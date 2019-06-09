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Huawei yasakları DRAM fiyatlarını aşağı çekiyor

Yasaklamalar nedeniyle son dönemde üretimde azaltmaya giden Huawei yonga alışverişlerini de azalttı. Bu durum yonga sektöründe ortalama fiyatları aşağı çekiyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde birbiri ardına Huawei firmasına yapılan engellemeler farklı sektörleri etkilemeye devam ediyor. Akıllı telefon pazarının yanında Telekom, bilgisayar ve sunucu tarafında büyük pazar payına sahip olan Huawei yonga sektöründe yapılan satın alımların yüzde 10’una imza atıyor. Bunun azalması fiyatları da etkiliyor.

Etkisi büyük

Yonga pazarında yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4 civarında bir düşüş bekleniyordu. DRAM pazarında da Huawei’nin satın alım oranlarını düşürmesi nedeniyle ortalama fiyatların düşmesi bekleniyor.

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Normalde yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10-15 arasında bir fiyat düşüşü bekleniyordu. Huawei etkisi ile birlikte dördüncü çeyrekte de ek bir yüzde 10 oranında düşüş bekleniyor. Yani yıl sonuna kadar toplamda yüzde 25 civarında bir fiyat düşüşü yaşanacak. En erken 2020 yılında fiyatların yükselmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Fiyatlarda düşüş elbette tüketiciye olumlu olarak yansıyor ancak bu kez de üreticiler düşük fiyat nedeniyle sıkıntıya girmeye başlıyor. Yakın zamanda DRAM üreticilerinin üretimi bir miktar kısarak ortalama fiyatı yükseltmek istediği gündeme gelmişti. Bu bakımdan yükseltme fırsatı kollayanların acele etmesinde fayda var.

 

https://www.techpowerup.com/256337/trendforce-dram-pricing-could-fall-up-to-25-in-2019-following-huawei-ban Yorum Yaz
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Ussuz 2 hf. en beğenilen
Bir sele bakar fiyatların artması
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Mr Crow 2 hf.
Sizce huawei alınır mı?
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sistemli adam 2 hf.
dramatik bir iniş oluyor.
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sniper23 2 hf.
DDR5 RAMler 2020'de gelince fiyatlar yükselir.
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Ussuz 2 hf. en beğenilen
Bir sele bakar fiyatların artması
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SEO-Uzmanı 2 hf.
iş adamları almaz belki !
ama zaten kaç tane iş adamı var ki piyasada !
zaten iş adamı dediğinde bir elmadır tuturmuş gidiyor .
uzun lafın kısası HWi nin satışları artacak :)
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Technical.assistance 2 hf.
iyimi kötümü ?
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lterlemez 2 hf. Technical.assistance
Hem iyi hem de kötü; son kullanıcı maliyeti düşerken üretici kazançları düşüyor. Optimumu yakalamaları gerekiyor ki iki taraf da mutlu olabilsin.
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