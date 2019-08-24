HyperX Cloud Flight S oyuncu kulaklığı duyuruldu

Gamescom 2019 fuarına adeta çıkarma yapan Kingston HyperX markasının bu yıl ağırlığı kablosuz ürünlerdi. Hem kablosuz çalışan hem de kablosuz şarj olan ürünler oyuncuları kablo karmaşasından kurtarıyor.

HyperX Cloud Flight S özellikleri

Fuarda tanıtılan HyperX Cloud Flight S kablosuz oyuncu kulaklığı Qi kablosuz şarj standardına uyumlu. Hem firmanın kendi kablosuz şarj istasyonu hem de uyumlu diğer istasyonlar ile şarj edebiliyorsunuz. Böylece kablo ucu aramak zorunda kalmıyorsunuz.

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HyperX Cloud Flight S bu serideki en yeni ürün durumunda. 2,4 GHz kablosuz frekansını kullanan kulaklık tek şarj ile 30 saate varan kullanım süresi sunabiliyor. HyperX 7.1 çevresel ses düzeni dahili oyun ve konuşma sesini birleştiriyor.

Özel LED efektleri yansıtabilen kulaklık üç kutuplu analog ses bağlantısını da destekliyor. Ses, mikrofon ve güç kontrolleri kulaklık üzerinden yapılıyor. Henüz HyperX Cloud Flight S için bir fiyat yok ancak bir önceki nesil 1000TL civarındaydı.