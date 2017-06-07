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Hyperloop'un Avrupa'daki 9 aday rotası belli oldu

Elon Musk'ın yüksek hızlı ulaşım önerisi olan Hyperloop'un Avrupa'daki ilk ağı için 9 aday rota belli oldu. Rotalardan biri Avrupa'nın ilk Hyperloop yolculuğuna ev sahipliği yapacak.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk’ın geleceğin ulaşım yöntemi olarak sunduğu Hyperloop projesi için halihazırda ABD’de bazı noktalarda kısa mesafeli testler yapılıyor. Bununla birlikte Los Angeles- Kaliforniya gibi bazı rotalar da planlanmış ve Hyperloop’un kurulması için bölgede çalışmalar başlatılmış durumda. Şimdi ise Hyperloop One şirketi Avrupa’da da Hyperloop ağının kurulabileceği 9 aday rotayı açıkladı. 9 rotadan biri Avrupa’daki ilk Hyperloop yolculuğuna ev sahipliği yapacak.

Hyperloop'un Avrupa'daki 9 aday rotası belli oldu
 

Hyperloop One’ın kurucularından ve yönetim kurulu başkanı olan Shervin Pishevar’ın ‘’Vizyonumuz, bir gün tüm Avrupa’yı Hyperloop ile birbirine bağlamak.’’ Şeklinde yaptığı açıklamanın ardından açıklanan 9 aday rotada ise ön plana çıkanlar; Berlin, Hamburg, Frankfurt ve Münih'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 kilometrelik bir ağ, İngiltere İskoçya arasında 666 kilometrelik güzergah ve İspanya’yı Fas’a bağlayan tünel oldu.

Tabi şu an için insanları asıl heyecanlandıran konu Hyperloop’un kurulacağı rotalardan ziyade bu ulaşım aracını ne zaman ve ne hızda görecekleri. Saatte 1000 kilometreye varan bir yolculuk imkanı vadeden Hyperloop daha önce Las Vegas’ta 500 kilometrelik bir test sürüşü yapmıştı. Dubai, ABD ve son zamanlarda Hindistan’a yönelik de çalışmalar olduğu bizzat Elon Musk tarafından açıklanan Hyperloop’un ilk kez ne zaman insanlı yolculuklara başlayacağı ise henüz bilinmiyor. 


https://www.engadget.com/2017/06/06/hyperloop-one-reveals-its-plans-for-connecting-europe/ Yorum Yaz
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thack_can 1 yıl en beğenilen
bi metrobüs değil ama iş görür :D
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burakk, 1 yıl
Biz haypırbriç yaparız, hiperbüs filan. Her şeyi Türkiye'ye yorma olayı vardır ya. Türkiye'de nasıl olacak bu, Türkiye'de olsaydı vs..
Çok düşünmeyin yani,
Bizim mühendislerimiz yatıyor filan da demeyin,
Ülke o kadar darlıyor ki kalanlar ancak gidemeyenler,
Ben de hala onlardan biriyim.
Tüccarlar için durum farklı, ya gidecek yerleri yok ya da yatacak yerleri..
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DH Misafiri 1 yıl
Yolda bozulunca nasıl çıkılacak bunun içinden, inip nasıl iticez bunu
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DH Misafiri 1 yıl
Biri metrobüs ile dalga geçmiş diğeri köprülerle dalga geçmiş. Çok bir şey biliyorsanız buyrun beyler okuyun mühendis olun geliştirin bir şeyler üretin, ülkeye değer katın madem ? Elon Musk bu arada belediye falan değil bağımsız bir ŞİRKET bunu yapan, kalkıp ABD ve ya avrupa al bu parayıda üret böyle şeyde demiyor. Adamın milyarları var, yatırm yapıyor.Boş yapmayın siz önce şu okullarınızdan diploma alıp kendinizi geliştirin, bakalım o zaman siz neler üretebiliyorsunuz.
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catador 1 yıl
Benim gibi uçaktan tırsanlara birebir.
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eulogy 1 yıl

Yav bir kere de bir devlet kurumu, bir belediye, bir planlama müdürlüğü bir açıklama yapsın. Bir anlaşmaya dair haber çıksın. Bir imzalı belge fotosu görelim.
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eric13 1 yıl
Dev bir kopru yapmak varken adamlarin ugrastiklari seye bak, zir cahil bunlar
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SigSauer6 1 yıl eric13
eric13

Dev bir kopru yapmak varken adamlarin ugrastiklari seye bak, zir cahil bunlar

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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agonim1453 1 yıl
Aga ben bu Elon Musk ın birileri ya da abd tarafindan desteklendiğine inaniyorum. Yoksa bu kadar çeşitli projeyi hayata gecirmek kolay degil
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BlindGuardianNN 1 yıl
Hyperloop One’ın kurucularından ve yönetim kurulu başkanı olan Shervin Pishevar’ın ‘’Vizyonumuz, bir gün tüm Avrupa’yı Hyperloop ile birbirine bağlamak.’’ Şeklinde yaptığı açıklamanın ardından açıklanan 9 aday rotada ise ön plana çıkanlar; Berlin, Hamburg, Frankfurt ve Münih'i birbirine bağlayan yaklaşık 2000 kilometrelik bir ağ, İngiltere İskoçya arasında 666 kilometrelik güzergah ve İspanya’yı Fas’a bağlayan tünel oldu.
-ses gelir
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1BilimAdamı 1 yıl
Pahalı olacağı için sadece haberlerde göreceğiz
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thack_can 1 yıl en beğenilen
bi metrobüs değil ama iş görür :D
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