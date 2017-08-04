Facebook, sinirsel makine çevirisini kullanacak

Uzun bir süredir Facebook, platformdaki içerikleri farklı dillere çevirerek anında çeviri özelliği sunuyordu. Facebook'un sunduğu bu çeviri hizmetinden geleneksel makine çevirisi kullanılması ise çeviride, cümle içindeki kelime veya kelime gruplarının anlamlarının ayrı ayrı çevrilmesine neden oluyor ve çeviri yabancı dildeki anlamdan uzak kalabiliyordu. Bu sorunu çözmek ve çevirilerin daha doğru olmasını isteyen Facebook, geçtiğimiz eylül ayında Google'ın yaptığı gibi sinirsel makine çevirisine geçtiğini duyurdu. Böylece çeviri için yapay sinir ağları kullanan şirket, kullanıcılara daha anlaşılır çeviri hizmeti sunacak.





Sinirsel makine çevirisi ile çevrilen ilk örnek

Geleneksel makine çevirisinin aksine daha yüksek bir soyutlama yeteneğine sahip olan sinirsel makine çevirisinde, cümlenin yorumlanması ve metin içindeki cümlelerin anlaşılır bir şekilde bağlanması sağlanıyor. Bu sayede metinde anlatılmak istenen konudan farklı anlamlara sahip cümlelerin ortaya çıkması engellenmiş oluyor. Sinirsel makine çevirisine geçmek için yaklaşık bir yıldır çalışan ve artık bu geçişi tamamlayan Facebook'un açıklamasına göre bu yeni çeviri yöntemi ile çevirilerin doğruluğunda yüzde 10'luk bir artış görülüyor.





Facebook'ta Kullanılan Dil Daha Zor

Tabi Google ve Microsoft'un çeviri uygulamalarının aksine Facebook'taki metinleri çevirmek biraz daha zor. Bunun nedenini ise Facebook dil teknolojileri grubunun mühendislik birimi lideri Necip Fazıl Ayan açıkladı. Ayan, Facebook'ta kullanılan dilin gayriresmi olduğuna ve kısaltmalar içerdiğine dikkat çekerken bu dilin çok farklı bir tarzda olduğunu ifade ediyor.





Tabi Facebook bu hamle ile çeviri yolunda önemli bir adım atmış olsa da şirket, çeviri işine odaklanarak daha başarılı hizmet sunmak istiyor. Sinirsel makine çevirisi duyurusunda "Sinirsel makine çevirisinin sınırlarını zorlamaya devam edeceğiz." diyen şirket, herkesin Facebook'u daha rahat kullanması için çalışmaları sürdüreceğini açıkladı

https://techcrunch.com/2017/08/03/facebook-finishes-its-move-to-neural-machine-translation/