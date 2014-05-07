Huawei, akıllı telefon satışlarında 3. sırada bulunduğunu açıkladı

Huawei bugün tanıttığı Ascend P7 modelinin ardından Samsung ve Apple'dan sonra dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi olduğunu açıkladı.

Bu başarısında Ascend P7'nin önceki nesili Ascend P6'nın büyük payı olduğunu belirten Çin'li firma Ascend P6'nın piyasaya çıktığı Haziran 2013'den yana 4 milyon satış rakamını ulaştığını belirten CEO Richard Yu, bu başarıda EISA'nın Ascend P6'ya verdiği tüketiciye yönelik yılın en iyi akıllı telefonu ödülünün de önemli katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Hatırlayacak olursak Strategy Analytics'in Nisan ayında açıkladığı akıllı telefon satışları raporunda da Huawei 3. sırada yer almaktaydı.