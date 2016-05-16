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Huawei’den Xiaomi Mi Band’a rakip geliyor

Daha çok orta seviyede akıllı saat-Bluetooth kulaklık karışımı cihazlarını gördüğümüz Huawei, rekabet edebilmek adına şimdi giriş seviyesine yolculuk ediyor.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin çok uygun fiyata piyasaya sürdüğü Mi Band fitness bilekliği serisi, kısa sürede başarılı satış rakamlarına ulaştı ve firmayı da sektörün en iyileri arasına soktu. Rakipleri karşısında büyük bir fiyat avantajına sahip olan Mi Band, şimdi rakiplerine referans oluyor.

Bundan önceki giyilebilir cihazları nispeten daha pahalı olan Huawei, 15$ seviyesinde Honor Band A1 adındaki giyilebilir cihazını geliştirdi. Cihaz, bu açıdan Mi Band serisine doğrudan rakip olacak.

Ayrıca Bkz. "Nokia ismi yine mi satılıyor?"

Fitness bilekliği olan Honor Band A1, atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori ve uyku düzeni gibi değerleri takip edebiliyor. Ayrıca ultraviyole ölçümü yapabilen cihaz, güneş ışınlarının gücü ve zararı konusunda kullanıcıyı uyarabiliyor. Uyumlu uygulama ile pek çok antrenman ve uyku düzeni tavsiyesi alınabiliyor.

LED ve titreşimler ile gelen arama, SMS gibi bildirimleri kullanıcısına ulaştıran cihaz, herhangi bir ekrana sahip değil. Bu bakımdan belirli senaryolarda 1 aya kadar kullanım süresi sunabiliyor. Su sıçramalarına karşı dayanıklı olan cihaz, silikon gövdeli versiyon 15$, deri gövdeli versiyon 30$ olarak satışa sunuldu. 

 

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2016/5/13/11672866/honor-a1-band-fitness-tracker-huawei Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Bu haberi yapan kisinin Huawei Watch'dan haberi yok galiba orta seviye akilli saat diye girmis de konuya.
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MegaWolt38 3 yıl
Makibes id107 varken ne Xiaomi ne Huawei alınır.
Merak edenler için forumda incelemem mevcuttur.
forum.donanimhaber.com/...
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mskblt 3 yıl
Nerden alabiliriz ki Mavi olan hoşuma gitti baya.Türkiye ye getireceğini sanmıyorum.
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Fenomenon 3 yıl mskblt
mskblt
Nerden alabiliriz ki Mavi olan hoşuma gitti baya.Türkiye ye getireceğini sanmıyorum.

Gearbest'te satılır büyük ihtimal ama 15$ mi olur bilemem, belki biraz daha yüksek olabilir.
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matmuhendisi 3 yıl
Bu daha şık
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Kefelon 3 yıl
Yeni Mi Band'de saat, adım gibi şeyleri göstermek için basitte olsa ekran bulunuyor. Ve ilk Mi Band kullanıcısı olarak en çok istediğim şeyi bu. Huawei'de ekran ve kalp atışı sensörü bulunmuyor sanırsam. O bakımdan Mi Band 2 çıkınca oradan devam ederim büyük ihtimalle. Ancak Huawei benim gözümde Xiaomi'den kalite konusunda bir tık önde. Umarım ekran + kalp atış sensörü de eklerler...

Edit: Ben yapım aşamasında sandım videoları bile dolanmaya başlamış;



Alttaki arkadaşa katılıyorum bu çok daha şık olmuş. Umarım Huawei Türkiye kendisi bir an önce getirir bu bilekliği. Almak için gün saymaya başladım bile...
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