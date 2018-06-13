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Xiaomi Mi Max 3 özellikleri sızdırıldı: 7 inç ekran, 5500 mAh batarya, Snapdragon 710, çift kamera ve daha fazlası

Xiaomi'nin merakla beklenen phablet sınıfı telefonu Mi Max 3'ün teknik özellikleri sızdırıldı. Dopdolu özelliklere ev sahipliği yapacak olan Mi Max 3'ün özelliklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Xiaomi Mi Max 3 özellikleri sızdırıldı: 7 inç ekran, 5500 mAh batarya, Snapdragon 710, çift kamera ve daha fazlası
Temmuz ayında phablet sınıfı Mi Max 3 modelini tanıtmaya hazırlanan Xiaomi'nin Mi Max serisine ait üçüncü telefonunun teknik detayları sızdırıldı. Weibo'da ortaya çıkan bir görsel, Mi Max 3'ün merak edilecek bir tarafını bırakmadı.

Xiaomi Mi Max 3 özellikleri

6.99 inç boyutunda 18: 9 görüntü formatına sahip 1080p Full HD + çözünürlüklü LCD ekran ile gelecek olan Mi Max 3, Qualcomm'un orta-üst segment işlemcisi Snapdragon 710 yonga setinden güç alacak. 4 ve 6 GB kapasiteli iki farklı RAM seçeneğine sahip olacak Xiaomi Mi Max 3, Quick Charge 3.0ile birlikte 18W'a kadar hızlı şarj desteğine sahip 5500 mAh kapasiteli bataryadan beslenecek.
Arka tarafta çift kamera paketine ev sahipliği yapacak olan Mi Max 3'ün birincil arka kamerasında Sony imzası taşıyan 20 MP çözünürlüklü IMX363 sensörü kullanılacakken, yardımcı sensör ve ön kamera hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Mi Max 3'te kullanılacak olan birincil kameranın Xiaomi Mi 8 ve Mi MIX 2S amiral gemisi cihazlarda kullanılan sensörle aynı olduğunu da belirtelim.
Android 8.1 Oreo üzerine kurulu MIUI 10 arayüzüyle sahneye çıkacak Mi Max 3'ün microSD kart desteğine sahip 64 ve 128 GB'lık depolama seçenekleriyle geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca daha önce yazılım dosyaları sızdırılan Mi Max 3'ün stereo hoparlör, kablosuz şarj, arkaya monteli parmak izi ve iris tarayıcı ile donatılacağı da ortaya çıkmıştı. 

https://www.gizmochina.com/2018/06/13/alleged-xiaomi-mi-max-3-specs-leaked-could-be-major-upgrade-with-dual-cameras-sd710-larger-display-and-battery/ Yorum Yaz
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Emre Kocakaya 11 ay en beğenilen
Bakin simdi birkac kisi cok buyuk neremize sigdiracaiz,55 inc Tv gezdiririm yanimda daha iyi,xiaomi bunu neden yaptin vs vs diyecek,hemen cevabi pesin vereyim meraklisi alir sende git kucuk boyutlu bir model sec,zorla satmiyor kimse sana zilyon tane mi modeli var :)
Bakin simdi birkac kisi cok buyuk neremize sigdiracaiz,55 inc Tv gezdiririm yanimda daha iyi,xiaomi bunu neden yaptin vs vs diyecek,hemen cevabi pesin vereyim m...
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Yanıtla +51
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ÖzdalDoğru 11 ay
Mi max 2 kullanıyorum, uygun fiyat aralığına denk geldiğinde düşünmeden Max 3 alırım. Büyük ekran keyfi bir başka oluyor.
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astegon 11 ay

