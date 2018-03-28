Hubble'ın varisi James Webb Uzay Teleskobu'nda bir erteleme kararı daha

NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev uzay teleskobu James Webb'in peşini aksaklıklar bir türlü bırakmak bilmiyor. Uzay araştırmalarında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı düşünülen teleskop, 2018 olarak planlanan fırlatılma tarihinin geçtiğimiz aylarda 2019'a ertelenmesinin ardından şimdi de başka bir erteleme kararıyla karşı karşıya kaldı. NASA, James Webb'in Mayıs 2020'den önce fırlatılamayacağını söylüyor.
Konuyla ilgili dün bir basın toplantısı düzenleyen uzay ajansı, teleskobun donanımsal anlamda tüm bileşenlerinin geliştirilme sürecinin tamamlandığını belirtirken,"Yaptığımız son testler James Webb'in tüm bileşenlerinin kusursuz bir şekilde beklentileri karşıladığını gösteriyor. Ancak teleskobun fırlatılmadan önce, parçalarının bir araya getirilmesi ve test edilmesi gibi işler ve henüz çözülememiş bazı küçük teknik sorunlar bulunuyor. Amerikan tarihinin en büyük ve en kompleks uzay projesi olan James Webb'in kalkışa en iyi şekilde hazır olabilmesi için hala yapmamız gereken bazı şeyler var." sözlerini kullanıyor
Ayrıca Bkz. "İşte haftanın en güzel Bilim ve Teknoloji fotoğrafları"
Yaklaşık 20 yıldır geliştirilmekte olan James Webb Uzay Teleskobu, NASA'nın ifadelerine göre uzay ajansının bugüne kadar üzerinde çalıştığı en maliyetli ve en kompleks bilim görevi olmuş. Teleskobun başlarda 2.5 milyar dolarlık maliyetle 2010-2011 yılları gibi fırlatılacağı düşünülürken zamanla fırlatılma tarihi 2019'a kadar ertelenmiş ve maliyetse 8.8 milyar dolara kadar çıkmış. NASA ise, bu tarz kompleks uzay görevlerinde geliştirilme sürecinin ne kadar süreceği ve toplam maliyet gibi konuların net olarak tahmin edilmesinin çok zor olduğunu söylüyor.
Konuyla ilgili dün bir basın toplantısı düzenleyen uzay ajansı, teleskobun donanımsal anlamda tüm bileşenlerinin geliştirilme sürecinin tamamlandığını belirtirken,"Yaptığımız son testler James Webb'in tüm bileşenlerinin kusursuz bir şekilde beklentileri karşıladığını gösteriyor. Ancak teleskobun fırlatılmadan önce, parçalarının bir araya getirilmesi ve test edilmesi gibi işler ve henüz çözülememiş bazı küçük teknik sorunlar bulunuyor. Amerikan tarihinin en büyük ve en kompleks uzay projesi olan James Webb'in kalkışa en iyi şekilde hazır olabilmesi için hala yapmamız gereken bazı şeyler var." sözlerini kullanıyor
Ayrıca Bkz. "İşte haftanın en güzel Bilim ve Teknoloji fotoğrafları"
Yaklaşık 20 yıldır geliştirilmekte olan James Webb Uzay Teleskobu, NASA'nın ifadelerine göre uzay ajansının bugüne kadar üzerinde çalıştığı en maliyetli ve en kompleks bilim görevi olmuş. Teleskobun başlarda 2.5 milyar dolarlık maliyetle 2010-2011 yılları gibi fırlatılacağı düşünülürken zamanla fırlatılma tarihi 2019'a kadar ertelenmiş ve maliyetse 8.8 milyar dolara kadar çıkmış. NASA ise, bu tarz kompleks uzay görevlerinde geliştirilme sürecinin ne kadar süreceği ve toplam maliyet gibi konuların net olarak tahmin edilmesinin çok zor olduğunu söylüyor.
Hubble'ın bilimsel varisi James Webb, uzayın sırlarını ortaya çıkaracak
Dile kolay tam 28 yıldır adeta uzaydaki gözümüz haline gelen Hubble Uzay Teleskobu, her ne kadar bizleri hala şaşırtmaya devam ediyor olsa da artık çok daha yeni teknolojilerle donatılmış çok daha güçlü bir teleskoba ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu anlamda Hubble'ın bilimsel varisi olarak nitelendirilen James Webb, şimdiden tüm uzay meraklılarını heyecanlandırmayı başarıyor.
NASA'lı bilim insanlarının da deyimiyle adeta bir "zaman makinesi" gibi çalışacak olan James Webb'in en büyük bilimsel amacı, bundan tam 13 milyar yıl önce, karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak. Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Eric Smith de, James Webb ile keşfedebilecekleri şeylerin bir sınırı bulunmadığını belirtirken, "Big Bang sonrası oluşmuş ilk galaksilerden; Europa, Enceladus ve TRAPPIST'teki kimyasal hayat izlerine kadar, Webb evrenimizdeki tüm bu inanılmaz şeyleri araştırmaya koyulacak." ifadelerini kullanıyor.
2020'de Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibariyle Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor.
https://www.space.com/40102-james-webb-space-telescope-launch-delay-2020.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kendi kişisel deneyimlerimden böyle bir sonuç çıkardım. Söylediğim şeyden gurur duymuyorum ve arkasında da durmuyorum.
Haber konusu dahilinde konuşmak gerekirse, hem hubble'ın yapım aşamasında, hem kusurlarını giderme aşamasında kadın senatörün olayı kişiselleştirdiğini ve gurur meselesi haline getirdiğini 1990'lı yıllarda bir kaç yerde okumuştum. Bu yüzden en doğru çözüm en sona kalmıştı.
Söylemek istediğim aslında şu:
Kadına biçilen yöneticilik veya iktidar görevinin son bir buçuk asır olduğunu düşünürsek, bu işlerde acemi olduklarını, olayı bir savunma mekanizması olarak kolayca kişiselleştirdikleri ve bu yüzden proje yönetiminde diktatörlük eğilimi ve anlayışsızlık gösterme eğiliminde olduklarını söylemek istedim.
Muhtemelen bu davranışların altında kadının başarısız veya tam başarılı olmaması durumunda, kadınlara yönelik gelecek acımasız eleştirilere karşı bir savunma mekanizması var. Çünkü genellikle toplum binlerce başarısız erkek proje yöneticisi varken, başarısız kadın proje yöneticilerinde hemen suçu cinsiyete atabiliyor. Bu çok haksız ve insafsız. Fakat kadınların da bu toplumsal kıt anlayışa karşı geliştirdikleri savunma mekanizmaları malesef iyi bir çözüm değil. Özellikle riskin yüksek olduğu projelerde en etkin parametrelerden biridir yönetim ve gurur, ego veya kaygı gibi unsurları pek kaldırmaz. Genellikle sorumluluk, netlik, makul düşünme gibi güzel özellikleri ister.
Kadınlar ise genellikle başarısız olunma durumunda her zaman az veya çok, suçun cinsiyete atılma ihtimalini biliyorlar ve bu onların projeleri sağlıklı yönetmesini engelliyor.
Amd, google gibi şirketlere baktığında bunu çoktan aştıklarını görüyoruz fakat orta ölçekli işletmelerde bu bariz yaşanıyor. Bilmiyorum daha incitmeden veya suçlamadan nasıl anlatılabilirdi. Çok yanlış düşünüyor da olabilirim.