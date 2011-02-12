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Huzurlarınızda Samsung Galaxy S 2

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
46,7b
1
181
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung dünya çapında 10 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza atan Galaxy S modelini güncellemeye hazırlanıyor. Serinin devam modeli olan ve resmi tanıtımının yarın yapılması beklenen Galaxy S 2 (veya Galaxy S II) modelinin resmi görüntüsü ve özellikleri yayınlandı. Samsung Hub sitesinin haberine göre Galaxy S 2, 4.3-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus ekrana sahip. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alan Galaxy S II'ye Android 2.3 işletim sistemi eşlik ediyor.

Tasarım açısından Galaxy S'in oval yapısından farklı olarak köşeli hatlara sahip olan telefon, 8.49mm olan kalınlığı ile aynı zamanda daha ince. 116 gram ağırlığında olduğu belirtilen Galaxy S II'nin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, HSPA+ ve Bluetooth 3.0 gibi detaylara yer veriliyor.

Merak edilen diğer tüm detayları ve çıkış tarihine yönelik bilgilerin yarın açıklanması beklenen Samsung Galaxy S II ile ilgili haberlerimiz devam edecek.

Kaynak: http://www.samsunghub.com/2011/02/12/samsung-galaxy-s2-official-image-and-info-leaked/


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lazerboy 8 yıl en beğenilen
telefonlar bile çift çekirdeğe geçti ben hala geçemedim :D
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re-storm 8 yıl
Ram 1GB olursa çok büyük satış yakalar. Birde bu telefonun neyi iphone benzemiş allah aşkına her konuda bu kelimeyi duymaktan sıkıldım artık telefonun dikdörtgen olmasından başka ne benzerliği var menü tuşunu ekranın ortasına mı koysunlar yada telefonun şeklini koni mi yapsınlar anlamak mümkün değil.
Ram 1GB olursa çok büyük satış yakalar. Birde bu telefonun neyi iphone benzemiş allah aşkına her konuda bu kelimeyi duymaktan sıkıldım artık telefonun dikdörtg...
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Firaristt 8 yıl
Bir SGS kullanıcısı olarak, iPhone'a benzemiş.. SGS'nin tasarımı bence gayet iyi, çift çekirdek işlemci+1GB ram+8Mp flaşlı kamera da olursa o telefon telefon olmaktan çıkar demedi demeyin... Yanınızda netnook-notebook arası bişey olur o zaman :D gerek var mı? bence pek gerek yok.. kamera flaşı olsun, işlemci çift çekirdek olsun ram olarak 512MB şuanda yetip artıyor bence, hadi yeni telefon 768MB ram koy onu kullanabilecek bişey var mı?? ama 1GB olsa fena olmaz :D tabii fiyata etkilemediği veya çok çok az etkilerse olabilir... insanların biraz da egolarını okşamak için gibime geliyor :D Çünkü donanım konusunda hızlı bir gelişme var ama yazılım ve uygulamalar öyle değil... donanım kullanılmadıktan sonra ne işe yarar?? SGS daha 2-3yıl rahatlıkla kullanılabilir bence :D
Bir SGS kullanıcısı olarak, iPhone'a benzemiş.. SGS'nin tasarımı bence gayet iyi, çift çekirdek işlemci+1GB ram+8Mp flaşlı kamera da olursa o telefon telefon ol...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Sirchade 6 yıl
Firaristt
Bir SGS kullanıcısı olarak, iPhonea benzemiş.. SGSnin tasarımı bence gayet iyi, çift çekirdek işlemci+1GB ram+8Mp flaşlı kamera da olursa o telefon telefon olmaktan çıkar demedi demeyin... Yanınızda netnook-notebook arası bişey olur o zaman :D gerek var mı? bence pek gerek yok.. kamera flaşı olsun, işlemci çift çekirdek olsun ram olarak 512MB şuanda yetip artıyor bence, hadi yeni telefon 768MB ram koy onu kullanabilecek bişey var mı?? ama 1GB olsa fena olmaz :D tabii fiyata etkilemediği veya çok çok az etkilerse olabilir... insanların biraz da egolarını okşamak için gibime geliyor :D Çünkü donanım konusunda hızlı bir gelişme var ama yazılım ve uygulamalar öyle değil... donanım kullanılmadıktan sonra ne işe yarar?? SGS daha 2-3yıl rahatlıkla kullanılabilir bence :D

kullanamadı
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genc34 8 yıl
htc sensation galaxy S2 hangisi tavsiye arkadaslar?
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urcan111 8 yıl
2 gün oldu kadıköyden aldım cıhazın hiçbir eksigi yok bence herözelligi ile ön plana cıkacak bi cihaz
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ten_don 8 yıl
tarih tekerrürden forumda basma kalıp cümlelerden ibaret(;

Hep aynı şey bu sefer olmuş lafları, ayfonu suya götürür susuz getirir sığlıkları..

Tamam ben en üst düzey telefonları bir arada kullandığım için bunları yemiyorum ama burada bu telefonlardan birini almak için her konuyu baştan sona okuyan arkadaşların aklı karışıyor ve bu cümlelere tav olabiliyor doğal olarak:D

Ayfondaki dokunmatiğin o yumuşak geçişi, kullanıcı dostu arayüzü, batarya başta olmak üzere telefonun incelikli düşünülmüş optimizasyonu, uygulamaların niceliğinin yanı sıra nitelikli de oluşu uzar gider..

Ayfon kullanmadan önce bu daha iyi donanımlı diye sunulan yeni telefon haberleri soluksuz takip ediliyor ama ayfon kullanındak sonra farkındalık çıtanız epey yukarılarda konumlandığından Ee nolmuş diye giriyorsunuz bu tür başlıklara..

