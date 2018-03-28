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Hubble'ın varisi James Webb Uzay Teleskobu'nda bir erteleme kararı daha

Hubble'ın bilimsel varisi olacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nda bir erteleme kararı daha geldi. NASA, teleskobun kalkış tarihinin 2020'nin Mayıs ayına alındığını açıkladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
1,8b
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın 8.8 milyar dolarlık dev uzay teleskobu James Webb'in peşini aksaklıklar bir türlü bırakmak bilmiyor. Uzay araştırmalarında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı düşünülen teleskop, 2018 olarak planlanan fırlatılma tarihinin geçtiğimiz aylarda 2019'a ertelenmesinin ardından şimdi de başka bir erteleme kararıyla karşı karşıya kaldı. NASA, James Webb'in Mayıs 2020'den önce fırlatılamayacağını söylüyor.

Konuyla ilgili dün bir basın toplantısı düzenleyen uzay ajansı, teleskobun donanımsal anlamda tüm bileşenlerinin geliştirilme sürecinin tamamlandığını belirtirken,"Yaptığımız son testler James Webb'in tüm bileşenlerinin kusursuz bir şekilde beklentileri karşıladığını gösteriyor. Ancak teleskobun fırlatılmadan önce, parçalarının bir araya getirilmesi ve test edilmesi gibi işler ve henüz çözülememiş bazı küçük teknik sorunlar bulunuyor. Amerikan tarihinin en büyük ve en kompleks uzay projesi olan James Webb'in kalkışa en iyi şekilde hazır olabilmesi için hala yapmamız gereken bazı şeyler var." sözlerini kullanıyor

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Yaklaşık 20 yıldır geliştirilmekte olan James Webb Uzay Teleskobu, NASA'nın ifadelerine göre uzay ajansının bugüne kadar üzerinde çalıştığı en maliyetli ve en kompleks bilim görevi olmuş. Teleskobun başlarda 2.5 milyar dolarlık maliyetle 2010-2011 yılları gibi fırlatılacağı düşünülürken zamanla fırlatılma tarihi 2019'a kadar ertelenmiş ve maliyetse 8.8 milyar dolara kadar çıkmış. NASA ise, bu tarz kompleks uzay görevlerinde geliştirilme sürecinin ne kadar süreceği ve toplam maliyet gibi konuların net olarak tahmin edilmesinin çok zor olduğunu söylüyor.
 

Hubble'ın bilimsel varisi James Webb, uzayın sırlarını ortaya çıkaracak


Dile kolay tam 28 yıldır adeta uzaydaki gözümüz haline gelen Hubble Uzay Teleskobu, her ne kadar bizleri hala şaşırtmaya devam ediyor olsa da artık çok daha yeni teknolojilerle donatılmış çok daha güçlü bir teleskoba ihtiyacımız olduğu da bir gerçek. Bu anlamda Hubble'ın bilimsel varisi olarak nitelendirilen James Webb, şimdiden tüm uzay meraklılarını heyecanlandırmayı başarıyor.

NASA'lı bilim insanlarının da deyimiyle adeta bir "zaman makinesi" gibi çalışacak olan James Webb'in en büyük bilimsel amacı, bundan tam 13 milyar yıl önce, karanlık çağlardan hemen sonra oluşmuş evrenin ilk yıldızlarını ve galaksilerini keşfetmek olacak. Konuyla ilgili konuşan NASA yöneticisi Eric Smith de, James Webb ile keşfedebilecekleri şeylerin bir sınırı bulunmadığını belirtirken, "Big Bang sonrası oluşmuş ilk galaksilerden; Europa, Enceladus ve TRAPPIST'teki kimyasal hayat izlerine kadar, Webb evrenimizdeki tüm bu inanılmaz şeyleri araştırmaya koyulacak." ifadelerini kullanıyor.

2020'de Fransız Guyanası'ndaki bir uzay üssünden Ariane 5 roketiyle birlikte fırlatılacak olan James Webb, kızılötesi gözlemin Dünya'ya yakın bölgelerde verimli olmaması nedeniyle Yeryüzü'nden yaklaşık 1.6 milyon kilometre uzakta konumlanacak. Bulunduğu bölge itibariyle Dünya'nın etrafında dahi dönmeyecek olan James Webb bugüne kadarki en büyük teleskop projesi. 17 ülkenin iş birliğinde bugünlere kadar gelen teleskobun yapacağı keşifleri tüm dünya büyük bir merakla bekliyor. 
https://www.space.com/40102-james-webb-space-telescope-launch-delay-2020.html Yorum Yaz
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eulogy 1 yıl en beğenilen aktorun

