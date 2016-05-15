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Nokia ismi yine mi satılıyor?

Sadece iki yıl içerisinde, bir dönemin telefon devi olan Nokia’nın geldiği durum üzücü. Halen Microsoft’un elinde bulunan isim hakkı, yakın zamanda satılabilir.
3 yıl
7,4b
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59
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia’nın mobil cihazlar bölümü ve isim hakkı Microsoft’a satıldığında, akıllı telefon pazarında dengelerin değişeceği düşünülüyordu. Gel gör ki, önce Lumia telefonlardan Nokia ismi kaldırıldı ve sadece gelişmekte olan ülkelere satılan cep telefonlarında kaldı. Şimdi ise Nokia isminin tamamen elden çıkacağı konuşuluyor.

İddialara göre, geçtiğimiz yıllarda 1.5 milyarıncı telefonu da satarak pazarda bir rekora imza atan Nokia markası, artık çeyrek bazda sadece 15 milyon satış yapabiliyor. Microsoft bu yüzden cep telefonlarına kaynak ayırmak istemiyor ve Nokia isminin satılması gündemde.

Ayrıca Bkz. "Microsoft Surface Book 2 iddiaları"

Bilindiği üzere Nokia isim hakkı, 2024 yılına kadar Microsoft bünyesinde kalacaktı ancak firma markayı elden çıkarmayı planlıyor. İlk müşteri Foxconn ve yakın zamanda Nokia isminin Foxconn bünyesine katıldığını görebiliriz.

Diğer bir önemli iddia ise, Lumia telefonlarını üreten Microsoft Mobile bölümünün tamamen kapatılacağı yönünde. Bölümdeki mühendislerin bir kısmı Surface grubuna kaydırılacak. Yaklaşık yüzde 50’sinin ise işten çıkarılacağı konuşuluyor. Gelecek yıl, Microsoft artık Surface Phone adıyla telefonlarını üretmeye başlayacak.

Sadece iki yıl içerisinde, bir dönemin telefon devi olan Nokia’nın geldiği durum üzücü. Foxconn’un markayı iyi değerlendirmesi halinde uzun süre daha akıllı telefon pazarında görebiliriz. Hatta yeniden akıllı telefon pazarına dönme planları yapan Finlandiyalı Nokia firmasının, Foxconn ile bir ortaklığı bile söz konusu olabilir.  

 

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-rumored-to-close-feature-phone-business-and-sell-the-Nokia-name-to-Foxconn-layoffs-coming_id81102 Yorum Yaz
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Batumatu 3 yıl en beğenilen
Yediler lan koca şirketi... Koca ekipten kimse mi Androide geçelim demedi? İllaki demiştir ama baştakiler Microsofta hizmet olsun diye reddetmiştir. Erkenden geçseydi gerek nexus serisi gerekse Google'ın desteğiyle şuanda Apple'ı bile tokatlıyor olabilirdi...
Yediler lan koca şirketi... Koca ekipten kimse mi Androide geçelim demedi? İllaki demiştir ama baştakiler Microsofta hizmet olsun diye reddetmiştir. Erkenden ge...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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KillerNoob 3 yıl esmerbuyucu
esmerbuyucu
Nokia'nın kasan Android'e geçmediği iyi oldu.

Dedi Touchwiz arayüzlü telefona sahip kullanıcı..
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dranas 3 yıl
Her nokia ismi geçişinde nokia nın şaşalı yıllarını hatırlayanların içini bir hüzün kaplar. çünkü nokia "akılsız telefon" döneminde kullanıcıya en sorunsuz kullanımı sunup en iyi deneyimi yaşatıyordu. hatta o kadar iyi cihazlar yapıyordu ki "nokia'dan şaşmıycan abi" deyimi milletimizin dilinde bir atasözüne dönüşmüştü.

nokia güncel yazılıma yani android'e geçseydi android dünyasının en stabil telefonlarını yapardı bundan herkes emindir sanırım.

uzun lafın kısası nokia, kimimizin çocukluğuna, kimimizin gençlik yıllarına damga vurmuş, anılarımızda yer edinmiş bir marka. umarım sahalara döner ve kaliteli ürünler sunarak bizleri sevindirir.
Her nokia ismi geçişinde nokia nın şaşalı yıllarını hatırlayanların içini bir hüzün kaplar. çünkü nokia "akılsız telefon" döneminde kullanıcıya en sorunsuz kul...
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AMERICAN 3 yıl
soru eki fazla satıldı bile,geçmiş olsun.

windowscentral.com/...
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xfkp 3 yıl
nokia o*rus** gibi bir ona bir buna satılıyor
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Nevfel 3 yıl
Nerede o matrix filminde cypher denen hainin nokia kayar kapaklı efsane telefonu çöp kutusuna atıp morpheous u ajanlara sattığı zaman ki Nokia! Hey gidi günler. Nokia androide geçmeyerek zorla kendisini batırdı.
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DH Misafiri 3 yıl
abd amacina ulaşti. artik bütün telefonlardan istedikleri kişisel bilgiye kolayca ulaşabilirler. bir symbianli nokia kalmisti o da gitti.
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DH Misafiri 3 yıl
Pureview ve Nokia Mobil cihaz departmanı Google veya Foxconn satın alırsa Nokia yeniden dirilir.Şöyle 41 Megapikselli Pureview'li Zeissli Nokia Logolu Android bir telefon için millet böbreklerini satar.İnşallah Aklı başında bir firma satın alır !
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DH Misafiri 3 yıl
http://www.androidcentral.com/sites/androidcentral.com/files/styles/larger/public/article_images/2014/02/lumia-1020.jpg

Sadece Hayal Edelim
41 MP / PUREVİEW kameralı / ZEİSS lensli
6GB RAM
SNAPDRAGON 823 CHİPSET
ANDROİD 7.0 OS
Allah seni bildiği gibi yapsın MS.Nokia'nın katilisiniz
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u_571 3 yıl
Vestel bu işi yapıyor madem bence nokia yı satın alabilir, ar-ge , lisans hakkı konularında büyük bir avantaj sağlamış olur
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bilgehanyildirim 3 yıl
hep düşünüyorum bu nokia nın yöneticileri, ceo ları vs. hiç mi gelişmekte ve gelmekte olan teknolojiyi algılayamadılar.. inat mı , kibir mi , ihanet mi ? ama nokia gibi bir dev bile elindekine sahip çıkamadı.
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OyunaGelenAdam 3 yıl
Kim ne derse desin google Microsoft u resmen yedi bitirdi... Adamlar herşeyi yaptı..
Olan tüketici ye oldu haberiniz yok....
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darkexecuter 3 yıl
Lan kaç defa satıyolar bu nokia yı. Aynı koltuğa iki bilet yazan otobüs firmaları gibi bişey olmasın sakın :))
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