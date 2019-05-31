HyperX Cloud Alpha S oyuncu kulaklığı duyuruldu

Kingston’un oyuncu markası HyperX, Computex 2019 teknoloji fuarında birbirinden iddialı yeni ürünlerini sergiledi. Bunlar arasında HyperX Cloud Alpha S oyuncu kulaklığı dikkat çekiyor.

HyperX Cloud Alpha S özellikleri ve fiyatı

HyperX Cloud Alpha S oyunculara en iyi ses kalitesini sunmayı amaçlıyor. Kulaklık bölümleri içerisinde yer alan çift oda teknolojisi; bassları orta ve yüksek sesten ayırt ederek daha gerçekçi ses tecrübesi sunuyor. Ayrıca ayarlanabilir kaydırma çubuğu ile manuel olarak bass seviyesi kontrol ediliyor.

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Kulaklık sanal 7.1 surround ses için de kontroller sunuyor. Böylece daha akıcı ses efektleri ortaya çıkıyor. Diğer taraftan oyuncular oyun sesleri ile sohbet sesleri arasında bir denge de kurabiliyorlar.

Kulak üstü kapaklarda büyük minderler kullanılırken kafa bandında da minder yer alıyor. Ayarlanabilir mikrofon köpük ile kaplanmış ve menteşeleri renklendirilmiş. HyperX Cloud Alpha S kulaklık modeli 130$ fiyat etiketine sahip.