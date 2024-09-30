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    Xiaomi 14T mi ve 14T Pro mu? Hangi model sizin için doğru seçim?

    Xiaomi, yeni amiral gemisi modelleri 14T ve 14T Pro'yu teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu. Her iki cihaz da üst düzey özelliklerle dikkat çekerse de asıl soru hangi model sizin için daha uygun?

    Xiaomi 14T mi ve 14T Pro mu? Hangi model sizin için doğru seçim? Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yüksek performanslı cihaz serisine yeni bir soluk getiren Xiaomi 14T ve 14T Pro akıllı telefonlarını tanıttı. Her iki model de etkileyici özelliklerle donatılmış olsa da, kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun seçeneği belirlemek önemli.

    Her iki telefon da 6.67 inçlik 1.5k CrystalRes AMOLED ekrana sahip ve 144Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Ekranların 4000 nit tepe parlaklığı, doğrudan güneş ışığında bile mükemmel görüş sağlıyor. Dayanıklılık için Xiaomi Shield Glass ile korunan cihazlar, Dolby Vision desteğiyle renk doğruluğunu artırıyor.

    Performans açısından, Xiaomi 14T Pro, güçlü MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisiyle öne çıkıyor. Bu model, 3D soğutma alanı sayesinde ısınmayı daha iyi yöneterek ağır iş yüklerinin üstesinden gelebiliyor. Xiaomi 14T ise MediaTek Dimensity 8300-Ultra işlemciyle günlük kullanım için yeterli bir performans sunuyor. Yoğun çoklu görevler, oyunlar veya video düzenleme ile ilgilenen kullanıcılar için Pro model daha uygun olabilir.

    Kamera özelliklerine gelince, Xiaomi 14T, 50MP Sony IMX906 ana kamera, 50MP telefoto lens ve 12MP ultra geniş açı kamerayla çok yönlü bir deneyim sunuyor. Pro model ise daha büyük bir Light Fusion 900 sensörü kullanan 50MP ana kamerasıyla düşük ışık koşullarında ve dinamik aralıkta üstün performans sergiliyor. Her iki model de Master Portrait modu, UltraHDR ve MasterCinema gibi gelişmiş yazılım özelliklerine sahip olsa da, Pro model 10-bit Rec. 2020 formatıyla yüksek kaliteli HDR video çekimi yapabiliyor.

    Batarya ve şarj konusunda, her iki cihaz da 5000mAh kapasiteye sahip. Ancak, Xiaomi 14T Pro 120W HyperCharge desteğiyle sadece 19 dakikada tam şarj olabiliyor ve 50W kablosuz şarjı destekliyor. Xiaomi 14T ise 67W hızlı şarj ile yaklaşık 45 dakikada tam şarja ulaşıyor, ancak kablosuz şarj desteği bulunmuyor. Hızlı ve kablosuz şarjı önemsiyorsanız, Pro modeli tercih etmek daha mantıklı olabilir.

    Fiyatlandırma açısından, Xiaomi 14T 12GB + 256GB modeliyle yaklaşık 29.999 TL’den başlıyor. Xiaomi 14T Pro ise 39.999-TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor ve 1TB'lık en üst modeli 46.999-TL’ye kadar çıkıyor. Pro modelin ek özellikleri herkes için gerekli olmayabilir, bu nedenle bütçenizi ve ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmak önemli.

    Sonuç olarak, daha yüksek performans, hızlı şarj ve üst düzey kamera kalitesi arayanlar için Xiaomi 14T Pro yatırım yapmaya değer. Ancak, günlük kullanım için güçlü özelliklere sahip ve daha uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız, Xiaomi 14T beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 4 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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