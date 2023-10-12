Honor Watch 4 Pro hücresel bağlantı ile duyuruldu

Tam Boyutta Gör Honor Watch 4 Pro akıllı saat modeli şık görünümünün yanı sıra kalp aritmisini bile tespit edebilecek düzeyde gelişmiş sağlık sensörleri ile fark yaratmak istiyor. Ayrıca hücresel destek ile bağımsız da çalışabiliyor.

Honor Watch 4 Pro özellikleri ve fiyatı

1.5 inçlik AMOLED dairesel ekran

46mm kasa

GPS, NFC

eSIM desteği

14 güne kadar kullanım

Nabız, aritmi, kandaki oksijen, stres takibi

219$ başlangıç

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Honor Watch 4 Pro modeli LTPO üretim tekniğiyle geliyor. Böylece her zaman açık özelliği verimli bir şekilde kullanılabiliyor. eSIM desteği ile bağımsız kalabilen cihaz Wechat, mobil ödeme, müzik akış servisleri gibi platformlara erişim sağlayabiliyor.

Paslanmaz çelik gövdesi suya 5 metreye kadar dayanıklı olan Honor Watch 4 Pro modeli fiziksel bir tuşun yanında titreşim ile desteklenmiş bir tekerlek tuşuna da sahip. Şık görünümünü devam ettiren Honor Watch 4 Pro ilk etapta Çin’de satışa sunulacak. Özel derin yeşil versiyonu 246$ ile ayrı bir fiyatlandırma benimsiyor.

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