Huawei Ideos X5 için Android 2.3 güncellemesi yolda

Huawei ülkemizde de büyük ilgi gören Android işletim sistemli Ideos X5 modelinde yazılım güncellemesine hazırlanıyor. Standart olarak Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle gelen telefonun, bu ayın sonuna doğru Android 2.3 güncellemesi alacağı bildirildi.

Yeni güncellemenin Ideos X5'e neler kazandıracağı noktasında henüz çok fazla detay bulunmuyor ancak mevcut tabloya göre telefon, Huawei tarafından Android 2.3 sürümüne yükseltilen ikinci model (diğeri U8800+) olacak gibi görünüyor.

3.8-inç büyüklüğünde ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekranla gelen Ideos X5, 800MHz hızında çalışan Snapdragon işlemciye ve 512MB RAM'e sahip.