Hynix Fabrikalarındaki yangın bellek fiyatlarını ateşledi

3 gün önce kimyasal bir patlama sonrası başlayan ve Hynix'in yonga üretimi gerçekleştirdiği 2 fabrikasını etkileyen yangın sonrasında bellek fiyatları tırmanmaya devam ediyor.

Her ne kadar Hynix, üretim hatlarındaki aksamanın bellek sevkiyatında bir aksamaya neden olmayacağını açıklamış olsa da bellek pazarının %30'unu elinde tutan ve dünyanın en büyük 2. üreticisi olan Hynix'in fabrikalarındaki yangın haberi şimdiden bellek fiyatlarının %15 yükselmesine neden olmuş durumda.





Samsung, yangın sonrasında bellek bulunabilirliği konusunda sıkıntı yaşanmaması için üretim kapasitesini arttıracağını açıklamış olsa da bilgisayarlar için RAM üreten firmaların şimdiden stok sıkıntısı çekmeye başladığı haberleri geliyor. Durumun daha da kötüleşebileceği endişesi içinde olan üreticiler ise stokları şimdilik dağıtmamak adına ellerindeki ürünlerin sevkiyatını durdurmuş durumdalar. Ülkemize bellek ithalatı yapan firmalardan edindiğimiz bilgilere göre SSD ve RAM temini konusunda ülkemizdeki ithalatçılar da sıkıntılar yaşamaya başlamış gibi görünüyor. Sipariş vermeye çalıştıklarında genelde şu an stoklarımızda ürün yok cevabıyla karşılaşıyorlar. Tahminler kısa bir süre içerisinde Hynix fabrikalarındaki üretim sıkıntıları giderilmez ise SSD ve RAM fiyatlarının hızlı bir tırmanış trendine girebileceği yönünde.



Konu hakkında daha fazla gelişme geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız. Nvidia'nın GDDR5 bellek üretiminin tamamını karşılayan Hynix'in ürettiği bellekler AMD tarafından da kullanılmaktalar. Bilgisayar RAM üreticilerinin büyük bir kısmı da bellek yongalarını Hynix'den karşılamakta.