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Hynix 2400MHz'de çalışan DDR4 DRAM ve bellek modülü hazırladığını duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,2b
1
20
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yarıiletken üretiminde endüstri devi isimlerden birisi olan Güney Kore merkezli Hynix, ezeli rakibi Samsung'dan sonra DDR4 bellek geliştiren diğer üretici oldu. Firma bugün yaptığı resmi açıklamayla 2400MHz'de çalışan 2Gb DDR4 DRAM yongaları ve bu yongaları kullanan 2GB ECC-SODIMM bellek modülleri geliştirdiğini duyurdu.

30nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.2v geriliminde çalışan DDR4 yongaları, 64-bit I/O ile geliyor ve 19.2 GB/saniye seviyesinde bant genişliği sunabiliyorlar. DDR3 belleklerle kıyaslandığında hem daha fazla performans hem de daha yüksek enerji verimliliği sunan DDR4 bellekler için Hynix, hacimli üretimin 2012'nin ikinci yarısında başlayacağını belirtiyor.


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Wabbajack 8 yıl en beğenilen

safak951

Ben daha DDR3'e geçemedim :D


Sen yine iyisin bende ddr de kaldım :D:D bulldozer in çıkmasını bekliyorum uzun atlayış yapıcam:D
safak951Ben daha DDR3'e geçemedim :DSen yine iyisin bende ddr de kaldım :D:D bulldozer in çıkmasını bekliyo...
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MxFxOx 7 yıl
bu haberden sonra drr3 geçecek olanlar 1 sene daha bekliyecekler. intelin soket çeşitlerini takip edemez oldum şimdi ddr4 sonrada yeni işlemciler var önce ddr4 anakartlar piyasaya çıkacak sonra intel yeniden soket değişimi ile bak bu anakart tam olarak drr4 desteği veriyor deyip milleti tekrar anakart işlemci almak zorunda bırakacak donanım konusunda en sevmediğim yönü bu
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DH Misafiri 8 yıl
timingleri ne alemde acaba
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ddr2 lerin cl4-cl5-cl6 idi
ddr3 lerin cl7-cl8-cl9-cl10
ddr4 lerde Cl 10-Cl 11-Cl 12 olur
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EcZaNeT 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

timingleri ne alemde acaba

----------------------------------------

ddr2 lerin cl4-cl5-cl6 idi

ddr3 lerin cl7-cl8-cl9-cl10

ddr4 lerde Cl 10-Cl 11-Cl 12 olur

ddr1 lerde en iyi ramlar 2-2-2-5-1T ile genelde 2.7-3.3V arası 400-500mhz yada 3-4-4-8-1T 600mhz 2.7-2.8V
ddr2 lerde en iyi ramlar 3-3-3-8-1T 800mhz yada 2.1V - 2.2V yada 1100-1200mhz 4-4-4-12-1T 2.2-2.3V
ddr3 lerde en iyi ramlar 6-8-6-18-1T 1.6V 1600mhz yada 2400mhz 9-11-10-24-1T 1.6V - 1.65V

verdiğim max değerler günlük kullanıma yönelik extreme max değerlerdir.. yoksa ddr1 ler ile 700mhz+ / ddr2 lerle 1500 mhz+ / ddr3 lerde 3ghz+ ulaşıldıgının farkındayım..

Yani ddr1 max (600mhz) / ddr2 max (1200mhz) /ddr3 max (2400mhz) gitmiş..

DDR4 ten 4800mhz yapmasını beklerdim ama ilk revizyonlarda biraz zor görünüyor gözüme... DDR4 lerin belki ilerleyen revizyonlari yapabilir.. ilk etapta 2400 -3ghz ddr4 ler gelecektir..
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sendomi 8 yıl
ddr2 ile ddr3 arasında ne fark gördük ki,ddr3 ile ddr4 arasında görelim,elimizdekilerle rahat 4-5 sene gideriz
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hakanr 8 yıl
timingleri ne alemde acaba
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diemcizone 8 yıl
CL100 olur bu bellekler, güleceğim yoktu önce DDR3 bellek modüllerindeki yüksek gecikmeleri düşürmeye çalışsalar olmazmıydı?
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Batuist 8 yıl
ddr4 platformunu kullanacak platform hakkında bir haber dahi okumadık.. nedir yoksa intel LGA2011 ddr4 mü kullanacak? hangi pazar için üretildi bunlar??
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avatar78 8 yıl
ddr4 destekli anakart?
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JrMaster 8 yıl
DDR3 te ilk başlarda fazla yiyemediler şimdi o zamana kadar ellerindekini eritcekler sonra ddr4 den bolbol yerler ama
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Nightmare70 8 yıl
Corsair xm3 1600 var gayet yeterli yetmediği zaman oc ile artırır performansını ddr4 için daha baya zaman var :))
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Firaristt 8 yıl
Ben daha DDR2 kullanıyorum bunlar DDR4 diyor. Neyse daha 2sene kadar var. Yaygınlaşması da 1 sene kadar sürerse daha epey zaman var bana göre :)) Ama fiyatları uygun olursa ve/veya DDR3'lerin fiyatlarını düşürürlerse neden olmasın? :D
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burhanulu 8 yıl
ŞU AN KİMSENİN DDR4 RAM KULLANACAĞINI SANMIYORUM. ÖZELLİKLE FİYAT AÇISINDAN. TABİ ARTIK YAYGINLAŞMAYA BAŞLAYINCA FİYATLARI DA DÜŞECEKTİR. HERALDE EN AZ 3 YIL SONRA GEÇERİZ :)
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