Kendi kişisel deneyimlerimden böyle bir sonuç çıkardım. Söylediğim şeyden gurur duymuyorum ve arkasında da durmuyorum.
Haber konusu dahilinde konuşmak gerekirse, hem hubble'ın yapım aşamasında, hem kusurlarını giderme aşamasında kadın senatörün olayı kişiselleştirdiğini ve gurur meselesi haline getirdiğini 1990'lı yıllarda bir kaç yerde okumuştum. Bu yüzden en doğru çözüm en sona kalmıştı.
Söylemek istediğim aslında şu:
Kadına biçilen yöneticilik veya iktidar görevinin son bir buçuk asır olduğunu düşünürsek, bu işlerde acemi olduklarını, olayı bir savunma mekanizması olarak kolayca kişiselleştirdikleri ve bu yüzden proje yönetiminde diktatörlük eğilimi ve anlayışsızlık gösterme eğiliminde olduklarını söylemek istedim.
Muhtemelen bu davranışların altında kadının başarısız veya tam başarılı olmaması durumunda, kadınlara yönelik gelecek acımasız eleştirilere karşı bir savunma mekanizması var. Çünkü genellikle toplum binlerce başarısız erkek proje yöneticisi varken, başarısız kadın proje yöneticilerinde hemen suçu cinsiyete atabiliyor. Bu çok haksız ve insafsız. Fakat kadınların da bu toplumsal kıt anlayışa karşı geliştirdikleri savunma mekanizmaları malesef iyi bir çözüm değil. Özellikle riskin yüksek olduğu projelerde en etkin parametrelerden biridir yönetim ve gurur, ego veya kaygı gibi unsurları pek kaldırmaz. Genellikle sorumluluk, netlik, makul düşünme gibi güzel özellikleri ister.
Kadınlar ise genellikle başarısız olunma durumunda her zaman az veya çok, suçun cinsiyete atılma ihtimalini biliyorlar ve bu onların projeleri sağlıklı yönetmesini engelliyor.
Amd, google gibi şirketlere baktığında bunu çoktan aştıklarını görüyoruz fakat orta ölçekli işletmelerde bu bariz yaşanıyor. Bilmiyorum daha incitmeden veya suçlamadan nasıl anlatılabilirdi. Çok yanlış düşünüyor da olabilirim.
Kendi kişisel deneyimlerimden böyle bir sonuç çıkardım. Söylediğim şeyden gurur duymuyorum ve arkasında da durmuyorum.Haber konusu dahilinde konuşmak ...
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Yanıtla +7
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aktorun 1 yıl
@eulogy
Şimdi daha anlaşılır olmuş söylediklerin. Ama olaya istatiksel veya yüzeysel yaklaşmışsın bence.
Verdiğin örnekle alakalı değil söyleyececeklerim. Bir örnekten yola çıkarak yazmadığını varsayarak yazıyorum aşağıdaki yorumumu.
Yöneticileri ilgili pozisyonlara seçen/atayan kişi veya gruplar olur. (seçimle iş başına gelen senatör, politikacıları kastetmiyorum) Başarılı bir kurumda yönetici pozisyonuna getirilecek kişi cinsiyet, ırk, din gibi kavramlara bakılmaksızın liyakatla, kişisel özellikleriyle o pozisyona seçilir. Daha önce kurum içerisinde aldığı görevlere, güçlü/zayıf yönlerine, başarısına, CV sine bakılır.
Eğer bu değerlendirme sırasında zayıf yönleri varsa zaten daha güçlü olan aday seçilir. Baskı altında yanlış kararlar veriyorsa, duygusal olarak pozisyon için yetersiz olduğu gözleniyorsa vs dediğim gibi cinsiyet, din, ırk tan ziyade bunlara bakılır.
İdealdeki durum budur. Ama realite böyle değil tabiki. Özellikle üst kademelerde büyük firmalarda dahi kadın/erkek oranı büyük farkla erkekten yana. Üzerine onlarca sayfa yazılıp konuşulacak bir konu. Ama kısaca kadınların biyolojik bir eksiklerinin olmadığına inanıyorum :) Nasıl yetiştirildikleri, içerisinde bulundukları toplum/kültür yaratıyor bu sonuçları.
1 Yanıt Yanıtla
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eulogy 1 yıl aktorun
Orijinalden alıntı: aktorun
@eulogy
Şimdi daha anlaşılır olmuş söylediklerin. Ama olaya istatiksel veya yüzeysel yaklaşmışsın bence.
Verdiğin örnekle alakalı değil söyleyececeklerim. Bir örnekten yola çıkarak yazmadığını varsayarak yazıyorum aşağıdaki yorumumu.
Yöneticileri ilgili pozisyonlara seçen/atayan kişi veya gruplar olur. (seçimle iş başına gelen senatör, politikacıları kastetmiyorum) Başarılı bir kurumda yönetici pozisyonuna getirilecek kişi cinsiyet, ırk, din gibi kavramlara bakılmaksızın liyakatla, kişisel özellikleriyle o pozisyona seçilir. Daha önce kurum içerisinde aldığı görevlere, güçlü/zayıf yönlerine, başarısına, CV sine bakılır.
Eğer bu değerlendirme sırasında zayıf yönleri varsa zaten daha güçlü olan aday seçilir. Baskı altında yanlış kararlar veriyorsa, duygusal olarak pozisyon için yetersiz olduğu gözleniyorsa vs dediğim gibi cinsiyet, din, ırk tan ziyade bunlara bakılır.
İdealdeki durum budur. Ama realite böyle değil tabiki. Özellikle üst kademelerde büyük firmalarda dahi kadın/erkek oranı büyük farkla erkekten yana. Üzerine onlarca sayfa yazılıp konuşulacak bir konu. Ama kısaca kadınların biyolojik bir eksiklerinin olmadığına inanıyorum :) Nasıl yetiştirildikleri, içerisinde bulundukları toplum/kültür yaratıyor bu sonuçları.

