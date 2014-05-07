Huawei, akıllı telefon satışlarında 3. sırada bulunduğunu açıkladı

Haber Editörü
Huawei bugün tanıttığı Ascend P7 modelinin ardından Samsung ve Apple'dan sonra dünyanın en büyük 3. akıllı telefon üreticisi olduğunu açıkladı.
Bu başarısında Ascend P7'nin önceki nesili Ascend P6'nın büyük payı olduğunu belirten Çin'li firma Ascend P6'nın piyasaya çıktığı Haziran 2013'den yana 4 milyon satış rakamını ulaştığını belirten CEO Richard Yu, bu başarıda EISA'nın Ascend P6'ya verdiği tüketiciye yönelik yılın en iyi akıllı telefonu ödülünün de önemli katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.
Hatırlayacak olursak Strategy Analytics'in Nisan ayında açıkladığı akıllı telefon satışları raporunda da Huawei 3. sırada yer almaktaydı.
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Xiaomi 2014'ün 1. çeyreğinde 11 milyon akıllı telefon satmıştı.
Bunu da Çin dışında sadece Tayvan ve Singapur'da satarak başarmıştı.
2014'te Xiaomi'nin gireceğini açıkladığı 10 ülke: Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Vietnam, Türkiye, Rusya, Brezilya ve Meksika. Bu 10 ülkenin nüfus toplamı 2.3 milyara yakın.
Huawei diğer ülkelere yayılmakta yavaş kalıyor. Türkiye'de var, ama modelleri doğru dürüst yok. Yeni modelleri de rakiplerine karşılık vermekte zorlanıyor. Xiaomi, Huawei'yi çok kısa zamanda yakalayıp geçecek gibi görünüyor. Hatta yeni pazarlardaki başarısına göre diğerlerine açık fark atıp Apple'ın rakamlarının hemen altına yerleşecek gibi görünüyor.
Burdaki Lenovo rakamlarına Motorola dahil değilse o da Huawei'yi rahatça altına alır.