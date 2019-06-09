Huawei yasakları DRAM fiyatlarını aşağı çekiyor

Son dönemde birbiri ardına Huawei firmasına yapılan engellemeler farklı sektörleri etkilemeye devam ediyor. Akıllı telefon pazarının yanında Telekom, bilgisayar ve sunucu tarafında büyük pazar payına sahip olan Huawei yonga sektöründe yapılan satın alımların yüzde 10’una imza atıyor. Bunun azalması fiyatları da etkiliyor.

Etkisi büyük

Yonga pazarında yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4 civarında bir düşüş bekleniyordu. DRAM pazarında da Huawei’nin satın alım oranlarını düşürmesi nedeniyle ortalama fiyatların düşmesi bekleniyor.

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Normalde yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10-15 arasında bir fiyat düşüşü bekleniyordu. Huawei etkisi ile birlikte dördüncü çeyrekte de ek bir yüzde 10 oranında düşüş bekleniyor. Yani yıl sonuna kadar toplamda yüzde 25 civarında bir fiyat düşüşü yaşanacak. En erken 2020 yılında fiyatların yükselmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Fiyatlarda düşüş elbette tüketiciye olumlu olarak yansıyor ancak bu kez de üreticiler düşük fiyat nedeniyle sıkıntıya girmeye başlıyor. Yakın zamanda DRAM üreticilerinin üretimi bir miktar kısarak ortalama fiyatı yükseltmek istediği gündeme gelmişti. Bu bakımdan yükseltme fırsatı kollayanların acele etmesinde fayda var.