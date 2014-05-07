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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei, akıllı telefon satışlarında 3. sırada bulunduğunu açıkladı

Huawei bugün tanıttığı Ascend P7 modelinin ardından Samsung ve Apple'dan sonra dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi olduğunu açıkladı.
5 yıl
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15
Cep Telefonu Diğer
Caner Köksel
Haber Editörü
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Huawei, akıllı telefon satışlarında 3. sırada bulunduğunu açıkladı
Huawei bugün tanıttığı Ascend P7 modelinin ardından Samsung ve Apple'dan sonra dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi olduğunu açıkladı. 
Bu başarısında Ascend P7'nin önceki nesili Ascend P6'nın büyük payı olduğunu belirten Çin'li firma Ascend P6'nın piyasaya çıktığı Haziran 2013'den yana 4 milyon satış rakamını ulaştığını belirten CEO Richard Yu, bu başarıda EISA'nın Ascend P6'ya verdiği tüketiciye yönelik yılın en iyi akıllı telefonu ödülünün de önemli katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi. 
Hatırlayacak olursak Strategy Analytics'in Nisan ayında açıkladığı akıllı telefon satışları raporunda da Huawei 3. sırada yer almaktaydı.
 
Huawei, akıllı telefon satışlarında 3. sırada bulunduğunu açıkladı

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XeaRaa 5 yıl en beğenilen
Çinin nüfususunu Göz önüne alırsak MANTIKLI ..
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uguroz76 5 yıl
Başka ülkelerde nasıl bir satış politikaları var bilmiyorum ama bizde p6 yı bulabilmek çok çok zordu. Hem sadece vodafone un satması, hemde az sayıda gelmesi nedeniyle bulunmuyordu. Tabi yurt dışında s4 ile aynı fiyat bandında satılan cihaz, bizde s4 1800 den satılırken 1000 tl den satılmıştı. Halende 1000 tl den satılıyor, yani fiyatı hic mi hiç düşmedi.
Başka ülkelerde nasıl bir satış politikaları var bilmiyorum ama bizde p6 yı bulabilmek çok çok zordu. Hem sadece vodafone un satması, hemde az sayıda gelmesi n...
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Guaire 5 yıl
3. sırada çok fazla kalamayacak.

Xiaomi 2014'ün 1. çeyreğinde 11 milyon akıllı telefon satmıştı.

Bunu da Çin dışında sadece Tayvan ve Singapur'da satarak başarmıştı.

2014'te Xiaomi'nin gireceğini açıkladığı 10 ülke: Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Vietnam, Türkiye, Rusya, Brezilya ve Meksika. Bu 10 ülkenin nüfus toplamı 2.3 milyara yakın.

Huawei diğer ülkelere yayılmakta yavaş kalıyor. Türkiye'de var, ama modelleri doğru dürüst yok. Yeni modelleri de rakiplerine karşılık vermekte zorlanıyor. Xiaomi, Huawei'yi çok kısa zamanda yakalayıp geçecek gibi görünüyor. Hatta yeni pazarlardaki başarısına göre diğerlerine açık fark atıp Apple'ın rakamlarının hemen altına yerleşecek gibi görünüyor.

Burdaki Lenovo rakamlarına Motorola dahil değilse o da Huawei'yi rahatça altına alır.
3. sırada çok fazla kalamayacak.Xiaomi 2014'ün 1. çeyreğinde 11 milyon akıllı telefon satmıştı.Bunu da Çin dışında sadece Tayvan ve Singa...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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bafbaf 5 yıl
P6 kadar ince android yapabilen oldu mu ? (6.18 mm)
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Gece772 5 yıl
İlginç
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DaRKFoRCeS 5 yıl
güncelleme olayını bilmiyorum
ufak tefekte olsa güncellemelerde önemli
bazen editörler güncellemeye takılmayın der
tahminim güncelleme desteği fazla olan firmalar yükselişe
daha çabuk geçiyor diye düşünüyorum.
çinli firmalarda bu çizgideki dengeyi yakalarsa zaten fiyatları iyi
o zaman dengeler değişir.
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Götterfunken 5 yıl
Huawei'yi de HTC kadar görmeye başladım.Helal olsun,Acsend p6 çok güzel bence.
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carter 5 yıl
Şaşırtıcı.
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keskin53 5 yıl
Huawei ucuz olmasan kimse yanasmaz(yazılım)
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Bursaspor. 5 yıl
Türkiye de tanınması gerek sadece internet üzerinden satın alabiliyoruz
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Guhong01 5 yıl
1 yılda others kategorisi %3 artmış, Çinlilerin zaferi
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Guaire 5 yıl
3. sırada çok fazla kalamayacak.

Xiaomi 2014'ün 1. çeyreğinde 11 milyon akıllı telefon satmıştı.

Bunu da Çin dışında sadece Tayvan ve Singapur'da satarak başarmıştı.

2014'te Xiaomi'nin gireceğini açıkladığı 10 ülke: Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Vietnam, Türkiye, Rusya, Brezilya ve Meksika. Bu 10 ülkenin nüfus toplamı 2.3 milyara yakın.

Huawei diğer ülkelere yayılmakta yavaş kalıyor. Türkiye'de var, ama modelleri doğru dürüst yok. Yeni modelleri de rakiplerine karşılık vermekte zorlanıyor. Xiaomi, Huawei'yi çok kısa zamanda yakalayıp geçecek gibi görünüyor. Hatta yeni pazarlardaki başarısına göre diğerlerine açık fark atıp Apple'ın rakamlarının hemen altına yerleşecek gibi görünüyor.

Burdaki Lenovo rakamlarına Motorola dahil değilse o da Huawei'yi rahatça altına alır.
Yanıtla +4
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uguroz76 5 yıl
Başka ülkelerde nasıl bir satış politikaları var bilmiyorum ama bizde p6 yı bulabilmek çok çok zordu. Hem sadece vodafone un satması, hemde az sayıda gelmesi nedeniyle bulunmuyordu. Tabi yurt dışında s4 ile aynı fiyat bandında satılan cihaz, bizde s4 1800 den satılırken 1000 tl den satılmıştı. Halende 1000 tl den satılıyor, yani fiyatı hic mi hiç düşmedi.
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anldrms34 5 yıl
Sony ve LG nin ustlerde olması gerekli hak ediyorlar çünkü.
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XeaRaa 5 yıl en beğenilen
Çinin nüfususunu Göz önüne alırsak MANTIKLI ..
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askereplatonik 5 yıl
Nokia nerde
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swat882 5 yıl askereplatonik
DarkSquall

Nokia nerde

Microsoft satın aldığı gün öldü o
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