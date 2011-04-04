Hynix 2400MHz'de çalışan DDR4 DRAM ve bellek modülü hazırladığını duyurdu

Yarıiletken üretiminde endüstri devi isimlerden birisi olan Güney Kore merkezli Hynix, ezeli rakibi Samsung'dan sonra DDR4 bellek geliştiren diğer üretici oldu. Firma bugün yaptığı resmi açıklamayla 2400MHz'de çalışan 2Gb DDR4 DRAM yongaları ve bu yongaları kullanan 2GB ECC-SODIMM bellek modülleri geliştirdiğini duyurdu.

30nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.2v geriliminde çalışan DDR4 yongaları, 64-bit I/O ile geliyor ve 19.2 GB/saniye seviyesinde bant genişliği sunabiliyorlar. DDR3 belleklerle kıyaslandığında hem daha fazla performans hem de daha yüksek enerji verimliliği sunan DDR4 bellekler için Hynix, hacimli üretimin 2012'nin ikinci yarısında başlayacağını belirtiyor.