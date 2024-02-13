Vivo V30 Pro'nun tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Vivo'nun V30 serisine bir telefon daha ekleniyor. Daha önce V30 ve V30 Lite modellerini tanıtan Vivo, şimdi de serinin tepe modeli olan V30 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor.

Vivo V30 Pro özellikleri

İki renk seçeneğiyle görüntüleri sızan Vivo V30 Pro, Mediatek'in Dimensity 8200 çipsetinden güç alacak. Sızan bilgilere göre telefon, 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç büyüklüğünde kavisli AMOLED bir panel ile gelecek.

Telefonun 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama sunan tek bir yapılandırmayla geleceği iddia ediliyor. FunTouch OS 14 tabanlı Android 14 ile kutudan çıkacak cihaz, 80W şarj desteğine sahip 5.000mAh bataryaya sahip olacak. Bunların dışında telefonda IP54 sertifikası ve NFC özelliğinin de bulunduğu belirtiliyor.

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V30 Pro'nun ön tarafında 50 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Arka tarafta ise 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açı kamera ve 50 megapiksel telefoto kameradan oluşan ZEISS iş birliğiyle geliştirilen kamera ünitesi yer alacak.

Aralık ayında Çin'de piyasaya sürülen Vivo S18 Pro ile benzer tasarıma ve özelliklere sahip olan telefonun Mart ayında global pazarda piyasaya sunulması bekleniyor.

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