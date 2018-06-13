Xiaomi Mi Max 3 özellikleri sızdırıldı: 7 inç ekran, 5500 mAh batarya, Snapdragon 710, çift kamera ve daha fazlası

Temmuz ayında phablet sınıfı Mi Max 3 modelini tanıtmaya hazırlanan Xiaomi'nin Mi Max serisine ait üçüncü telefonunun teknik detayları sızdırıldı. Weibo'da ortaya çıkan bir görsel, Mi Max 3'ün merak edilecek bir tarafını bırakmadı.

Xiaomi Mi Max 3 özellikleri

6.99 inç boyutunda 18: 9 görüntü formatına sahip 1080p Full HD + çözünürlüklü LCD ekran ile gelecek olan Mi Max 3, Qualcomm'un orta-üst segment işlemcisi Snapdragon 710 yonga setinden güç alacak. 4 ve 6 GB kapasiteli iki farklı RAM seçeneğine sahip olacak Xiaomi Mi Max 3, Quick Charge 3.0ile birlikte 18W'a kadar hızlı şarj desteğine sahip 5500 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek.

Arka tarafta çift kamera paketine ev sahipliği yapacak olan Mi Max 3'ün birincil arka kamerasında Sony imzası taşıyan 20 MP çözünürlüklü IMX363 sensörü kullanılacakken, yardımcı sensör ve ön kamera hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Mi Max 3'te kullanılacak olan birincil kameranın Xiaomi Mi 8 ve Mi MIX 2S amiral gemisi cihazlarda kullanılan sensörle aynı olduğunu da belirtelim.

Android 8.1 Oreo üzerine kurulu MIUI 10 arayüzüyle sahneye çıkacak Mi Max 3'ün microSD kart desteğine sahip 64 ve 128 GB'lık depolama seçenekleriyle geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca daha önce yazılım dosyaları sızdırılan Mi Max 3'ün stereo hoparlör, kablosuz şarj, arkaya monteli parmak izi ve iris tarayıcı ile donatılacağı da ortaya çıkmıştı.

https://www.gizmochina.com/2018/06/13/alleged-xiaomi-mi-max-3-specs-leaked-could-be-major-upgrade-with-dual-cameras-sd710-larger-display-and-battery/