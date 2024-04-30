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    Huawei, Çin’in zirvesine yerleşti: Apple ciddi kayıplar yaşıyor

    Apple’ın bir süredir Çin’de zorlandığı bir sır olmasa da yeni bir rapor en net fotoğrafı bizlere gösteriyor. Huawei, Çin’in akıllı telefon pazarındaki yeni lider olurken Apple ise ağır yara aldı.
    Huawei, Çin’in zirvesine yerleşti: Apple ciddi kayıplar yaşıyor Tam Boyutta Gör
    Huawei, 2019’dan beri devam eden ABD yaptırımları nedeniyle küresel akıllı telefon pazarındaki ana oyunculardan birisi olmayı uzunca bir zaman önce bırakmıştı. Öte yandan firma, özellikle geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Mate 60 serisiyle yeniden dirilme sinyalleri vermişti. Piyasa araştırma şirketi Canalys’in yeni bir raporuna göre ise Huawei, Pura 70 serisinin de desteğiyle Çin akıllı telefon pazarının liderliğine yükseldi.

    Huawei, Çin'in yeni lideri oldu

    Huawei, Çin’in zirvesine yerleşti: Apple ciddi kayıplar yaşıyor Tam Boyutta Gör
    Eğer aşağıdaki grafiği incelerseniz Huawei’nin başarısının sadece Mate 60 serisine bağlanamayacağını görebilirsiniz. Zira firma, uzunca bir süredir emin adımlarla birlikte büyüyor. Çin akıllı telefon pazarının 2024 ilk çeyrek sonuçlarına göre Huawei, Apple’dan liderliği devralarak zirveye yerleşti. Huawei aynı zamanda Oppo, vivo ve diğer önemli oyuncuları da geride bıraktı.
    Huawei, Çin’in zirvesine yerleşti: Apple ciddi kayıplar yaşıyor Tam Boyutta Gör
    Yılın ilk çeyreğinde Çin’de toplam 67,7 milyon adetlik sevkiyat gerçekleşti, pazarda büyüme veya küçülme yaşanmadı. Huawei ise Mate ve Nova serilerindeki başarısıyla 13 çeyrek sonra 11,7 milyon akıllı telefon satarak ve yüzde 17'lik pazar payı elde etmeyi başardı. Bu başarı onu zirveye taşıdı. Aynı zamanda geçen yıla göre Huawei’nin yaklaşık yüzde 70’lik bir büyüme yaşadığını da belirtelim.
    Huawei, Çin’in zirvesine yerleşti: Apple ciddi kayıplar yaşıyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Apple ise sarsıcı bir düşüş yaşadı. Bir önceki çeyrekte lider olan Apple, yüzde 25 oranında bir düşüş yaşayarak pazarda 5. sıraya geriledi. Firmanın pazar payı ise yüzde 20’den yüzde 15’e düştü. Pazarın ikinci sırasında ise yüzde 16 pay ile Oppo yer alıyor. Onu Honor ve Vivo takip ediyor. Xiaomi ise piyasada altıncı sırada.

    Yılın ikinci çeyreğindeki sonuçlar açıkçası şimdiden bir merak konusu. Huawei, zirveyi ele geçirmiş olsa da tablodan da görüleceği üzere markalar arasındaki fark oldukça küçük. Pura 70 serisi henüz piyasaya girdi ve etkilerini ikinci çeyrekten önce göremeyeceğiz.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/04/29/huawei-comeback-china-phone-market/ https://www.canalys.com/newsroom/china-smartphone-market-Q1-2024
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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