Vivo V30 Pro'nun tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

Vivo V30 Pro özellikleri
İki renk seçeneğiyle görüntüleri sızan Vivo V30 Pro, Mediatek'in Dimensity 8200 çipsetinden güç alacak. Sızan bilgilere göre telefon, 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED bir panel ile gelecek.
Telefonun 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama sunan tek bir yapılandırmayla geleceği iddia ediliyor. FunTouch OS 14 tabanlı Android 14 ile kutudan çıkacak cihaz, 80W şarj desteğine sahip 5.000mAh bataryaya sahip olacak. Bunların dışında telefonda IP54 sertifikası ve NFC özelliğinin de bulunduğu belirtiliyor.
V30 Pro'nun ön tarafında 50 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Arka tarafta ise 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamera ve 50 megapiksel telefoto kameradan oluşan ZEISS iş birliğiyle geliştirilen kamera ünitesi yer alacak.
Aralık ayında Çin'de piyasaya sürülen Vivo S18 Pro ile benzer tasarıma ve özelliklere sahip olan telefonun Mart ayında global pazarda piyasaya sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.