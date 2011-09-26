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Huawei üst seviye telefon modeli Honor'ı duyurdu

7 yıl
16,9b
1
100
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei üst seviye telefon modeli Honor'ı duyurdu
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Ideos X5 modeliyle ülkemizde önemli satış rakamlarına ulaşan Huawei, üst seviye telefon segmentine konumlandırdığı Honor isimli yeni modelini resmi olarak duyurdu. 
1.4GHz hızında tek çekirdekli şlemciden güç alan Huawei Honor, 4-inç büyüklüğünde ve 854 x 480 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekran ile birlikte geliyor.
512MB RAM ve 4GB ROM ile gelen telefon aynı zamanda 32GB'a kadar microSD kart desteği de sunuyor. Çift kameraya sahip olan Huawei Honor'da 8 Megapiksel çözünürlüğünde, HD görüntü kaydı yapabilen oto-fokus özellikli ana kameraya ek olarak 2MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor. 
GSM 850 / 900 / 1800 /1900 ve WCDMA/HSPA+ 900 / AWS / 2100 gibi farklı iletişim altyapılarıyla çalışacak şekilde geliştirilen 10.9mm kalınlığındaki telefon WiFi ve Bluetooth gibi teknolojilere ek olarak DLNA ile uyumlu cihazlara kablosuz veri aktarabiliyor.
İhityaç duyduğu gücü 1900 mAh kapasiteli pilden alan Android 2.3.5 işletim sistemli Huawei Honor'ın satışa sunulacağı ülke ya da bölgelere farklı renk seçenekleriyle gelmesi beklenirken, fiyatı ise açıklanmadı.
Huawei üst seviye telefon modeli Honor'ı duyurdu
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napolyon94 7 yıl en beğenilen selcuk20
selcuk20
Ön yüzden HUEWAI yazısını ve Android tuşlarını çıkarıp yuvarlak tuş ekleyince iPhone 4 oluyor :) Çerçeve şekli aynı. Güzel telefon.

zaten 3310 ada ios yukleyip yuvarlak tus koyup elma logosu bassak iphone a benzer dimi
selcuk20Ön yüzden HUEWAI yazısını ve Android tuşlarını çıkarıp yuvarlak tuş ekleyince iPhone 4 oluyor :) Çerçeve şekli aynı. Güzel telefon.
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ColDasHeLL 7 yıl
700 tl olursa kokoreç gibi satılır yemin ediom.
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senihcan 7 yıl
chupacabra
Gitsin Kumda Oynasın Bu huawei. Modem yapamıyo doğru düzgün.

Hocam beğenmediğin Huawei şuan Türkiye de operatörler için tekel durumunda bir tek turkcell santral ve baz istasyonlarında huawei kullanmıyor. Adamlar 3G 4G santral her türlü donanım ve kurulumu diğer kurumların 3 te 1 ne yapıyor. Ve genel olarak donanımları gayet iyi. Evet modemleri çok iyi olmayabilir şuan ama 5,6 sene önce huawei için geldikleri gibi giderler kalitesiz mal diyip duruyorlardı şuan kariyer nete bak Adanada yazılımcı ve kurulum için adam arayan tek firma bütün Türkiye de manyak gibi işe alım yapıyorlar. Telefonları çok kaliteli ve ucuz. Çin malı deyimini yıkıp attılar.
chupacabraGitsin Kumda Oynasın Bu huawei. Modem yapamıyo doğru düzgün.Hocam beğenmediğin Huawei şuan Türkiye de operatörler için teke...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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mahmutsultan 7 yıl
Arayuzu t20 yi animsatiyor....
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DH Misafiri 7 yıl
600 e yakın bi fiyat olursa hemen alıcam :) süper bi sey :)
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sadreddin03 7 yıl
300$ 533.. tl geliyor şuan gümrük vs den 600tl ye varır
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baba1993 7 yıl
efcell.net/... türkiye fiyatı
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LaViTz 7 yıl
bu telefonla ilgili bi gelisme varmi acaba merakla bekliyorum...
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marea60 7 yıl
Güzelmiş
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_EngiN_ 7 yıl
Telefon Türkiye'ye gelmeyecek mi beyler ?
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furkanakgul 7 yıl
fiyatı 500 civarı bi saviyede olursa kapış kapış gider.
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aykut.. 7 yıl furkanakgul
furkipurki

fiyatı 500 civarı bi saviyede olursa kapış kapış gider.

600 son fiyat
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DH Misafiri 7 yıl
Hayret bir applefan gelipte dememis 'Iphone 4'un cakmasi diye .' :)
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yamsuq 7 yıl
Bu arada ek bilgi olsun Motorola Defy TİM lerde satışta fiyatı 845 TL
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acbold 7 yıl
huawei son derece kaliteli ürünleri düşük fiyata sunuyor bizlere.ideos x5 kullanıcısı olarak.Kronik sorunlardan kurtulmuş bir model gelir umarım.İdeos x5 den bir ders almış olarak yeni ürün sürerlerse piyasaya gayet iyi satışlara ulaşacaklardır.
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MirlivaVII 7 yıl
Telefonun kurcalama videosu: http://www.youtube.com/watch?v=xlg08UjnsKQ

Kendi arayüzüyle geleceği söylenmişti. Bariz ios yapmış Huawei. Simgelerin büyüklükleri bile 3GS menüsündeki gibi. Takılma olmadan rahatça geçiş yapılıyor ama güzele benziyor performans. Donanımhaber'de incelesin de tam emin olalım.
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ColDasHeLL 7 yıl
700 tl olursa kokoreç gibi satılır yemin ediom.
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Dreampark 7 yıl
Güzel haberler bunlar.
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arel.gr 7 yıl
gsmarena.com/...
ZTE 4,3" skate'i duyurdu ya,kusur kalmasin.
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TheMidnight 7 yıl

Çok iyi cihaz olmuş çok beğendim adamlar vites yükseltti helal olsun iyi fiyata girsin rekor kırar..

Ayrıca her bir bokuda I Phone'a benzetnyin valla sıktı nerde yeni bir cihaz şu şu iphone nerde yeni bir şey i phone valla yeter ya

I phone olmasa ne halt ederdiniz acaba ?
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