Hubble'ın varisi James Webb Uzay Teleskobu'nda bir erteleme kararı daha

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NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev uzay teleskobu James Webb'in peşini aksaklıklar bir türlü bırakmak bilmiyor. Uzay araştırmalarında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı düşünülen teleskop, 2018 olarak planlanan fırlatılma tarihinin geçtiğimiz aylarda 2019'a ertelenmesinin ardından şimdi de başka bir erteleme kararıyla karşı karşıya kaldı. NASA, James Webb'inönce fırlatılamayacağını söylüyor.Konuyla ilgili dün bir basın toplantısı düzenleyen uzay ajansı, teleskobun donanımsal anlamda tüm bileşenlerinin geliştirilme sürecinin tamamlandığını belirtirken,"Yaptığımız son testler James Webb'ingösteriyor. Ancak teleskobun fırlatılmadan önce, parçalarının bir araya getirilmesi ve test edilmesi gibi işler ve henüz çözülememiş bazı küçük teknik sorunlar bulunuyor.kalkışa en iyi şekilde hazır olabilmesi için hala yapmamız gereken bazı şeyler var." sözlerini kullanıyorYaklaşık 20 yıldır geliştirilmekte olan James Webb Uzay Teleskobu, NASA'nın ifadelerine göre uzay ajansının bugüne kadar üzerinde çalıştığı en maliyetli ve en kompleks bilim görevi olmuş. Teleskobun başlarda 2.5 milyar dolarlık maliyetle 2010-2011 yılları gibi fırlatılacağı düşünülürken zamanla fırlatılma tarihi 2019'a kadar ertelenmiş ve maliyetse 8.8 milyar dolara kadar çıkmış. NASA ise, bu tarz kompleks uzay görevlerinde geliştirilme sürecinin ne kadar süreceği ve toplam maliyet gibi konuların net olarak tahmin edilmesinin çok zor olduğunu söylüyor.