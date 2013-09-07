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Hynix Fabrikalarındaki yangın bellek fiyatlarını ateşledi

3 gün önce kimyasal bir patlama sonrası başlayan ve Hynix'in yonga üretimi gerçekleştirdiği 2 fabrikasını etkileyen yangın sonrasında bellek fiyatları tırmanmaya devam ediyor.
6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Ram
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Hynix Fabrikalarındaki yangın bellek fiyatlarını ateşledi
3 gün önce kimyasal bir patlama sonrası başlayan ve Hynix'in yonga üretimi gerçekleştirdiği 2 fabrikasını etkileyen yangın sonrasında bellek fiyatları tırmanmaya devam ediyor.
Her ne kadar Hynix, üretim hatlarındaki aksamanın bellek sevkiyatında bir aksamaya neden olmayacağını açıklamış olsa da bellek pazarının %30'unu elinde tutan ve dünyanın en büyük 2. üreticisi olan Hynix'in fabrikalarındaki yangın haberi şimdiden bellek fiyatlarının %15 yükselmesine neden olmuş durumda.
Hynix Fabrikalarındaki yangın bellek fiyatlarını ateşledi
Nvidia'nın GDDR5 bellek üretiminin tamamını karşılayan Hynix'in ürettiği bellekler AMD tarafından da kullanılmaktalar. Bilgisayar RAM üreticilerinin büyük bir kısmı da bellek yongalarını Hynix'den karşılamakta.

Samsung, yangın sonrasında bellek bulunabilirliği konusunda sıkıntı yaşanmaması için üretim kapasitesini arttıracağını açıklamış olsa da bilgisayarlar için RAM üreten firmaların şimdiden stok sıkıntısı çekmeye başladığı haberleri geliyor.
Durumun daha da kötüleşebileceği endişesi içinde olan üreticiler ise stokları şimdilik dağıtmamak adına ellerindeki ürünlerin sevkiyatını durdurmuş durumdalar.
Ülkemize bellek ithalatı yapan firmalardan edindiğimiz bilgilere göre SSD ve RAM temini konusunda ülkemizdeki ithalatçılar da sıkıntılar yaşamaya başlamış gibi görünüyor. Sipariş vermeye çalıştıklarında genelde şu an stoklarımızda ürün yok cevabıyla karşılaşıyorlar.
Tahminler kısa bir süre içerisinde Hynix fabrikalarındaki üretim sıkıntıları giderilmez ise SSD ve RAM fiyatlarının hızlı bir tırmanış trendine girebileceği yönünde.

Konu hakkında daha fazla gelişme geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız.
Hynix Fabrikalarındaki yangın bellek fiyatlarını ateşledi

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cumfiçu 6 yıl en beğenilen
Valla 500tl kadar param vardı altın yerine belleğe yatiricam
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wolf silver 6 yıl
Tamda asusun N56vz modelinı almaya çalışıyorum. Dolar yükseldi, bu hynix firması yandı..
Şu an kendimi 32 yıllık siyasi hayatında hiç başbakan olmamış Deniz Baykal gıbı hissediyorum..
Tamda asusun N56vz modelinı almaya çalışıyorum. Dolar yükseldi, bu hynix firması yandı..Şu an kendimi 32 yıllık siyasi hayatında hiç başbakan olmamış Den...
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kımyasal 6 yıl
Başlasın kazıklama seansları.
2 Yanıt Yanıtla +32
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®eis 4 yıl
Bu memleketin sorunu vergi abicim dünyada ithal edilen urunlerden en çok vergi alan ülke biziz KDV ÖTV vs derken fiyatlar uçuyor.
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magicool 5 yıl
Haber eski yani suanki ddr3 fiyatlari yeti yeni toparlanmisti haberin ddr4 ile alakasi dahi yok
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boogiee90 5 yıl
vay anasını tarihe bakmamıştım her gün vatan'dan ram fiyatlarını takip ediyorum niye artmıyor diyorum ben de :D
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Mr.RetroWave 5 yıl
Elimde bir tane 500 gb ssd 2 tb hdd Gskill ripjawx 8*8 1600 mhz 16 gb ram var satiliktir :)
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CagriErcan 5 yıl
Gelsin kazıklama politikası :) Hynix ram değil, yanan biz tüketiciler olduk...
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APOLL0 5 yıl
Noldu sönmemiş mi hala ?



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acbold 5 yıl APOLL0
APOLL0

Noldu sönmemiş mi hala ?





+1
aynen nedir bu yıllık hort.






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Ink 5 yıl
Cenabet işçinin biri yakmıştır. gitsin gusül abdest aşlsın
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Ink 5 yıl
dolar olmus 2.1
birde yok yangın mıs sel mıs deprem falan
hdd sdd ram anakart telefon herşeye zam zam zam gelecek 12
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Candance 5 yıl Ink
Ink
dolar olmus 2.1
birde yok yangın mıs sel mıs deprem falan
hdd sdd ram anakart telefon herşeye zam zam zam gelecek 12

gj iyi hort.
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St Batuhan 6 yıl
Anlayamıyorum, çok zor geliyor, yok su basar hdd fiyatları uçar, yahu şunları koruyun, yok yangın çıkar ram fiyatları tırmanır, yahu şunları koruyun. Hep olan bize oluyor :( Ayrıca bu kadar büyük çaplı etkileşimler de maşallah, hemen pazarda ürün ulaşılabilirliği ve sevkiyatlar durmuş, yok artık. Bir de süper kriz hali ve Samsung "ben üretimimi arttırıyorum pampalar raat olun" gibi bir açıklama yapıyor. Yok böyle bir dünya, dolar 2 lira olur tamam da 2.1 e koşuyordu en son gördüğümde, bir de bu, şükür şu an ihtiyacım yok, aslında annemin zbox'ına 2gb lık modül alabilirim bir ara diyordum ama sıkıntı olmaz onlarda öyle dev değişimlik herhalde, yazık ya...
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bocekgrafik 6 yıl
Bu vesileyle oyun firmaları oyunları daha iyi optimize etsinler. Bellek gereksinimleri azalsın.
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X-FI 6 yıl
hdd aldım sel oldu fiyatlar yükseldi ucuz kurtardım :D
ssd aldım bu sefer yangın çıktı fiyatlkar yükseleiblrimiş yine ucuz kurtardım :D hehe
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