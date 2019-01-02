Sürücüsüz araçlarla ilgili en çok patent alan şirket Samsung

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Sürücüsüz araç teknolojileri, otomotiv sektörünün geleceğini oluşturan temel kavramlar arasında yer alıyor. Ya da en azından şimdilik durum bunu gösteriyor. Hal böyle olunca teknoloji şirketlerinin otomotiv sektöründeki rolü de gittikçe artıyor. Bu durum ilginç sonuçları da beraberinde getiriyor. Patent konusu da bunlardan biri.

Avrupa Patent Ofisi’nden elde edilen verilere göre, sürücüsüz araç teknolojileriyle ilgili Avrupa’da alınan patent sayısı 2011 yılında 922 iken 2017 yılında bu sayı 4 bine yükselmiş. Bu konuda en çok patente sahip olan şirketlerin listesiyse oldukça şaşırtıcı. Zira listenin ilk 10 sırasında otomotiv sektöründen yalnızca üç şirket var: Bosch, Toyota Motor Corp. ve Continental AG. Listenin tepesindeyse akıllı telefon pazarının en büyük temsilcilerinden Samsung oturuyor.

İlk üç sıra teknoloji şirketlerinin

2011-2017 yılları arasına bakıldığında Samsung’un sürücüsüz araç teknolojileriyle alakalı 624 patente sahip olduğu görülüyor. Koreli şirketi 590 patentle yine bir teknoloji şirketi olan Intel izliyor. LG Electronics 348 patentle üçüncü sırada yer alırken, 343 patente sahip olan Bosch dördüncü sırada bulunuyor. Söz konusu listede araç üreticilerinin bulunmaması kulağa ilginç gelse de, sürücüsüz araçlar için büyük öneme sahip olan 5G ve nesnelerin interneti gibi kavramlar bu durumu fazlasıyla açıklıyor.

Sürücüsüz araç teknolojileriyle alakalı dünya genelindeki patentlerin yüzde 37.2’si Avrupa’da, yüzde 33.7’si ise ABD’de alınmış. Patent konusunda Japonya’nın yüzde 13 paya, Güney Kore’nin yüzde 7 paya, Çin’in ise yüzde 3 paya sahip olduğu söyleniyor.

https://pocketnow.com/self-driving-cars-patents