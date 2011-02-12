Huzurlarınızda Samsung Galaxy S 2

Samsung dünya çapında 10 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza atan Galaxy S modelini güncellemeye hazırlanıyor. Serinin devam modeli olan ve resmi tanıtımının yarın yapılması beklenen Galaxy S 2 (veya Galaxy S II) modelinin resmi görüntüsü ve özellikleri yayınlandı. Samsung Hub sitesinin haberine göre Galaxy S 2, 4.3-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus ekrana sahip. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alan Galaxy S II'ye Android 2.3 işletim sistemi eşlik ediyor.
Tasarım açısından Galaxy S'in oval yapısından farklı olarak köşeli hatlara sahip olan telefon, 8.49mm olan kalınlığı ile aynı zamanda daha ince. 116 gram ağırlığında olduğu belirtilen Galaxy S II'nin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, HSPA+ ve Bluetooth 3.0 gibi detaylara yer veriliyor.
Merak edilen diğer tüm detayları ve çıkış tarihine yönelik bilgilerin yarın açıklanması beklenen Samsung Galaxy S II ile ilgili haberlerimiz devam edecek.
Kaynak: http://www.samsunghub.com/2011/02/12/samsung-galaxy-s2-official-image-and-info-leaked/
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kullanamadı
Hep aynı şey bu sefer olmuş lafları, ayfonu suya götürür susuz getirir sığlıkları..
Tamam ben en üst düzey telefonları bir arada kullandığım için bunları yemiyorum ama burada bu telefonlardan birini almak için her konuyu baştan sona okuyan arkadaşların aklı karışıyor ve bu cümlelere tav olabiliyor doğal olarak:D
Ayfondaki dokunmatiğin o yumuşak geçişi, kullanıcı dostu arayüzü, batarya başta olmak üzere telefonun incelikli düşünülmüş optimizasyonu, uygulamaların niceliğinin yanı sıra nitelikli de oluşu uzar gider..
Ayfon kullanmadan önce bu daha iyi donanımlı diye sunulan yeni telefon haberleri soluksuz takip ediliyor ama ayfon kullanındak sonra farkındalık çıtanız epey yukarılarda konumlandığından Ee nolmuş diye giriyorsunuz bu tür başlıklara..
Ayfon mayfon hikaye arkadasim.telefonu kullan ondan sonra tartisalim.1 sene once cikmis bir cihazla ayni kefeye bile konmaz bu cihaz.her yonuyle ikiye katlar ensesine tokadi basar.
Galaxy S2 yi kullaniyorum suan.sunu soyleyim arkadasin iphone 4 un bi ayari gerekiyordu telefonu verdi.menude dolastim falan, cok samimi soyluyorum GS2 den sonra cok yavas geldi.ayrica ekranda cansiz silik geldi.
DLNA tüm cihazlar ile kablosuz görüntü ve yazılım paylaşımı tam uyum.
Access pointe ihtiyaç duymadan her türlü Wireless cihazla iletişim kurma (bunun içinde wireless printerlarda dahil)
3-axis gyroscopic sensor,
accelerometer,
light sensor,
digital compass,
proximity sensor,
GPS and Swype.4G (HSPA+ 21) network support,
Wi-Fi 802.11b/g/n,
Bluetooth 3.0+HS
Android 2.4 işletim sistemi,
smart voice to text message
Super AMOLED Plus touchscreen display
Sadece aşırı ince olmasından dolayı kullanırken ikiye kıracakmış gibi hissediliyormuş ama testi yazan şahıs kasasının yapıldığı titanyum alaşımın çok kuvvetli olduğunu ve uzay araçlarında kullanıldığını yazmış.
optimus 3d Türkiye ye gelmez ama GS2 gelir ben bunu biliyorum
Yurtdışında ki fiyat aralığı hakkında bir bilginiz var mı,Amerika'da özellikle.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
46681 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, samsung ve