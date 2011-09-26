Huawei üst seviye telefon modeli Honor'ı duyurdu

Ideos X5 modeliyle ülkemizde önemli satış rakamlarına ulaşan Huawei, üst seviye telefon segmentine konumlandırdığı Honor isimli yeni modelini resmi olarak duyurdu.

1.4GHz hızında tek çekirdekli şlemciden güç alan Huawei Honor, 4-inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekran ile birlikte geliyor.

512MB RAM ve 4GB ROM ile gelen telefon aynı zamanda 32GB'a kadar microSD kart desteği de sunuyor. Çift kameraya sahip olan Huawei Honor'da 8 Megapiksel çözünürlüğünde, HD görüntü kaydı yapabilen oto-fokus özellikli ana kameraya ek olarak 2MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

GSM 850 / 900 / 1800 /1900 ve WCDMA/HSPA+ 900 / AWS / 2100 gibi farklı iletişim altyapılarıyla çalışacak şekilde geliştirilen 10.9mm kalınlığındaki telefon WiFi ve Bluetooth gibi teknolojilere ek olarak DLNA ile uyumlu cihazlara kablosuz veri aktarabiliyor.

İhityaç duyduğu gücü 1900 mAh kapasiteli pilden alan Android 2.3.5 işletim sistemli Huawei Honor'ın satışa sunulacağı ülke ya da bölgelere farklı renk seçenekleriyle gelmesi beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.