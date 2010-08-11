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Hynix 2xnm fabrikasyon süreciyle hacimli yonga üretimine başlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hynix 2xnm fabrikasyon süreciyle hacimli yonga üretimine başlıyor
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Güney Kore merkezli bellek üreticisi Hynix yaptığı yeni bir açıklamayla 2xnm üretim teknolojisiyle hazırladığı 64Gb (Gigabit) NAND Flash bellek yongasının hacimli üretimine başladığını duyurdu. Firmanın Cheo ngju'deki 300mm M11 fabrikasına başlayan üretim sayesinde, 3xnm üretim teknolojisiyle hazırlanan bellek yongalarına kıyasla daha ucuz, daha yüksek kapasiteli çözümlerin hazırlanabileceği ve bu sayede başta akıllı telefonlar olmak üzere ultra-taşınabilir formdaki cihazlarda daha yüksek bellek kapasitelerine yer verilebileceği açıklandı.

20nm üretim teknolojisi sayesinde endüstrinin en yüksek yoğunluklu 64Gb yongalarının hazırlanabileceğini belirten Hynix, 2xnm NAND flash bellek yongalarının satışına yıl sonuna doğru başlamayı planlıyor.

Hynix 2xnm fabrikasyon süreciyle hacimli yonga üretimine başlıyor
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Batuist 9 yıl
64gibabyte değil. 8Gigabyte..
64gigabit/8=8gigabyte
yanlış anlaşılmadan ekleme yapıyım dedim..
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OverClocK1ng 9 yıl

Batuist

64gibabyte değil. 8Gigabyte..

64gigabit/8=8gigabyte

yanlış anlaşılmadan ekleme yapıyım dedim..

Ben de tam onu yazacaktım. Ama 8Mb. olduğu için sene sonunda şu 32 ve 64 Mb lık flash disklerin fiyatlarında düşme olur inşallah. Bende 2, 4 ,8 ve 16 Gb var ama bir tane 32Gb boyutu daha küçük olan bir tane daha olsa iyi olurdu. Sandidsk Cruzer Contour büyük çünkü.
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spaydix 9 yıl
O ZAMAN 64 GB TEK MODUL RAMLER YOLDA DEMEK :)
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Process64 9 yıl

spaydix

O ZAMAN 64 GB TEK MODUL RAMLER YOLDA DEMEK :)

Hocam Nand Flash; disk bunlar, bellek değil.
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