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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Ideos X5 için Android 2.3 güncellemesi yolda

7 yıl
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188
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei ülkemizde de büyük ilgi  gören Android işletim sistemli Ideos X5 modelinde yazılım güncellemesine hazırlanıyor. Standart olarak Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle gelen telefonun, bu ayın sonuna doğru Android 2.3 güncellemesi alacağı bildirildi.
Yeni güncellemenin Ideos X5'e neler kazandıracağı noktasında henüz çok fazla detay bulunmuyor ancak mevcut tabloya göre telefon, Huawei tarafından Android 2.3 sürümüne yükseltilen ikinci model (diğeri U8800+) olacak gibi görünüyor.
3.8-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekranla gelen Ideos X5, 800MHz hızında çalışan Snapdragon işlemciye ve 512MB RAM'e sahip.    

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DH Misafiri 7 yıl
hep sorunlu yazılım düzelmesin hukukyoluna giderim
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DH Misafiri 7 yıl
Küçük firma mı :D Huawei dünyanın en büyük telekominikasyon şirketlerindendir.
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DH Misafiri 7 yıl
Süper bir güncelleme. Wi-fi sorunu hakkında bir bilgi verilmemiş. Ancak wi-fi sorunu telefonu 1 hafta kadar kullandıktan sonra halloldu. Bende birşey anlayamadım ama şu an ne kopma ne de açılmama sorunu var. Problemsiz kullanmaktayım. ICS için henüz erken. 2,3 bi gelsin bi inceleyelim. 2,3,5 olacak bu versiyon. 2,3,6 var daha. hatta 2,3,7 bile çıkabilir. Ufak düzenlemeler için yani. Sonra ICS alırız. Şayet huawei'ye pekte güvenimiz kalmadı açıkçası. Ama ben eminim güvenimizi sarsmayacak. Küçük firma olduğu için yeni telefon çıkarmaktan eskilerle ilgilenmiyor. Bakın samsung'a adamlar yeni model çıkarıyorlar ama güncellemeler son gaz gidiyor. Neyse idare etcez artık. Herkese iyi eğlenceler. Huawei ile ICS'li günler görmek dileğiyle :)
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aRiF0202 7 yıl
Maşallah buna bu gidişle ice cream 4 de gelir
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DH Misafiri 7 yıl
costum root var miui ile 2.3.x yapabilirsiniz suan 2.2 kullanmiyorum ve cogu sorunu kalkmis ozellikle miui yukleyince wifi performansi artiyor birde ses daha iyi kamera ise ayni 800 mhz yerine overli 1 ghz geliyor bnce kasim ayini falan beklemeyin miui direk room layin tabi backup sart belki guncelleme guzeldir telefonun tek kotu yani 512 MB ramdir yoksa canavar
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unflattering 7 yıl
Beyler 2.3 romdan yazıyorum. Süper yemin ederim beta olmasına rağmen çok hoşuma gitti. Huaweinin kendi sitesinden ve facebookta huawei sayfasından indirebilirsiniz.
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amylee 7 yıl
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0blomov 7 yıl
@S@HMeRDaN indirip yükledin mi durum nedir? geliyor mu yoksa?
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Kabuska 7 yıl amylee
amylee

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Bu konuyu inceleyin:

forum.donanimhaber.com/...
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skline35 7 yıl
büyük ihtimal akşama doğru gelir
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S@HMeRDaN 7 yıl
Buradan 2.3 indirebilirsiniz.

huaweidevice.com/...
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sleep 7 yıl
Sabah ilk isim bunu denemek oldu wifi yapilandirmasi istedi hatta iptal ettim normal 2 g ile baglanmistim su an tekrar denedim aygit guncel diyor aynen :S
kendimden suphe etmeye basladim :/ hatta uzun surdu 1-2 gundur surekli kontrol ediyorum ayarlardan.
edit: aşiri yuklenmeden sanirim :) uyku sersemi yanlis mi gordum diye suphe etmeye baslamistim indirenler varmis ana konudan :)
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sleep 7 yıl
Simdj de aygitiniz guncel diyor :S
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Dr.Teknik 7 yıl sleep
sleep
Cikmis ayarlar telefon hakkinda cevrimici guncelle den denedim simdi kullanilabilir yeni surum var :) wifi istedigi icin aksama kaldi

Ben denedim yok diyor...
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