Nokia ismi yine mi satılıyor?

Nokia’nın mobil cihazlar bölümü ve isim hakkı Microsoft’a satıldığında, akıllı telefon pazarında dengelerin değişeceği düşünülüyordu. Gel gör ki, önce Lumia telefonlardan Nokia ismi kaldırıldı ve sadece gelişmekte olan ülkelere satılan cep telefonlarında kaldı. Şimdi ise Nokia isminin tamamen elden çıkacağı konuşuluyor.

İddialara göre, geçtiğimiz yıllarda 1.5 milyarıncı telefonu da satarak pazarda bir rekora imza atan Nokia markası, artık çeyrek bazda sadece 15 milyon satış yapabiliyor. Microsoft bu yüzden cep telefonlarına kaynak ayırmak istemiyor ve Nokia isminin satılması gündemde.

Ayrıca Bkz.

"Microsoft Surface Book 2 iddiaları"

Bilindiği üzere Nokia isim hakkı, 2024 yılına kadar Microsoft bünyesinde kalacaktı ancak firma markayı elden çıkarmayı planlıyor. İlk müşteri Foxconn ve yakın zamanda Nokia isminin Foxconn bünyesine katıldığını görebiliriz.

Diğer bir önemli iddia ise, Lumia telefonlarını üreten Microsoft Mobile bölümünün tamamen kapatılacağı yönünde. Bölümdeki mühendislerin bir kısmı Surface grubuna kaydırılacak. Yaklaşık yüzde 50’sinin ise işten çıkarılacağı konuşuluyor. Gelecek yıl, Microsoft artık Surface Phone adıyla telefonlarını üretmeye başlayacak.

Sadece iki yıl içerisinde, bir dönemin telefon devi olan Nokia’nın geldiği durum üzücü. Foxconn’un markayı iyi değerlendirmesi halinde uzun süre daha akıllı telefon pazarında görebiliriz. Hatta yeniden akıllı telefon pazarına dönme planları yapan Finlandiyalı Nokia firmasının, Foxconn ile bir ortaklığı bile söz konusu olabilir.