Yahu size ne. İsteyen gider alır. 6.99" ve 18:9 form faktör, içeriği de güzel. Fotoğraf meraklısı almaz zaten Xiaomi.
Pil de gayet güzel.
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kreat 11 ay
Bu cihaz da Hi-Res dac olur mu?
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Fashionality 11 ay
cihaz cidden efsane olacak
eski Mi Max 2 kullanicisi olarak sunu soyleyebilirim ki buyuk ekran gercekten cok ise yariyor ve bataryanin buyuk olmasi gercekten hayat kurtariyor fakat tek sorun cihazin tasinmasi zira cebe sigmiyor, sigsa bile ayakkabi baglarken falan egilemiyorsun ya da yazin mont gibi seyler giymedigin icin montun ic cebine koymak gibi bir secenegin de kalmiyor dolayisiyla surekli elde tasimak durumunda kaliyorsun...
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BaatılRhymer 11 ay
King!!!
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Oguz Ozcan 11 ay
Çıksa
Gelse
Görsek
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endless_liberty 11 ay
Yaklaşık dokuz aydır Mi Max 2 kullanıyorum, taşıma konusu dışında çok memnunum.
İnsan büyük ekrana alıştığı zaman vazgeçmesi zor geliyor.
Xiaomi, Mi Max 2 ile Phablet sınıfında iyi çıkış yakaladı. Max 3 ile yükseliş devam eder diye tahmin ediyorum.
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Haggard1963 11 ay
Gerçekten güzel cihaz olacak gibi. İşlemcide cimri davranmaları güzel olmuş. Çanta kullanma alışkanlığı olanlarda cihaz boyutu hiç bir sorun yaratmayacaktır. Sorun yaratmanın aksine tablet veya PC ihtiyacını karşılaycaktır.
Xiaomi artık tüm segmentlerde var. Muadili amiral gemilerinin kamera hariç tüm özellikleriyle kafa kafaya. Fiyat bandını arttırmadan kamerayı da biraz daha albenili yaparlarsa bir iki seneye çok farklı bir konumda olabilirler.
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puandorg 11 ay
Bu telefonu alınca kardeş payındaki metin gibi kullanacağım telefonu.
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puandorg 11 ay
Bu telefonu alınca kardeş payındaki metin gibi kullanacağım telefonu.
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Bloodin 11 ay
Bazı şeylerin üstünden geçmek gerek:
-Öncelikle telefonun gövdesi Mi Max 2 ile aynı boyutta kalacak, çerçeveleri incelterek 7 inç elde edecekler
-İkincisi IMX363 demek, Zenfone 5 ve Mi 8 ile aynı sensör demek, yani 12 megapixel, ben oradaki 20 megapiksel tabirinin arka ikinci kamera veya ön kamera için kullanıldığını düşünüyorum. Tabi ki fiyatı kısık tutmak ve Mi 8'i ezmemek için diyaframı kısacaklardır, f/2.0 ya da 2.2 olabilir, belki de diyaframı kısmazlar fakat optik görüntü sabitleyici koymazlar, lens kalitesi de Mi 8'e göre düşük olacaktır.
-Üçüncüsü işlemci, zaten 625 beklemiyordum, daha iyi bir şey, ihtimalle 636, belki 660, çok düşük bir ihtimal 710 kullanırlar diyordum, 710 çok inandırıcı gelmese de kesinlikle kusursuz bir telefon olur 710 ile :)
-Dördüncüsü, daha fazla alan varken 5300 mah batarya koyup da ekranı büyüterek kullanılabilecek alanı küçülttükten sonra 5500 mah batarya koymak bana pek mantıklı gelmedi, yapamaz mı? Telefonu hafif kalınlaştırma pahasına yapabilir, belki kalınlaştırmadan iyi bir mühendislikle de yapabilir, çok da güzel olur.
Yani genel itibariyle baktığımızda Mi 8'in kamerası, Mi 8 SE'nin işlemcisi, 5500 mah batarya, 7 inç devasa ekran ve buna rağmen Mi Max 2 ile aynı gövde... Üç ihtimal duruyor; ya sızıntı gerçek değil, ya fiyatı çok pahalı olacak (Mi 8 SE seviyesinde), ya da Xiaomi bunu ucuza sunarak Phablet dünyasını tamamen ele geçirecek :)
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ultramarine caeruleum 11 ay
Büyük telefon kullanmanın güzelliğini bilen insan ellerini ovuşturarak bekliyordur. Şahsen ben heyecanla bekliyorum
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