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kirmizibulten 8 yıl

ten_don

tarih tekerrürden forumda basma kalıp cümlelerden ibaret(;

Hep aynı şey bu sefer olmuş lafları, ayfonu suya götürür susuz getirir sığlıkları..

Tamam ben en üst düzey telefonları bir arada kullandığım için bunları yemiyorum ama burada bu telefonlardan birini almak için her konuyu baştan sona okuyan arkadaşların aklı karışıyor ve bu cümlelere tav olabiliyor doğal olarak:D

Ayfondaki dokunmatiğin o yumuşak geçişi, kullanıcı dostu arayüzü, batarya başta olmak üzere telefonun incelikli düşünülmüş optimizasyonu, uygulamaların niceliğinin yanı sıra nitelikli de oluşu uzar gider..

Ayfon kullanmadan önce bu daha iyi donanımlı diye sunulan yeni telefon haberleri soluksuz takip ediliyor ama ayfon kullanındak sonra farkındalık çıtanız epey yukarılarda konumlandığından Ee nolmuş diye giriyorsunuz bu tür başlıklara..



Ayfon mayfon hikaye arkadasim.telefonu kullan ondan sonra tartisalim.1 sene once cikmis bir cihazla ayni kefeye bile konmaz bu cihaz.her yonuyle ikiye katlar ensesine tokadi basar.
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DH Misafiri 8 yıl
valla ben ilk galaxy s çıktığında iphone göre eksiği vardı bence galaxy s 2 de kusurlar tamamen giderilmiş eksiksiz bir tel olmuş. kim ne derse desin şimdilik iphone 4 galaxy s 2 rakip olacak telefon değil
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kirmizibulten 8 yıl

DH Misafiri

valla ben ilk galaxy s çıktığında iphone göre eksiği vardı bence galaxy s 2 de kusurlar tamamen giderilmiş eksiksiz bir tel olmuş. kim ne derse desin şimdilik iphone 4 galaxy s 2 rakip olacak telefon değil

Galaxy S2 yi kullaniyorum suan.sunu soyleyim arkadasin iphone 4 un bi ayari gerekiyordu telefonu verdi.menude dolastim falan, cok samimi soyluyorum GS2 den sonra cok yavas geldi.ayrica ekranda cansiz silik geldi.
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DH Misafiri 8 yıl
1080p 30 Frame görüntü oynatma ve kaydetme,
DLNA tüm cihazlar ile kablosuz görüntü ve yazılım paylaşımı tam uyum.
Access pointe ihtiyaç duymadan her türlü Wireless cihazla iletişim kurma (bunun içinde wireless printerlarda dahil)
3-axis gyroscopic sensor,
accelerometer,
light sensor,
digital compass,
proximity sensor,
GPS and Swype.4G (HSPA+ 21) network support,
Wi-Fi 802.11b/g/n,
Bluetooth 3.0+HS
Android 2.4 işletim sistemi,
smart voice to text message
Super AMOLED Plus touchscreen display
Sadece aşırı ince olmasından dolayı kullanırken ikiye kıracakmış gibi hissediliyormuş ama testi yazan şahıs kasasının yapıldığı titanyum alaşımın çok kuvvetli olduğunu ve uzay araçlarında kullanıldığını yazmış.
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Reaper07 8 yıl
Özellikler dehşet tek kelimeyle bakalım birde çip olayı açıklık kazansa güzel olacak tegra 2 çipli versiyonu olacak şeklinde söylentiler var eğer tegra2 li versiyonu çıkarsa onu tercih edebilirim heralde. Ama beklediğimize değecek titanyum kasa olması galaxy s e göre çok önemli bir artı galaxy s de eleştirilen 2 noktadan biriydi biri de Led flaş olmaması idi. Onuda çözdüklerine göre süper bir cihaz bizi bekliyor.
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Ryan Oreily 8 yıl
Cihaz guzel:)
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` quaD. 8 yıl
Optımus 3d den sonra bilmiyorum .
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bozcan 8 yıl

` quaD.

Optımus 3d den sonra bilmiyorum .


optimus 3d Türkiye ye gelmez ama GS2 gelir ben bunu biliyorum
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YGA 8 yıl

` quaD.

Optımus 3d den sonra bilmiyorum .

Yurtdışında ki fiyat aralığı hakkında bir bilginiz var mı,Amerika'da özellikle.
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DH Misafiri 8 yıl
Beyler galaxy s elime gecti ve su sekilde söyleyeyim bende 32gb hafıza kartı vardı ve 23 GB dolu olarak telefona taktım galeride telefon dondu ekran çözünürlüğü iPhonedan daha iyi fakat uygulamada hicbir telefon i4u geçemez kamera i4te daha iyi menü geçişlerinde i4 hızlı SMS face gibi yerlerde klavye iPhone da üstün Samsung ekran büyüklüğü cok iyi olmuş işlemci iPhone 4 kadar biraz daha iyi fakat bu telefonun hafıza dolunca kazmalar meydana geldiginden suan kullanılması birsey değiştirmedi bende iPhone 4te var ve size tavsiyem iPhone 4 olur ben htc desire HD galaxy s Sony ericsson xperiayi da kullandım telefon bağımlısının fakat en iyisi olarak iPhone 4 5i bekleyin derim
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mert1907 8 yıl
Samsung yine sağlam bir cihaz çıkarmış.Özellikleri gerçekden göz dolduruyor.Ekranın büyük olması iyi ama taşırken sorun çıkarırmı onu bilemiyorum.Benim asıl merak ettiğim Wave'e yansıması ne olacak.Sonuçta 2 gün sonra Bada 2.0 tanıtılacak ve yenilikler merak konusu.Ayrıca TouchWiz 4.0 Wave'de yer bulurmu oda merak konusu.
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