Huawei'in iddialı telefonu Ascend D2, 116 ayrı üretim sürecinden geçiyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yeni nesil akıllı telefon yarışında iddialı olmayı planlayan Huawei, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunduğu Ascend D2 modeliyle teknolojik gelişimini gözler önüne seriyor. 5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan Android 4.1.2 işletim sistemli akıllı telefon, 1.5GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemci, 2GB RAM ve 13MP çözünürlüğünde kamera gibi detaylarla meraklı bakışları üzerinde toplamayı başarıyor.
Tasarım olarak Çin merkezli üreticinin şu ana kadar hazırladığı en şık telefon olarak gösterilen Ascend D2, modern pek çok rakibinden farklı olarak plastik, cam ya da polikarbon yerine metal tabanlı yekpare gövdeye sahip. Aynı Sony Xperia Z gibi suya ve toza dayanıklı olan Ascend D2 için Huawei yeni bir video yayınladı. Şirketin açıklamalarına göre telefon fabrikasyon sürecinde 116 farklı üretim aşamasından geçiyor. Yakın gelecekte satışa sunulması beklenen Huawei Ascend D2'nin tüm üretim sürecini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.
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Huawei ı oldum olası sevemedım dunyanın en ıyı telefonunuda yapsa almam ne gıcık bısey
Acaba ideos x5'e çamur atanlar hiç galaxy s kullandılarmı
Samsungun en baba telefonları bile huawei den daha çok takılıyor adamlar güncelleme üstüne güncelleme çıkarttı üzerine update paketi çıkardı siz herhalde hiç birini yüklemediniz ki sorunlu diyorsunuz
Bir çoğumuz custom romları kullandık gayette iyi hiçte bir sorunu yok.
Kendi beceriksizliklerinizi ve ihmallerinizi markaya mal etmeyin güncellemelerini kurun kullanın mutlu olun. Hatırlatırım galaxy s gibi telefonlar bin liraya satılırken bu telefon daha performanslı çıktı üstelik yarı fiyatına şu anda piyasada satılmayan bir telefonu yerden yere vurmanın hiç bir anlamı yok. Bende kullanıcıyım ticari bir beklentim yok zaten sadece iki internet sitesinde satılıyordu alet.
Li-Ion 3000 mAh bataryaya sahip görünüyor ama verimi daha önemli olur..
Rakip olmayınca adamlar araba fiyatı istiyor:(
X5 in ne problemi var anlamıyorum sen beceriksizsen x5 ne yapsın alet 4.1 le bile çalışıyor piyasada bunun kadar çok parmak atılan telefon yok olanların arasında da bunun kadar iyi romlar çıkan az teleofon var her neyse telefon çamur atmayı bırakın kullanan kullanıyor menun kalamadıysanız gidin daha pahalı telefonlar alın