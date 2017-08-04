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Facebook, sinirsel makine çevirisini kullanacak

Bir süredir platformdaki yazıları makine öğrenme ile farklı dillere çeviren Facebook, çeviri özelliğini bir adım daha ileri taşıdı. Sosyal medya devi artık yapay sinir ağları kullanacak.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Uzun bir süredir Facebook, platformdaki içerikleri farklı dillere çevirerek anında çeviri özelliği sunuyordu. Facebook'un sunduğu bu çeviri hizmetinden geleneksel makine çevirisi kullanılması ise çeviride, cümle içindeki kelime veya kelime gruplarının anlamlarının ayrı ayrı çevrilmesine neden oluyor ve çeviri yabancı dildeki anlamdan uzak kalabiliyordu. Bu sorunu çözmek ve çevirilerin daha doğru olmasını isteyen Facebook, geçtiğimiz eylül ayında Google'ın yaptığı gibi sinirsel makine çevirisine geçtiğini duyurdu. Böylece çeviri için yapay sinir ağları kullanan şirket, kullanıcılara daha anlaşılır çeviri hizmeti sunacak. 


Sinirsel makine çevirisi ile çevrilen ilk örnek 
Geleneksel makine çevirisinin aksine daha yüksek bir soyutlama yeteneğine sahip olan sinirsel makine çevirisinde, cümlenin yorumlanması ve metin içindeki cümlelerin anlaşılır bir şekilde bağlanması sağlanıyor. Bu sayede metinde anlatılmak istenen konudan farklı anlamlara sahip cümlelerin ortaya çıkması engellenmiş oluyor. Sinirsel makine çevirisine geçmek için yaklaşık bir yıldır çalışan ve artık bu geçişi tamamlayan Facebook'un açıklamasına göre bu yeni çeviri yöntemi ile çevirilerin doğruluğunda yüzde 10'luk bir artış görülüyor. 


Facebook'ta Kullanılan Dil Daha Zor 

Tabi Google ve Microsoft'un çeviri uygulamalarının aksine Facebook'taki metinleri çevirmek biraz daha zor. Bunun nedenini ise Facebook dil teknolojileri grubunun mühendislik birimi lideri Necip Fazıl Ayan açıkladı. Ayan, Facebook'ta kullanılan dilin gayriresmi olduğuna ve kısaltmalar içerdiğine dikkat çekerken bu dilin çok farklı bir tarzda olduğunu ifade ediyor. 


Tabi Facebook bu hamle ile çeviri yolunda önemli bir adım atmış olsa da şirket, çeviri işine odaklanarak daha başarılı hizmet sunmak istiyor. Sinirsel makine çevirisi duyurusunda "Sinirsel makine çevirisinin sınırlarını zorlamaya devam edeceğiz." diyen şirket, herkesin Facebook'u daha rahat kullanması için çalışmaları sürdüreceğini açıkladı

https://techcrunch.com/2017/08/03/facebook-finishes-its-move-to-neural-machine-translation/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Özellikle anasayfadaki herhangi bir haberin siyasi içerik ile ilgili olmasını uygun bulmuyorum
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goenitz117 1 yıl
Özellikle seçip konunun hit almasını sağlıyorlar . Facebook un çevirisini konuşacağımıza siyaset konuşmaya başlıyoruz ve konu bilmem kacyüz Mesajı Görüyor . Amaç da sanki bu gibi deil mi ? hiç örnek kalmadı da bu mu kaldı ?
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SEO-Uzmanı 1 yıl
herkesin anlamayacağı bir konu bu daha basit anlatın ki anlaşılsın !
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hdtv 1 yıl
Hahaha. Çok tehlikeli e.g. kullanmışsınız birazdan troller basar ve sizi vatan haini ilan eder.
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goenitz117 1 yıl hdtv
Özellikle seçtiği belli deil mi ?
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