Kesinlikle katılıyorum. Zaten benim bahsettiğim ön yargı ve devamında yaşanan sıkıntılar tam da zihnen eşit bir toplum yaratamadığımız için.
Lakin yukarıda bahsettiğin tüm parametreler birer sorun olarak varlığını sürdürüyor. Liyakat, cinsiyet, ırk ve bir sürü parametre...
25 yaşında oldukça güzel, başarılı, sorumluluk almayı bilen, kapasitesi yüksek bir kızı, şirketinde kayda değer bir noktaya yerleştirdiğini, iyi de bir ücret verdiğini düşün. Kızın ışıldadığını düşünüyorsun, sana göre vatana millete hayırlı bir evlat olacak, ayrıca senin şirketinin ilerlemesinde, gelişmesinde, büyümesinde önemli katkıları olacak. Özetle kızın potansiyeline inanıyorsun.
Şüphesiz ki işteki konumu, parlak birisi olması, güzelliği ve maaşı; çevresindekilerin ona gıpta ile bakmasını sağlayacaktır. Ayrıca güzelliği, yaşı kendisi için bir sorun da teşkil ediyor. Güzel birisi olduğu için o konuma geldiğini düşünenler, yaşı dolayısıyla doğrudan söylemese de kendisinden direktif almak istemeyenler, onun çocuk olduğunu düşünenler, kapris yapacağını düşünenler...
Diyelim ki bu kız çocuğuna cidden kanın ısındı ve başarılı olmasını istiyorsun. Onlarca kişi kızın bazı özelliklerine takmışken (cinsiyet, yaş) sen bir patron olarak bu kızın bunları aşmış olmasını beklersin, bunu talep edersin. Öyle değil mi?
Kadın kendini, bulunduğu yönetici konumu normal görmüyorsa, kendisi hakkında ön yargılı toplumdan farkı kalmıyor. Yani bu iş bence ilk kadınların çözmesi gereken bir olay.
Eğer bu kızcağız, kendisine gıpta ile bakan çevresini, konumunu, maaşını kaldıramayacaksa; bu onda baskı yaratıyorsa (cinsiyet kaynaklı), ego besliyorsa, yaşına ve cinsiyetine karşı savunma mekanizmaları geliştiriyorsa (örneğin çok otoriter davranmaya çalışmak gibi) o zaman cinsiyet sorunu öncelikle kadından başlıyor diyebiliriz.
En başta söylemek istediğim buydu. Sorun kadında başlıyor bence. Dünyada fizyolojik farklılıkların (cinsiyet, ırk vs vs) hiç bir üstünlük oluşturmadığı bu kadar aşikar iken, kadınların kendilerini bu konuda normal görmemelerinden başlıyor.
Aynı şeyi ırk için de söyleyebilirim. Siyah insanlarla beyaz insanların eşitliğini ilk olarak siyah insanların kabul etmesi ve normalleştirmesi gerekiyor.
Ben cinsiyet ayrımında bir suçlu aramıyorum fakat sorunun kadından başladığı kanaatindeyim. Değişmesi gereken toplumdan ziyade ilk olarak kadınlar. Gerisinin çorap söküğü gibi geleceğini düşünüyorum. Yine bu eşitsizliğin uygulamada var olmasının sebebinin ilk olarak kadınlar olduğunu düşünüyorum. Üstelik toplumsal rolleri buna bahane etmek istemiyorum. Sonuçta kadın kendisine biçilen toplumsal rolden dolayı böyle ise ben de
"yapılacak bir şey yok o zaman kadınlar böyle kalsın" derim.
Kadınlar, tarım ve yerleşik yaşantı var olduğundan beri erkek egemen toplumu yıkmak ve eşit bir toplum elde etmek için hiç bu kadar uygun koşullar elde etmemişti.
Yanıtla +1
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aktorun 1 yıl
@eulogy
Son paragraf dışında yazdıklarına +1.
Ama son paragrafta yazdıklarına anlam veremedim doğrusu. Verdiği bilgiden daha çok soru ortaya çıkarıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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eulogy 1 yıl aktorun

