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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'nin üst seviye akıllı telefonu Honor detaylandı

7 yıl
47,4b
1
63
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ideos X5 modeliyle dikkatleri üzerine çeken Huawei'nin yeni hedefi üst seviye akıllı telefon segmentinde iddialı olabilmek. Performans çıtasını arttırmayı planlayan Huawei, bu hedefi doğrultusunda U8860 kod adını taşıyan Honor modelini pazara sunmaya hazırlanıyor.
4-inç büyüklüğünde FWVGA LCD ekrana sahip olan Huawei Honor, Qualcomm'un 1.4GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. 9.9mm kalınlığında kasa yapısına sahip olan telefon, 5 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 720p video kaydı yapabiliyor.
Android 2.3  işletim sistemiyle çalışan ve hem WCDMA 900 / 2100 MHz hem de HSDPA ağlarına destek sunan telefona 1930 mAh kapasiteli pil güç veriyor. Donanım özellikleriyle öne çıkan Huawei Honor'un çıkış tarihi ve son kullanıcı satış fiyatları ise şu an için bilinmiyor.

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Wiggles 7 yıl en beğenilen
dikdörtgen şeklini apple icad ettiyse engelliyebilir haklısınız tabi.
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DH Misafiri 7 yıl
göremi yorum
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ha81 6 yıl
ÇİNDEN GETİRTME ŞANSIM OLDU TELEFONU ŞUANDA KULLANIYORUM TEK KELİMEYLE MÜTİŞ BİR TELEFON GTA 3 Ü KASMADAN OYNATIYOR STOCK ROM DA :D YÜKLEMEDİĞİM OYUN KALMADI



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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
Ucuz olursa kapisilir
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mrblack01414 7 yıl
Turkcell T30 olarak bütün TİM'lerde görmek istiyoruz

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İrfan 7 yıl
Bu özelliklerin neredeyse aynısı olan Huawei Glory piyasaya çıkacak deniliyordu fakat sanırım tarihe gömüldü bile...
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donanımcı123 7 yıl
Lg optimus black, iphone 4, galaxy s, galaxy ace karışımı olmuş.
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Şeker Hapı 7 yıl İrfan
irFaNLiNe

Bu özelliklerin neredeyse aynısı olan Huawei Glory piyasaya çıkacak deniliyordu fakat sanırım tarihe gömüldü bile...

zaten glory modelinin ön tarafının yeniden tasarlanmış hali, arka tarafı glory ile aynı ayrıca ismi değiştirilmiş yani tarihe falan gömüldüğü yok daha önce dediğim gibi uzun bölge simetrik hale geldi böyle daha iyi oldu, ayrıca son çeyrekte satışa sunulması bekleniyor
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salagil 7 yıl
ideos x5 kullanıyorum ve malzeme kalitesi hiçde iyi değil. kasa açıklığı, ışık süzmesi, ekran çizilmesi... ayrıca donanımsal sorun olarakda karşıya sesin az gitmesi, wireless kopmaları...eşime wildfire s aldım, malzeme kalitesi olarak on basar. huawei donanımı koymuş gerisini boşvermiş. umarım bundan sonra çıkaracakları modellerde hızının yanında malzeme yapısını da yükseltirler...
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antique 7 yıl
dış görünüş olarak tatmin edici ancak huawei'nin parça kalitesi cidden şüpheli, özellikle ideos x5 ile aynı kameraya sahip olacaksa feci vasat diyebilirim.. kamera ve konuşma kalitesini bir kenara bırakırsak diğer yönleriyle her türlü tatmin edecektir..

sonuçta bu cihazın 800liradan daha pahalı olacağına ihtimal bile vermiyorum..
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Kabuska 7 yıl
Türkiye'ye gelene kadar eskir bunun teknolojisi.
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thyke.mc 7 yıl
Yalnız RAM ve ROM hala belirsizliğini koruyor. Eğer Huawei bu telefonu üst seviyede konumlandırmak istiyorsa bence en az 768 mb RAM ve 4 GB ROM düşünmeli. ( 8 GB daha iyi olur ama maliyet odaklı düşünenlere pek gelemeyebilir.)
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damn2u 7 yıl
Huawei firmasını tebrik etmek lazım, malum bir firma şu telefonlara bakıp utanmalı diyede inceden giydireyim
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Cuore del Dolore 7 yıl
x5 i aldıkya çıkar şimdi telefonlar ama ne zaman türkiyeye gelir bilinmez oda gelirse
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-mehmet- 7 yıl
ideos x5 aldım gayet memnunum bunun ömrü dolsun(tahmini 2 yıl) başka bir huawei ürününe yönelirim büyük ihtimalle.
Huawei forever
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TearsForFears 7 yıl
Ben bu telefona şahsen 1000 TL vermem.Huawei x5'ten pek farkı yok.İkisinde de aynı kamera var.Ekran büyümüş telefon incelmiş işlemci yükseltilmiş.Ülkemize gelirse 800 TL civarı olacağını sanıyorum.950 TL'ye Xperia Neo varken ben gidip bu telefonu almam.
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Wiggles 7 yıl

LawLess437

Ben bu telefona şahsen 1000 TL vermem.Huawei x5'ten pek farkı yok.İkisinde de aynı kamera var.Ekran büyümüş telefon incelmiş işlemci yükseltilmiş.Ülkemize gelirse 800 TL civarı olacağını sanıyorum.950 TL'ye Xperia Neo varken ben gidip bu telefonu almam.


aynen öyle yukarıda birii 1000tl felan yazmış imkansız geliceği fiyat 700-800 arasıdır
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MirlivaVII 7 yıl TearsForFears
LawLess437

Ben bu telefona şahsen 1000 TL vermem.Huawei x5'ten pek farkı yok.İkisinde de aynı kamera var.Ekran büyümüş telefon incelmiş işlemci yükseltilmiş.Ülkemize gelirse 800 TL civarı olacağını sanıyorum.950 TL'ye Xperia Neo varken ben gidip bu telefonu almam.


800 civarı olursa can kurban o zaman
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K_Spartakus 7 yıl
nokiacılar duymasın , bozulabilirler :)
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mcmertmc 7 yıl
iphone 3g ye benziyor appledan kaçmaz :D
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