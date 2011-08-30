Huawei'nin üst seviye akıllı telefonu Honor detaylandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ideos X5 modeliyle dikkatleri üzerine çeken Huawei'nin yeni hedefi üst seviye akıllı telefon segmentinde iddialı olabilmek. Performans çıtasını arttırmayı planlayan Huawei, bu hedefi doğrultusunda U8860 kod adını taşıyan Honor modelini pazara sunmaya hazırlanıyor.
4-inç büyüklüğünde FWVGA LCD ekrana sahip olan Huawei Honor, Qualcomm'un 1.4GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. 9.9mm kalınlığında kasa yapısına sahip olan telefon, 5 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 720p video kaydı yapabiliyor.
Android 2.3 işletim sistemiyle çalışan ve hem WCDMA 900 / 2100 MHz hem de HSDPA ağlarına destek sunan telefona 1930 mAh kapasiteli pil güç veriyor. Donanım özellikleriyle öne çıkan Huawei Honor'un çıkış tarihi ve son kullanıcı satış fiyatları ise şu an için bilinmiyor.
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zaten glory modelinin ön tarafının yeniden tasarlanmış hali, arka tarafı glory ile aynı ayrıca ismi değiştirilmiş yani tarihe falan gömüldüğü yok daha önce dediğim gibi uzun bölge simetrik hale geldi böyle daha iyi oldu, ayrıca son çeyrekte satışa sunulması bekleniyor
sonuçta bu cihazın 800liradan daha pahalı olacağına ihtimal bile vermiyorum..
Huawei forever
aynen öyle yukarıda birii 1000tl felan yazmış imkansız geliceği fiyat 700-800 arasıdır
800 civarı olursa can kurban o zaman
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