Kendi kişisel deneyimlerimden böyle bir sonuç çıkardım. Söylediğim şeyden gurur duymuyorum ve arkasında da durmuyorum.
Haber konusu dahilinde konuşmak gerekirse, hem hubble'ın yapım aşamasında, hem kusurlarını giderme aşamasında kadın senatörün olayı kişiselleştirdiğini ve gurur meselesi haline getirdiğini 1990'lı yıllarda bir kaç yerde okumuştum. Bu yüzden en doğru çözüm en sona kalmıştı.
Söylemek istediğim aslında şu:
Kadına biçilen yöneticilik veya iktidar görevinin son bir buçuk asır olduğunu düşünürsek, bu işlerde acemi olduklarını, olayı bir savunma mekanizması olarak kolayca kişiselleştirdikleri ve bu yüzden proje yönetiminde diktatörlük eğilimi ve anlayışsızlık gösterme eğiliminde olduklarını söylemek istedim.
Muhtemelen bu davranışların altında kadının başarısız veya tam başarılı olmaması durumunda, kadınlara yönelik gelecek acımasız eleştirilere karşı bir savunma mekanizması var. Çünkü genellikle toplum binlerce başarısız erkek proje yöneticisi varken, başarısız kadın proje yöneticilerinde hemen suçu cinsiyete atabiliyor. Bu çok haksız ve insafsız. Fakat kadınların da bu toplumsal kıt anlayışa karşı geliştirdikleri savunma mekanizmaları malesef iyi bir çözüm değil. Özellikle riskin yüksek olduğu projelerde en etkin parametrelerden biridir yönetim ve gurur, ego veya kaygı gibi unsurları pek kaldırmaz. Genellikle sorumluluk, netlik, makul düşünme gibi güzel özellikleri ister.
Kadınlar ise genellikle başarısız olunma durumunda her zaman az veya çok, suçun cinsiyete atılma ihtimalini biliyorlar ve bu onların projeleri sağlıklı yönetmesini engelliyor.
Amd, google gibi şirketlere baktığında bunu çoktan aştıklarını görüyoruz fakat orta ölçekli işletmelerde bu bariz yaşanıyor. Bilmiyorum daha incitmeden veya suçlamadan nasıl anlatılabilirdi. Çok yanlış düşünüyor da olabilirim.
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eulogy 1 yıl
Daha önce yeterli zaman olmadığı için Hubble parçalarını yeterince testten geçirmemenin dersini almışa benziyorlar. Malum Hubble'ın aynası kusurlu çıkmıştı ve bunu yörüngeye yerleştirdikten sonra farketmişlerdi. Tüm proje çöpe gitmek üzereydi, mucizevi bir çözüm üretene kadar. Hubble'ın aynasının kusurlarını kapatacak yine lensleri kusurlu bir kamera geliştirdiler ve yörüngedeyken bu kamerayı yerleştirdiler.
Özetle yoğurdu üfleyerek yemeye çalışıyorlar. Muhtemelen kimse bir daha tarihe yetişsin diye hubble aynasını üreten ekibin projesinin başındakı adamın düştüğü duruma düşmek istemiyor. Bu sefer ilgili senatörler de ekibe bu konuda baskı yapmıyor diye düşünüyorum.
Genellikle yeni ve ekstrem teknolojilerin yer aldığı bu tarz projelerde belirlenen ilk tarih güvenilir olmaktan uzak oluyor. Projenin akıbeti ve başarısı kesinleşitkçe, proje ilerledikçe gerçek tarihler daha belirgin olmaya başlıyor.
Oldukça geri kafalı ve ırkçı bir şey söyleyeceğimin farkındayım ama bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Genellikle büyük nasa projeleri kadın senatörlere denk geliyor veya senato bunu bilinçli yapıyor. Kadınların medeniyet tarihinde yöneticilik işinde veya kontrol mekanizmasında dehaları yeni keşfediliyor. Biraz acemi olduklarını söylemek, farklı bir hırs geliştirdiklerini söylemek ve bunun projeye olumsuz etkileri olabileceğini düşünmek çok da saçma gelmiyor.
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