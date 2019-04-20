Hubble'dan büyüleyici fotoğraf: İşte 'Kozmik Yengeç'

Fırlatıldığı günden bu yana birçok inanılmaz keşfin altına imzasını atan emektar uzay teleskobu Hubble, önümüzdeki günlerde 29. yaş gününü kutlamaya hazırlanıyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), dev teleskobun yaş gününü Güney Yengeç Nebulası'nın muhteşem bir fotoğrafını yayınlayarak kutladı.
NASA/ESA, Hubble'ın yaş gününü kutlamak için her yılın nisan aylarında teleskobun odağını büyüleyici bir kozmik nesneye çeviriyor. Güney Yengeç Nebulası bu yılın 'yaş günü fotoğrafı' olmuş. Geçtiğimiz yıl ise Lagün Nebulası'nın çok güzel bir görüntüsü yayınlanmıştı.
Güney Yengeç Nebulası simetrik yapısıyla dikkat çeken çok özel bir kozmik cisim. ESA'nın ifadelerine göre dev bulutsu, merkezdeki bir çift yıldız tarafından oluşturulmuş. Astronomlar yıldızlardan birisinin çok uzun bir zaman önce patladığını ve beyaz cüceye dönüştüğünü belirtiyor.
İkili sistemdeki diğer yıldız ise henüz ölü değil. Büyüme evresini tamamlamış bir kırmızı dev olan bu yıldız, beyaz cüceye dönüşmeden önce şu anda dış katmanlarını uzaya püskürtüyor. ESA'nın ifadelerine göre yukarıda görmüş olduğumuz görüntü işte bu uzaya püskürtülen materyaller sayesinde oluşmuş. Buna göre kırmızı devin püskürttüğü maddelerin bir kısmı beyaz cüce tarafından çekiliyor ve sonrasında buradan tekrar uzaya bırakılıyor. Bu durum da simetrik bir görüntü oluşmasına neden oluyor.
Güney Yengeç Nebulası ilk kez 1967 yılında keşfedilmiş. Ancak zamanın astronomları keşfettikleri cismin bir bulutsu olduğunu önceleri farkedememiş, sadece normal bir yıldız olduğunu düşünmüşler. Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki (ESO) teleskopların 1989'da yaptığı gözlemlerin ardından cismin bir yıldız değil bulutsu olduğu anlaşılmış.
Fotoğrafın 7,7 mb boyutundaki orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
NASA'nın 1990 yılında yörüngeye yerleştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop, yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve birbirinden ilginç keşifleriyle tam 26 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor.
NASA/ESA, Hubble'ın yaş gününü kutlamak için her yılın nisan aylarında teleskobun odağını büyüleyici bir kozmik nesneye çeviriyor. Güney Yengeç Nebulası bu yılın 'yaş günü fotoğrafı' olmuş. Geçtiğimiz yıl ise Lagün Nebulası'nın çok güzel bir görüntüsü yayınlanmıştı.
Güney Yengeç Nebulası simetrik yapısıyla dikkat çeken çok özel bir kozmik cisim. ESA'nın ifadelerine göre dev bulutsu, merkezdeki bir çift yıldız tarafından oluşturulmuş. Astronomlar yıldızlardan birisinin çok uzun bir zaman önce patladığını ve beyaz cüceye dönüştüğünü belirtiyor.
İkili sistemdeki diğer yıldız ise henüz ölü değil. Büyüme evresini tamamlamış bir kırmızı dev olan bu yıldız, beyaz cüceye dönüşmeden önce şu anda dış katmanlarını uzaya püskürtüyor. ESA'nın ifadelerine göre yukarıda görmüş olduğumuz görüntü işte bu uzaya püskürtülen materyaller sayesinde oluşmuş. Buna göre kırmızı devin püskürttüğü maddelerin bir kısmı beyaz cüce tarafından çekiliyor ve sonrasında buradan tekrar uzaya bırakılıyor. Bu durum da simetrik bir görüntü oluşmasına neden oluyor.
Güney Yengeç Nebulası ilk kez 1967 yılında keşfedilmiş. Ancak zamanın astronomları keşfettikleri cismin bir bulutsu olduğunu önceleri farkedememiş, sadece normal bir yıldız olduğunu düşünmüşler. Avrupa Güney Gözlemevi'ndeki (ESO) teleskopların 1989'da yaptığı gözlemlerin ardından cismin bir yıldız değil bulutsu olduğu anlaşılmış.
Fotoğrafın 7,7 mb boyutundaki orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
NASA'nın 1990 yılında yörüngeye yerleştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop, yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve birbirinden ilginç keşifleriyle tam 26 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor.
https://www.spacetelescope.org/news/heic1907/?lang Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eliniz değmişken şunuda izleyin, çok güzel bir çalışma olmuş.
Dünyanın içinde olan 1 mm tozu galaksimiz düşün
Tozun içinde var olan atomu dünya düşün
Atomun içinde olan insanı düşün
Hiç birşeyiz hiç ...
Evren sandığımızdan da çok büyük, insanoğlunun ömrünün, sonu olan bu evrenin, sonunu bulabileceğini düşünmüyorum.
uzay algımızın çok ötesinde
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