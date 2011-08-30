Huawei'nin üst seviye akıllı telefonu Honor detaylandı

Ideos X5 modeliyle dikkatleri üzerine çeken Huawei'nin yeni hedefi üst seviye akıllı telefon segmentinde iddialı olabilmek. Performans çıtasını arttırmayı planlayan Huawei, bu hedefi doğrultusunda U8860 kod adını taşıyan Honor modelini pazara sunmaya hazırlanıyor.

4-inç büyüklüğünde FWVGA LCD ekrana sahip olan Huawei Honor, Qualcomm'un 1.4GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alıyor. 9.9mm kalınlığında kasa yapısına sahip olan telefon, 5 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile 720p video kaydı yapabiliyor.

Android 2.3 işletim sistemiyle çalışan ve hem WCDMA 900 / 2100 MHz hem de HSDPA ağlarına destek sunan telefona 1930 mAh kapasiteli pil güç veriyor. Donanım özellikleriyle öne çıkan Huawei Honor'un çıkış tarihi ve son kullanıcı satış fiyatları ise şu an için bilinmiyor.