Xiaomi 14T mi ve 14T Pro mu? Hangi model sizin için doğru seçim?

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Xiaomi, yüksek performanslı cihaz serisine yeni bir soluk getiren Xiaomi 14T ve 14T Pro akıllı telefonlarını tanıttı. Her iki model de etkileyici özelliklerle donatılmış olsa da, kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun seçeneği belirlemek önemli.

Her iki telefon da 6.67 inçlik 1.5k CrystalRes AMOLED ekrana sahip ve 144Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Ekranların 4000 nit tepe parlaklığı, doğrudan güneş ışığında bile mükemmel görüş sağlıyor. Dayanıklılık için Xiaomi Shield Glass ile korunan cihazlar, Dolby Vision desteğiyle renk doğruluğunu artırıyor.

Performans açısından, Xiaomi 14T Pro, güçlü MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisiyle öne çıkıyor. Bu model, 3D soğutma alanı sayesinde ısınmayı daha iyi yöneterek ağır iş yüklerinin üstesinden gelebiliyor. Xiaomi 14T ise MediaTek Dimensity 8300-Ultra işlemciyle günlük kullanım için yeterli bir performans sunuyor. Yoğun çoklu görevler, oyunlar veya video düzenleme ile ilgilenen kullanıcılar için Pro model daha uygun olabilir.

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Kamera özelliklerine gelince, Xiaomi 14T, 50MP Sony IMX906 ana kamera, 50MP telefoto lens ve 12MP ultra geniş açı kamerayla çok yönlü bir deneyim sunuyor. Pro model ise daha büyük bir Light Fusion 900 sensörü kullanan 50MP ana kamerasıyla düşük ışık koşullarında ve dinamik aralıkta üstün performans sergiliyor. Her iki model de Master Portrait modu, UltraHDR ve MasterCinema gibi gelişmiş yazılım özelliklerine sahip olsa da, Pro model 10-bit Rec. 2020 formatıyla yüksek kaliteli HDR video çekimi yapabiliyor.

Batarya ve şarj konusunda, her iki cihaz da 5000mAh kapasiteye sahip. Ancak, Xiaomi 14T Pro 120W HyperCharge desteğiyle sadece 19 dakikada tam şarj olabiliyor ve 50W kablosuz şarjı destekliyor. Xiaomi 14T ise 67W hızlı şarj ile yaklaşık 45 dakikada tam şarja ulaşıyor, ancak kablosuz şarj desteği bulunmuyor. Hızlı ve kablosuz şarjı önemsiyorsanız, Pro modeli tercih etmek daha mantıklı olabilir.

Fiyatlandırma açısından, Xiaomi 14T 12GB + 256GB modeliyle yaklaşık 29.999 TL’den başlıyor. Xiaomi 14T Pro ise 39.999-TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor ve 1TB'lık en üst modeli 46.999-TL’ye kadar çıkıyor. Pro modelin ek özellikleri herkes için gerekli olmayabilir, bu nedenle bütçenizi ve ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmak önemli.

Sonuç olarak, daha yüksek performans, hızlı şarj ve üst düzey kamera kalitesi arayanlar için Xiaomi 14T Pro yatırım yapmaya değer. Ancak, günlük kullanım için güçlü özelliklere sahip ve daha uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız, Xiaomi 14T beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır.

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