Huawei'in iddialı telefonu Ascend D2, 116 ayrı üretim sürecinden geçiyor

Yeni nesil akıllı telefon yarışında iddialı olmayı planlayan Huawei, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunduğu Ascend D2 modeliyle teknolojik gelişimini gözler önüne seriyor. 5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana sahip olan Android 4.1.2 işletim sistemli akıllı telefon, 1.5GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemci, 2GB RAM ve 13MP çözünürlüğünde kamera gibi detaylarla meraklı bakışları üzerinde toplamayı başarıyor.

Tasarım olarak Çin merkezli üreticinin şu ana kadar hazırladığı en şık telefon olarak gösterilen Ascend D2, modern pek çok rakibinden farklı olarak plastik, cam ya da polikarbon yerine metal tabanlı yekpare gövdeye sahip. Aynı Sony Xperia Z gibi suya ve toza dayanıklı olan Ascend D2 için Huawei yeni bir video yayınladı. Şirketin açıklamalarına göre telefon fabrikasyon sürecinde 116 farklı üretim aşamasından geçiyor. Yakın gelecekte satışa sunulması beklenen Huawei Ascend D2'nin tüm üretim sürecini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.