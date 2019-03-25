Huawei'nin ilk akıllı TV'si Nisan'da geliyor, hedef 10 milyon adet satmak

Huawei TV tedarik zinciri yöneticisinin verdiği bilgilere göre Çinli teknoloji devi ilk akıllı televizyonunu Nisan ayında çıkaracak. Bu hamle aynı zamanda şirketin sadece mobil cihazlara değil aynı zamanda diğer teknoloji ürünlerine de odaklanmayı hedeflediğini gösteriyor.

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Televizyon sektörüne adım atmaya hazırlanan Huawei biri 55 inç diğeri ise 65 inç olmak üzere iki model piyasaya sürecek. Rapora göre küçük olan 55 inç TV'nin panel tedarikçisi Beijing Oriental Enterprise (BOE), 65 inç ekranın ise Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. (CSOT) olacak.

Çift kamera ile gelecek

Her iki Huawei televizyonun da video konferans, oyun ve sosyal bağlantı için çift kameraya sahip olacağı belirtildi. Bu da şirketin özellikle Çin dışında gizlilik ve güvenlik konusunda büyük sıkıntı yaşayacağı anlamına geliyor. Zira bu özellik gerçeğe dönüştüğünde herhangi bir güvenlik açığı tüm ailenin mahremiyetini tehlikeye sokabilir.

Raporda ayrıca daha TV sektörüne adım atmadan önce bile Huawei'nin 10 milyon TV satma hedefi belirlediğinin altı çiziliyor. Her halükarda şirketin bu hedefe ulaşabilmesi için Hindistan gibi kalabalık nüfusa sahip pazarlar büyük bir önem taşıyacak.

https://www.jiemian.com/article/2969645.html