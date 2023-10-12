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    Honor Watch 4 Pro hücresel bağlantı ile duyuruldu

    Honor Watch 4 Pro akıllı saat modeli 1.5 inçlik AMOLED dairesel ekran, aritmi tespiti, 14 güne kadar kullanım, hücresel bağlantı, GPS, NFC gibi özelliklerle geliyor.
    Honor Watch 4 Pro özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor Watch 4 Pro akıllı saat modeli şık görünümünün yanı sıra kalp aritmisini bile tespit edebilecek düzeyde gelişmiş sağlık sensörleri ile fark yaratmak istiyor. Ayrıca hücresel destek ile bağımsız da çalışabiliyor.

    Honor Watch 4 Pro özellikleri ve fiyatı

    • 1.5 inçlik AMOLED dairesel ekran
    • 46mm kasa
    • GPS, NFC
    • eSIM desteği
    • 14 güne kadar kullanım
    • Nabız, aritmi, kandaki oksijen, stres takibi
    • 219$ başlangıç

    Honor Watch 4 Pro modeli LTPO üretim tekniğiyle geliyor. Böylece her zaman açık özelliği verimli bir şekilde kullanılabiliyor. eSIM desteği ile bağımsız kalabilen cihaz Wechat, mobil ödeme, müzik akış servisleri gibi platformlara erişim sağlayabiliyor.

    Paslanmaz çelik gövdesi suya 5 metreye kadar dayanıklı olan Honor Watch 4 Pro modeli fiziksel bir tuşun yanında titreşim ile desteklenmiş bir tekerlek tuşuna da sahip. Şık görünümünü devam ettiren Honor Watch 4 Pro ilk etapta Çin’de satışa sunulacak. Özel derin yeşil versiyonu 246$ ile ayrı bir fiyatlandırma benimsiyor.  

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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