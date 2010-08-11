Hynix 2xnm fabrikasyon süreciyle hacimli yonga üretimine başlıyor

Güney Kore merkezli bellek üreticisi Hynix yaptığı yeni bir açıklamayla 2xnm üretim teknolojisiyle hazırladığı 64Gb (Gigabit) NAND Flash bellek yongasının hacimli üretimine başladığını duyurdu. Firmanın Cheo ngju'deki 300mm M11 fabrikasına başlayan üretim sayesinde, 3xnm üretim teknolojisiyle hazırlanan bellek yongalarına kıyasla daha ucuz, daha yüksek kapasiteli çözümlerin hazırlanabileceği ve bu sayede başta akıllı telefonlar olmak üzere ultra-taşınabilir formdaki cihazlarda daha yüksek bellek kapasitelerine yer verilebileceği açıklandı.

20nm üretim teknolojisi sayesinde endüstrinin en yüksek yoğunluklu 64Gb yongalarının hazırlanabileceğini belirten Hynix, 2xnm NAND flash bellek yongalarının satışına yıl sonuna doğru başlamayı planlıyor.