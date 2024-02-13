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    Anlık Bildirim

    Vivo V30 Pro'nun tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

    Daha önce V30 ve V30 Lite modellerini tanıtan Vivo, şimdi de serinin tepe modeli olan V30 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Telefon hangi özellikleri sunuyor hep birlikte bakalım.
    Vivo V30 Pro'nun tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Yakında ge Tam Boyutta Gör
    Vivo'nun V30 serisine bir telefon daha ekleniyor. Daha önce V30 ve V30 Lite modellerini tanıtan Vivo, şimdi de serinin tepe modeli olan V30 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor.

    Vivo V30 Pro özellikleri

    İki renk seçeneğiyle görüntüleri sızan Vivo V30 Pro, Mediatek'in Dimensity 8200 çipsetinden güç alacak. Sızan bilgilere göre telefon, 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED bir panel ile gelecek.

    Telefonun 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama sunan tek bir yapılandırmayla geleceği iddia ediliyor. FunTouch OS 14 tabanlı Android 14 ile kutudan çıkacak cihaz, 80W şarj desteğine sahip 5.000mAh bataryaya sahip olacak. Bunların dışında telefonda IP54 sertifikası ve NFC özelliğinin de bulunduğu belirtiliyor.

    V30 Pro'nun ön tarafında 50 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Arka tarafta ise 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamera ve 50 megapiksel telefoto kameradan oluşan ZEISS iş birliğiyle geliştirilen kamera ünitesi yer alacak. 

    Aralık ayında Çin'de piyasaya sürülen Vivo S18 Pro ile benzer tasarıma ve özelliklere sahip olan telefonun Mart ayında global pazarda piyasaya sunulması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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