- Huawei Kirin 9010 performansı
- Huawei Kirin 9010 vs Snapdragon 8 Gen 3 vs Snapdragon 7+ Gen 2
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Huawei Kirin 9010 özellikleri
Huawei Kirin 9010, en basit şekilde Kirin 9000s’in optimize edilmiş hali diyebiliriz. İşlemciye hızlı bir bakış attığımızda aynı çekirdek yapılandırmasını yani, 4+6+2 mimarisine sahip 12 çekirdekli bir CPU kalıbını görüyoruz. Bu çekirdeklerin çalışma frekansları ise şu şekilde:
- 4 çekirdek x 1,55 GHz
- 6 çekirdek x 2,18 GHz
- 2 çekirdek x 2,30 GHz
Kıyas olması açısından Kirin 9000s’in yapılandırması ise şu şekildeydi:
- 4 çekirdek x 1,53 GHz
- 6 çekirdek x 2,15 GHz
- 2 çekirdek x 2,62 GHz
Yine resmi olarak açıklanmasa da Kirin 9010’un Çinli yarı iletken üreticisi SMIC tarafından üretildiğini varsayıyoruz. Huawei, SMIC ile 5nm sürecinde çip üretimi için de yakından çalışıyor. Kirin 9010’un önceki yongada kullanıldığı söylenen ikinci nesil 7nm süreciyle üretildiği sunmuş olduğu performans rakamlarından anlaşılabiliyor, ancak daha fazla netlik için biraz daha beklememiz gerekebilir. Bununla birlikte yukarıdaki frekans hızlarına baktığımızda Huawei’nin verimlilik ve performans çekirdeklerinde saat hızlarını artırdığını, yüksek performans çekirdeklerinde ise düşürdüğünü görüyoruz. Bu, güç tüketimi açısından Pura 70 serisine olumlu yansıyacaktır.
GPU tarafında ise Kirin 9010’da Maleoon 910 grafik çekirdeğinin olduğunu ve 308MHz ile 750MHz aralığında çalıştığı paylaşılan ekran görüntülerinden görülüyor. Dolayısıyla GPU tarafında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
Huawei Kirin 9010 performansı
|Yonga seti
|Tek çekirdek
|Çok çekirdek
|Kirin 9010
|1442
|4471
|Snapdragon 8 Gen 3
|2120
|6500
|Snapdragon 7+ Gen 2
|1450
|4190
Huawei Pura 70 serisi, üst düzey oyunları hariç tutarsak günlük performans konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaktır. Ancak Galaxy S24, iPhone 15 ve Xiaomi 14 serileri ile ciddi bir performans farkının olacağını da unutmamak gerek. Daha yeni nesil işlem süreci ve daha yüksek performans için Mate 70 serisini beklemek gerekecek.
Rakiplerden söz etmişken Kirin 9010’u üst seviye Snapdragon 8 Gen 3 ve orta-üst diyebileceğimiz Snapdragon 7+ Gen 2 ile karşılaştıralım.
Galaxy S24’te bulunan Snapdragon 8 Gen 3, Geekbench 6’da tek çekirdek ve çoklu çekirdek testlerinde sırasıyla 2120 ve 6500 civarında puanlar alıyor. Snapdragon 7+ Gen 2 yongasını kullanan Xiaomi Poco F5 ise sırasıyla 1450 ve 4190 civarında puanlar toplayabiliyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/04/18/huawei-pura-70-ultra-kirin-9010-benchmark-antutu-geekbench/ https://www.huaweicentral.com/huawei-kirin-9010-geekbench-score-and-comparison-with-9000s/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)