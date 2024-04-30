Huawei, Çin’in zirvesine yerleşti: Apple ciddi kayıplar yaşıyor

Tam Boyutta Gör Huawei, 2019’dan beri devam eden ABD yaptırımları nedeniyle küresel akıllı telefon pazarındaki ana oyunculardan birisi olmayı uzunca bir zaman önce bırakmıştı. Öte yandan firma, özellikle geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Mate 60 serisiyle yeniden dirilme sinyalleri vermişti. Piyasa araştırma şirketi Canalys’in yeni bir raporuna göre ise Huawei, Pura 70 serisinin de desteğiyle Çin akıllı telefon pazarının liderliğine yükseldi.

Huawei, Çin'in yeni lideri oldu

Tam Boyutta Gör Eğer aşağıdaki grafiği incelerseniz Huawei’nin başarısının sadece Mate 60 serisine bağlanamayacağını görebilirsiniz. Zira firma, uzunca bir süredir emin adımlarla birlikte büyüyor. Çin akıllı telefon pazarının 2024 ilk çeyrek sonuçlarına göre Huawei, Apple’dan liderliği devralarak zirveye yerleşti. Huawei aynı zamanda Oppo, vivo ve diğer önemli oyuncuları da geride bıraktı.

Tam Boyutta Gör Yılın ilk çeyreğinde Çin’de toplam 67,7 milyon adetlik sevkiyat gerçekleşti, pazarda büyüme veya küçülme yaşanmadı. Huawei ise Mate ve Nova serilerindeki başarısıyla 13 çeyrek sonra 11,7 milyon akıllı telefon satarak ve yüzde 17'lik pazar payı elde etmeyi başardı. Bu başarı onu zirveye taşıdı. Aynı zamanda geçen yıla göre Huawei’nin yaklaşık yüzde 70’lik bir büyüme yaşadığını da belirtelim.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Apple ise sarsıcı bir düşüş yaşadı. Bir önceki çeyrekte lider olan Apple, yüzde 25 oranında bir düşüş yaşayarak pazarda 5. sıraya geriledi. Firmanın pazar payı ise yüzde 20’den yüzde 15’e düştü. Pazarın ikinci sırasında ise yüzde 16 pay ile Oppo yer alıyor. Onu Honor ve Vivo takip ediyor. Xiaomi ise piyasada altıncı sırada.

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Yılın ikinci çeyreğindeki sonuçlar açıkçası şimdiden bir merak konusu. Huawei, zirveyi ele geçirmiş olsa da tablodan da görüleceği üzere markalar arasındaki fark oldukça küçük. Pura 70 serisi henüz piyasaya girdi ve etkilerini ikinci çeyrekten önce göremeyeceğiz.

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