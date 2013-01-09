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Huawei'in iddialı telefonu Ascend D2, 116 ayrı üretim sürecinden geçiyor

6 yıl
1,3b
1
21
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil akıllı telefon yarışında iddialı olmayı planlayan Huawei, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunduğu Ascend D2 modeliyle teknolojik gelişimini gözler önüne seriyor. 5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan Android 4.1.2 işletim sistemli akıllı telefon, 1.5GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemci, 2GB RAM ve 13MP çözünürlüğünde kamera gibi detaylarla meraklı bakışları üzerinde toplamayı başarıyor.
Tasarım olarak Çin merkezli üreticinin şu ana kadar hazırladığı en şık telefon olarak gösterilen Ascend D2, modern pek çok rakibinden farklı olarak plastik, cam ya da polikarbon yerine metal tabanlı yekpare gövdeye sahip. Aynı Sony Xperia Z gibi suya ve toza dayanıklı olan Ascend D2 için Huawei yeni bir video yayınladı. Şirketin açıklamalarına göre telefon fabrikasyon sürecinde 116 farklı üretim aşamasından geçiyor. Yakın gelecekte satışa sunulması beklenen Huawei Ascend D2'nin tüm üretim sürecini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. 

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DH Misafiri 6 yıl
bende de huawei ascend p1 var telefon on numara elimde kim görse hayran kaliyor çok şık performans ı süper fiyati özeliklerine göre düşük başka ne olmasini bekliyorsunuz.
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DH Misafiri 6 yıl
huawei ascend p1 telefonu aldım şu an kullanıyorum ve 10 numara bir telefon..bir daha alırsam hep huawei telefon alacağım performansı ve fiyatı çok güzel...15.04.2013 tarihinde telefonu aldım...
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Temiz Ahlak_ 6 yıl

Huawei ı oldum olası sevemedım dunyanın en ıyı telefonunuda yapsa almam ne gıcık bısey
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DH Misafiri 6 yıl
İdeos gibi telefon mu vardı bee
Acaba ideos x5'e çamur atanlar hiç galaxy s kullandılarmı
Samsungun en baba telefonları bile huawei den daha çok takılıyor adamlar güncelleme üstüne güncelleme çıkarttı üzerine update paketi çıkardı siz herhalde hiç birini yüklemediniz ki sorunlu diyorsunuz
Bir çoğumuz custom romları kullandık gayette iyi hiçte bir sorunu yok.
Kendi beceriksizliklerinizi ve ihmallerinizi markaya mal etmeyin güncellemelerini kurun kullanın mutlu olun. Hatırlatırım galaxy s gibi telefonlar bin liraya satılırken bu telefon daha performanslı çıktı üstelik yarı fiyatına şu anda piyasada satılmayan bir telefonu yerden yere vurmanın hiç bir anlamı yok. Bende kullanıcıyım ticari bir beklentim yok zaten sadece iki internet sitesinde satılıyordu alet.
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ilker2361 6 yıl
FOREVERFORYOU
Uygun fiyatlı olursa alınabilir bir telefon gibi duruyor. Ben bataryasını merak ediyorum. Artık yeni alacağım telefonun bataryası 3000 mA/h den fazla olmasını umuyorum. O yüzden bekliyorum... İnşallah çok beklemem:)

Li-Ion 3000 mAh bataryaya sahip görünüyor ama verimi daha önemli olur..
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ObjektifPoint.Net 6 yıl
Sony bir akım yarattı. Samsung , htc , Lg ve görüldügü üzere Huawei gibi üreticilerde toz ve suya dayanıklı ürünler ile gelirse saşırmamak lazım. sonuçta üreticilerin işleri zor bilinçli tüketicileri kandırmak kolay olmayacak.
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FOREVERFORYOU 6 yıl
Uygun fiyatlı olursa alınabilir bir telefon gibi duruyor. Ben bataryasını merak ediyorum. Artık yeni alacağım telefonun bataryası 3000 mA/h den fazla olmasını umuyorum. O yüzden bekliyorum... İnşallah çok beklemem:)
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stalker(1979) 6 yıl
Böyle markalar gelsin ki Sony XPeria Z veya Samsung galaxy s4 ucuz gelsin :)
Rakip olmayınca adamlar araba fiyatı istiyor:(
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zeg392 6 yıl
Çok ön yargı var bu markaya zamanında giriş seviyesi cihazlarla türkiye piyasasına girdiği için p1 kullanıyorum ve çokta memnunum arkadaşlar ön yargıları kıralım .
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brkprlk35 6 yıl
Benzetme ekibi olarak S4 ile aynı mı diyorum ?
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koagulant 6 yıl
ideos x5 i kullanmıyor olsam almayı düşünebilirdim ama x5 den sonra huawei asla diyorum.
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osmanefeozkan 6 yıl koagulant
koagulant
ideos x5 i kullanmıyor olsam almayı düşünebilirdim ama x5 den sonra huawei asla diyorum.

X5 in ne problemi var anlamıyorum sen beceriksizsen x5 ne yapsın alet 4.1 le bile çalışıyor piyasada bunun kadar çok parmak atılan telefon yok olanların arasında da bunun kadar iyi romlar çıkan az teleofon var her neyse telefon çamur atmayı bırakın kullanan kullanıyor menun kalamadıysanız gidin daha pahalı telefonlar alın
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