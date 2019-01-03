Hyundai CES 2019'da robot gibi yürüyen araç konseptini tanıtacak

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8 Ocak Salı günü ziyarete açılacak CES 2019 bu yıl otomotiv sektörü açısından oldukça farklı konseptlere ev sahipliği yapacak gibi görünüyor. Sürücüsüz araç teknolojileri, Honda’nın otonom iş araçları derken işler daha da ilginç bir hal almaya başladı. Zira Hyundai, Las Vegas’taki fuarda bir robot gibi yürüyebilen ve tırmanabilen Elevate adındaki tuhaf bir araç tanıtacağını duyurdu.

Koreli üreticinin şimdilik yalnızca bir görselini paylaştığı Hyundai Elevate, sıradan bir araç gibi dört tekerleğe sahip. Onu farklı kılan özelliği ise bu tekerlekleri araca bağlayan parçalar. Bir robot kolu gibi hareket edebilen bu parçalar Elevate’in yerden yüksekliğini arttırmanın yanı sıra hareket kabiliyetini de yükseltiyor. Elevate bu sayede standart bir aracın ulaşamayacağı yerlere tıpkı dört ayaklı bir robot gibi yürüyüp tırmanabiliyor.

Doğal afetlerde faydalı olabilir

Hyundai Elevate ile ilgili henüz teknik bir bilgi bulunmuyor. Dolayısıyla aracın içeriden mi yoksa uzaktan mı kontrol edileceği, ya da tamamen otonom bir araç mı olacağı henüz belli değil. Görselden anlaşıldığı kadarıyla Elevate’in deprem gibi yıkıcı etkisi büyük afetlerde arama kurtarma ve ilk yardım çalışmalarında kullanılması planlanıyor.

Ultimate Mobility Vehicle, ya da kısa adıyla UMV adını verdiği yeni bir araç kategorisinin temellerini attığını belirten Hyundai, Elevate’in bu kategori dahilindeki ilk ürün olduğunu söylüyor. CES 2019’da konsept olarak sergilenecek aracın üretime girip girmeyeceği ise ilerleyen zamanlarda belli olacak.

https://www.hyundai.news/eu/technology/elevate-walking-car-concept-creates-a-new-vehicle-category/