Honor Watch 4 Pro hücresel bağlantı ile duyuruldu

Honor Watch 4 Pro özellikleri ve fiyatı
- 1.5 inçlik AMOLED dairesel ekran
- 46mm kasa
- GPS, NFC
- eSIM desteği
- 14 güne kadar kullanım
- Nabız, aritmi, kandaki oksijen, stres takibi
- 219$ başlangıç
Honor Watch 4 Pro modeli LTPO üretim tekniğiyle geliyor. Böylece her zaman açık özelliği verimli bir şekilde kullanılabiliyor. eSIM desteği ile bağımsız kalabilen cihaz Wechat, mobil ödeme, müzik akış servisleri gibi platformlara erişim sağlayabiliyor.
Paslanmaz çelik gövdesi suya 5 metreye kadar dayanıklı olan Honor Watch 4 Pro modeli fiziksel bir tuşun yanında titreşim ile desteklenmiş bir tekerlek tuşuna da sahip. Şık görünümünü devam ettiren Honor Watch 4 Pro ilk etapta Çin’de satışa sunulacak. Özel derin yeşil versiyonu 246$ ile ayrı bir fiyatlandırma benimsiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.