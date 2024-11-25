Samsung Galaxy A56'nın tasarımı ortaya çıktı: Neler sunacak?

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Tam Boyutta Gör Samsung, orta seviye modeli Galaxy A56 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda telefonda kullanılacak işlemciye dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise telefonun tasarımını gösteren üç boyutlu render görüntüleri ortaya çıktı.

Render görüntülerine baktığımızda son dönem klasik Samsung tasarımının devam ettiğini görüyoruz. Düz kenarlar ve önde bir adet kamera deliği ile "key island" isimli çıkıntılı ses ve güç butonu tasarımı göze çarpıyor. Arka tarafta ise Samsung'un 2025 model orta sınıf modellerinde geçiş yapmayı planladığı yeni kamera tasarımı yer alıyor. Artık kamera lensleri bağımsız üç lens yerine, hap şeklinde bir ada içerisinde yer alıyor ve bir miktar çıkıntı yapıyor.

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Samsung Galaxy A56 beklenen özellikleri

Galaxy A56'nın, Samsung'un geçtiğimiz haftalarda duyurduğu Exynos 1580 işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. 4nm süreciyle üretilen çipset, biri 2,9 GHz hızında, diğer üçü 2,6 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A720 çekirdeği ve 4 adet 1,95 GHz Cortex-A520 çekirdeğinden oluşan orta sınıf bir işlemci.

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Kamera tarafında, 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı kamera ve 5 MP makro kameradan oluşan üçlü bir kurulumun yer alması bekleniyor. Telefonun pil kapasitesi henüz bilinmiyor ancak 45W hızlı şarj desteği sunacağı gelen bilgiler arasında. Eğer bu gerçekleşirse, Samsung ilk defa bir orta seviye modelinde bu kadar yüksek bir şarj hızı sunacak.

Geçtiğimiz senelerde Galaxy A54 ve A55 modelleri Mart ayında piyasaya sürüldüğü için, Galaxy A56'nın tanıtımı için de Mart 2025 tarihini bekleyebiliriz.

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