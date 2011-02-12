Huzurlarınızda Samsung Galaxy S 2

Samsung dünya çapında 10 milyondan fazla satarak önemli bir başarıya imza atan Galaxy S modelini güncellemeye hazırlanıyor. Serinin devam modeli olan ve resmi tanıtımının yarın yapılması beklenen Galaxy S 2 (veya Galaxy S II) modelinin resmi görüntüsü ve özellikleri yayınlandı. Samsung Hub sitesinin haberine göre Galaxy S 2, 4.3-inç büyüklüğünde Super AMOLED Plus ekrana sahip. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciden güç alan Galaxy S II'ye Android 2.3 işletim sistemi eşlik ediyor.

Tasarım açısından Galaxy S'in oval yapısından farklı olarak köşeli hatlara sahip olan telefon, 8.49mm olan kalınlığı ile aynı zamanda daha ince. 116 gram ağırlığında olduğu belirtilen Galaxy S II'nin diğer özellikleri arasında 802.11n WiFi, HSPA+ ve Bluetooth 3.0 gibi detaylara yer veriliyor.

Merak edilen diğer tüm detayları ve çıkış tarihine yönelik bilgilerin yarın açıklanması beklenen Samsung Galaxy S II ile ilgili haberlerimiz devam edecek.

Kaynak: http://www.samsunghub.com/2011/02/12/samsung-galaxy-s2-official-image-and-info-leaked/