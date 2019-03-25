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Huawei'nin ilk akıllı TV'si Nisan'da geliyor, hedef 10 milyon adet satmak

Huawei'nin akıllı televizyon pazarına girmeyi planladığına dair haberler geçtiğimiz yıldan beri gündemde. Çinli şirketin çift kamera ile donattığı ilk televizyonu Nisan ayında gelecek.
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Televizyonlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei TV tedarik zinciri yöneticisinin verdiği bilgilere göre Çinli teknoloji devi ilk akıllı televizyonunu Nisan ayında çıkaracak. Bu hamle aynı zamanda şirketin sadece mobil cihazlara değil aynı zamanda diğer teknoloji ürünlerine de odaklanmayı hedeflediğini gösteriyor.
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Televizyon sektörüne adım atmaya hazırlanan Huawei biri 55 inç diğeri ise 65 inç olmak üzere iki model piyasaya sürecek. Rapora göre küçük olan 55 inç TV'nin panel tedarikçisi Beijing Oriental Enterprise (BOE), 65 inç ekranın ise Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. (CSOT) olacak.

Çift kamera ile gelecek

Her iki Huawei televizyonun da video konferans, oyun ve sosyal bağlantı için çift kameraya sahip olacağı belirtildi. Bu da şirketin özellikle Çin dışında gizlilik ve güvenlik konusunda büyük sıkıntı yaşayacağı anlamına geliyor. Zira bu özellik gerçeğe dönüştüğünde herhangi bir güvenlik  açığı tüm ailenin mahremiyetini tehlikeye sokabilir.
Raporda ayrıca daha TV sektörüne adım atmadan önce bile Huawei'nin 10 milyon TV satma hedefi belirlediğinin altı çiziliyor. Her halükarda şirketin bu hedefe ulaşabilmesi için Hindistan gibi kalabalık nüfusa sahip pazarlar büyük bir önem taşıyacak.

https://www.jiemian.com/article/2969645.html Yorum Yaz
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koyunsavar 1 ay en beğenilen
Milleti dikizleyecekleri için kameradan kısmamışlar 2 tane koymuşlar.
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DH Misafiri 1 ay
Kamerayı bantsız kullanmayın, nokta
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ramis78 1 ay
hedefte hedefmiş yani piyasaya göz dağı veriyorlar :)
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BLacKeLDiaBLo 1 ay
Kameralı tv mi diyenler arasında ben de varım. Hatta bu sebepten mi mix3 bile almayı düşünüyorum. Şu anda iPhone x var ve Siri ile ilgili bulabildiğim ne varsa kapalı bende...
Sizin mantık da ilginç vesselam; telefondan zaten izliyorlar tv’den de izlesinler mantığına devam edin. Herkes sizin gibi zaten...
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zengier 1 ay
ilginc milletiz, "kamerali tv mi?" diye soran arkadaslarin telefonlarinda kamera yok ve o telefonlarda da acik olma ihtimali de yok zaten. tv nin kamerasi var diye almiyorsan ayni hassasiyeti telefona da gostermelisin, zira telefonda o tv den cok daha fazla yazilimsal bilesen olacagi icin kirilma ihtimali TV den daha yuksek olacaktir.
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BLacKeLDiaBLo 1 ay
Kameralı tv mi? Almayayım kalsın...
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DH Misafiri 1 ay
Bence güzel bir TV box çıkarsa daha iyi. Kirin 980li kullanan bir TV box çok daha iyi olurdu. Samsung Sony LG varken neden Huawei TV alayım. servis,parça, kalite, 2.el degeri hepsi soru işareti.
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The.Mafia 1 ay
Geç kaldılar çıkarmakta
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hazarRS 1 ay
iyi bari bol bol selfie çekeriz
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koyunsavar 1 ay en beğenilen
Milleti dikizleyecekleri için kameradan kısmamışlar 2 tane koymuşlar.
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QuexSeeL 1 ay
Samsung önce sabit kameralı tv çıkardı yemedi sonra kamerası gizli aktif olunca ortaya çıkan denedi o da yemedi. Huawei gibi mimli firmadan kameralı tv almak büyük kumar görselde pop up kamera görünmüyor hele kamera sabit modelse anca bedavaya yakınsa alırım üzerine çift kat bant yapıştırırım.
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