Facebook, sinirsel makine çevirisini kullanacak

Uzun bir süredir Facebook, platformdaki içerikleri farklı dillere çevirerek anında çeviri özelliği sunuyordu. Facebook'un sunduğu bu çeviri hizmetinden geleneksel makine çevirisi kullanılması ise çeviride, cümle içindeki kelime veya kelime gruplarının anlamlarının ayrı ayrı çevrilmesine neden oluyor ve çeviri yabancı dildeki anlamdan uzak kalabiliyordu. Bu sorunu çözmek ve çevirilerin daha doğru olmasını isteyen Facebook, geçtiğimiz eylül ayında Google'ın yaptığı gibi sinirsel makine çevirisine geçtiğini duyurdu. Böylece çeviri için yapay sinir ağları kullanan şirket, kullanıcılara daha anlaşılır çeviri hizmeti sunacak.
Facebook'ta Kullanılan Dil Daha Zor
Tabi Google ve Microsoft'un çeviri uygulamalarının aksine Facebook'taki metinleri çevirmek biraz daha zor. Bunun nedenini ise Facebook dil teknolojileri grubunun mühendislik birimi lideri Necip Fazıl Ayan açıkladı. Ayan, Facebook'ta kullanılan dilin gayriresmi olduğuna ve kısaltmalar içerdiğine dikkat çekerken bu dilin çok farklı bir tarzda olduğunu ifade ediyor.
https://techcrunch.com/2017/08/03/facebook-finishes-its-move-to-neural-machine-translation/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle