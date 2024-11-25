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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A56'nın tasarımı ortaya çıktı: Neler sunacak?

    Samsung, yeni orta seviye modeli Galaxy A56 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Üç boyutlu render görüntüleri ortaya çıkan telefon neler sunacak?                
    Samsung Galaxy A56'nın tasarımı ortaya çıktı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Samsung, orta seviye modeli Galaxy A56 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda telefonda kullanılacak işlemciye dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise telefonun tasarımını gösteren üç boyutlu render görüntüleri ortaya çıktı.

    Render görüntülerine baktığımızda son dönem klasik Samsung tasarımının devam ettiğini görüyoruz. Düz kenarlar ve önde bir adet kamera deliği ile "key island" isimli çıkıntılı ses ve güç butonu tasarımı göze çarpıyor. Arka tarafta ise Samsung'un 2025 model orta sınıf modellerinde geçiş yapmayı planladığı yeni kamera tasarımı yer alıyor. Artık kamera lensleri bağımsız üç lens yerine, hap şeklinde bir ada içerisinde yer alıyor ve bir miktar çıkıntı yapıyor.

    Samsung Galaxy A56'nın tasarımı ortaya çıktı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy A56 beklenen özellikleri

    Galaxy A56'nın, Samsung'un geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Exynos 1580 işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. 4nm süreciyle üretilen çipset, biri 2,9 GHz hızında, diğer üçü 2,6 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A720 çekirdeği ve 4 adet 1,95 GHz Cortex-A520 çekirdeğinden oluşan orta sınıf bir işlemci. 

    Kamera tarafında, 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamera ve 5 MP makro kameradan oluşan üçlü bir kurulumun yer alması bekleniyor. Telefonun pil kapasitesi henüz bilinmiyor ancak 45W hızlı şarj desteği sunacağı gelen bilgiler arasında. Eğer bu gerçekleşirse, Samsung ilk defa bir orta seviye modelinde bu kadar yüksek bir şarj hızı sunacak.

    Geçtiğimiz senelerde Galaxy A54 ve A55 modelleri Mart ayında piyasaya sürüldüğü için, Galaxy A56'nın tanıtımı için de Mart 2025 tarihini bekleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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