Huawei’den Xiaomi Mi Band’a rakip geliyor

Xiaomi’nin çok uygun fiyata piyasaya sürdüğü Mi Band fitness bilekliği serisi, kısa sürede başarılı satış rakamlarına ulaştı ve firmayı da sektörün en iyileri arasına soktu. Rakipleri karşısında büyük bir fiyat avantajına sahip olan Mi Band, şimdi rakiplerine referans oluyor.

Bundan önceki giyilebilir cihazları nispeten daha pahalı olan Huawei, 15$ seviyesinde Honor Band A1 adındaki giyilebilir cihazını geliştirdi. Cihaz, bu açıdan Mi Band serisine doğrudan rakip olacak.

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Fitness bilekliği olan Honor Band A1, atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori ve uyku düzeni gibi değerleri takip edebiliyor. Ayrıca ultraviyole ölçümü yapabilen cihaz, güneş ışınlarının gücü ve zararı konusunda kullanıcıyı uyarabiliyor. Uyumlu uygulama ile pek çok antrenman ve uyku düzeni tavsiyesi alınabiliyor.

LED ve titreşimler ile gelen arama, SMS gibi bildirimleri kullanıcısına ulaştıran cihaz, herhangi bir ekrana sahip değil. Bu bakımdan belirli senaryolarda 1 aya kadar kullanım süresi sunabiliyor. Su sıçramalarına karşı dayanıklı olan cihaz, silikon gövdeli versiyon 15$, deri gövdeli versiyon 30$ olarak satışa sunuldu.