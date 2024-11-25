Samsung Galaxy A56'nın tasarımı ortaya çıktı: Neler sunacak?

Render görüntülerine baktığımızda son dönem klasik Samsung tasarımının devam ettiğini görüyoruz. Düz kenarlar ve önde bir adet kamera deliği ile "key island" isimli çıkıntılı ses ve güç butonu tasarımı göze çarpıyor. Arka tarafta ise Samsung'un 2025 model orta sınıf modellerinde geçiş yapmayı planladığı yeni kamera tasarımı yer alıyor. Artık kamera lensleri bağımsız üç lens yerine, hap şeklinde bir ada içerisinde yer alıyor ve bir miktar çıkıntı yapıyor.
Samsung Galaxy A56 beklenen özellikleri
Galaxy A56'nın, Samsung'un geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Exynos 1580 işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. 4nm süreciyle üretilen çipset, biri 2,9 GHz hızında, diğer üçü 2,6 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A720 çekirdeği ve 4 adet 1,95 GHz Cortex-A520 çekirdeğinden oluşan orta sınıf bir işlemci.
Kamera tarafında, 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamera ve 5 MP makro kameradan oluşan üçlü bir kurulumun yer alması bekleniyor. Telefonun pil kapasitesi henüz bilinmiyor ancak 45W hızlı şarj desteği sunacağı gelen bilgiler arasında. Eğer bu gerçekleşirse, Samsung ilk defa bir orta seviye modelinde bu kadar yüksek bir şarj hızı sunacak.
Geçtiğimiz senelerde Galaxy A54 ve A55 modelleri Mart ayında piyasaya sürüldüğü için, Galaxy A56'nın tanıtımı için de Mart 2025 tarihini bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.