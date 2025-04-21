iPhone 18 Pro modellerinde performans artışıyla birlikte fiyat artışı da bekleniyor

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Apple’ın gelecek nesil iPhone modelleriyle ilgili dikkat çekici bir iddia gündemde. Şirkete yakınlığıyla bilinen kaynaklara göre iPhone 18 serisi, performans açısından önemli bir sıçrama yapabilir. Bu sıçramanın arkasında ise Apple’ın kendi işlemcilerinde kullanmayı planladığı yeni nesil üretim süreci var. Ancak bu teknolojik gelişimin beraberinde maliyet artışı da getireceği konuşuluyor.

İddialara göre Apple, iPhone 18 serisinde Tayvan merkezli yonga üreticisi TSMC’nin 2 nanometrelik üretim teknolojisine geçiş yapacak. Bu sayede işlemcilerin daha hızlı ve verimli çalışması sağlanacak. Ancak üretim süreci henüz erken aşamada olduğu için verimlilik oranları düşük seyrediyor. Bu da maliyetleri doğrudan etkiliyor ve iPhone 18 modellerinin, özellikle de Pro ve Pro Max versiyonlarının fiyatlarında ciddi bir artış olabileceği anlamına geliyor.

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Yeni işlemcilerin üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle bu çiplerin sadece üst düzey modellere özel tutulması bekleniyor. Yani Apple, bu performans artışını iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle sınırlı tutabilir. Bu da giriş ve orta seviye modellerin yeni nesil çipten mahrum kalabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Öte yandan, daha önceki sızıntılarda iPhone 18 Pro’nun değişken diyafram açıklığına sahip bir kamera sistemiyle geleceği öne sürülmüştü. Bu da cihazın sadece işlemci tarafında değil, kamera özelliklerinde de dikkat çekici yenilikler sunacağını gösteriyor. Donanımsal yükseltmelerin ve üretim maliyetlerinin artmasıyla birlikte, iPhone 18 serisinin mevcut modellere kıyasla daha yüksek fiyatlarla piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak fiyatlara dair henüz net bir rakam paylaşılmış değil.

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iPhone 18 Pro modelleri ciddi performans artışıyla gelecek