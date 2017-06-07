Uber, cinsel istismar suçlamasıyla yirmiden fazla çalışanını kovdu

Faaliyet gösterdiği ülkelerden aldığı cezalar ve yasaklamalarla uğraşan Uber, şirket içerisindeki sorunlarla da boğuşuyor. Uber, toplamı 215’i bulan cinsel istismar, ayrımcılık, taciz ve misilleme iddialarının birkaç aydır soruşturmasını yürütüyor. Bugün Bloomberg ve New York Times tarafından paylaşılan haberlere göre soruşturma kapsamında şirket içerisinde cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen 20’den fazla çalışanın işine son verildi.

Şirket, daha önceki dönemlerde yaklaşık 100 iddianın asılsız olduğu sonucuna varmış ve bunlar hakkında herhangi bir işlem yapmamaya karar vermişti. Fakat Bloomberg muhabiri Eric Newcomer’ın söylediğine göre 20’den fazla çalışanın işten çıkarılması ilerleyen günlerde daha fazla kişinin işine son verileceğinin göstergesi olarak yorumlanabilir.

Eski çalışanın paylaşımıyla ortaya çıkmıştı

Uber, uzun bir süredir şirket içerisindeki cinsel istismar iddialarının hedefindeydi ancak eski Uber mühendisi Susan Fowler’ın şirket içerisinde yaşadıklarını paylaşmasıyla birlikte soruşturma başlatıldı. Günden güne büyüyen soruşturma, Uber’ın işe aldığı uzmanlar tarafından yönetiliyor. Soruşturmanın tamamlanması şirketin biraz da olsa rahatlamasını sağlayacaktır.

https://www.engadget.com/2017/06/06/uber-fires-20-employees-sexual-harassment/