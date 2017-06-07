Hyperloop'un Avrupa'daki 9 aday rotası belli oldu

Elon Musk’ın geleceğin ulaşım yöntemi olarak sunduğu Hyperloop projesi için halihazırda ABD’de bazı noktalarda kısa mesafeli testler yapılıyor. Bununla birlikte Los Angeles- Kaliforniya gibi bazı rotalar da planlanmış ve Hyperloop’un kurulması için bölgede çalışmalar başlatılmış durumda. Şimdi ise Hyperloop One şirketi Avrupa’da da Hyperloop ağının kurulabileceği 9 aday rotayı açıkladı. 9 rotadan biri Avrupa’daki ilk Hyperloop yolculuğuna ev sahipliği yapacak.

Hyperloop One’ın kurucularından ve yönetim kurulu başkanı olan Shervin Pishevar’ın ‘’Vizyonumuz, bir gün tüm Avrupa’yı Hyperloop ile birbirine bağlamak.’’ Şeklinde yaptığı açıklamanın ardından açıklanan 9 aday rotada ise ön plana çıkanlar; Berlin, Hamburg, Frankfurt ve Münih'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 kilometrelik bir ağ, İngiltere İskoçya arasında 666 kilometrelik güzergah ve İspanya’yı Fas’a bağlayan tünel oldu.

Tabi şu an için insanları asıl heyecanlandıran konu Hyperloop’un kurulacağı rotalardan ziyade bu ulaşım aracını ne zaman ve ne hızda görecekleri. Saatte 1000 kilometreye varan bir yolculuk imkanı vadeden Hyperloop daha önce Las Vegas’ta 500 kilometrelik bir test sürüşü yapmıştı. Dubai, ABD ve son zamanlarda Hindistan’a yönelik de çalışmalar olduğu bizzat Elon Musk tarafından açıklanan Hyperloop’un ilk kez ne zaman insanlı yolculuklara başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

https://www.engadget.com/2017/06/06/hyperloop-one-reveals-its-plans-for-connecting-europe/