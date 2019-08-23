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Kablosuz şarj özellikli HyperX Pulsefire Dart oyuncu faresi tanıtıldı

HyperX Pulsefire Dart kablosuz oyuncu faresi Qi kablosuz şarj özelliği sayesinde oyuncuları tüm kablolardan kurtarıyor. Fare ayrıca uzun ömürlü olmasıyla da dikkat çekiyor.
55 dk.
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kablosuz şarj özelliği mobil cihazlardan sonra yavaş yavaş oyuncu donanımları segmentine de giriş yapmaya başladı. Hali hazırda kablosuz kulaklık veya faresini kablosuz olarak şarj ederek tamamen kablodan kurtulmak isteyen oyuncular için alternatifler artıyor.

HyperX Pulsefire Dart özellikleri

Kingston yaptığı duyuruda HyperX Pulsefire Dart oyuncu faresinin ürün gamındaki ilk kablosuz şarj olabilen fare olduğu bildirdi. Qi standardı ile uyumlu olan HyperX Pulsefire Dart modeli tek şarj ile 50 saate kadar dayanabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Kingston’dan oyuncular için kablosuz şarj plakası"

2.4GHz bandında çalışan HyperX Pulsefire Dart modeli Pixart 3389 sensörünü kullanıyor. Sensörde 800/1600/3200 DPI şeklinde 3 ayar yer alıyor. Ayarlar LED ışıklarla gösteriliyor. Yerleşik DPI ayarı ise 16000 seviyesinde.

Üründe Omron uzun ömürlü anahtarlar kullanılıyor. Anahtarlar 50 milyon tıklamaya kadar dayanıklı. HyperX NGENUITY yazılımıyla da RGB aydınlatma efektleri, 6 adet programlanabilir düğme ve makroları ayarlamak mümkün. HyperX Pulsefire Dart için henüz bir fiyat açıklanmadı.

 


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