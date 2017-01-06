Hyundai, Cisco ile birlikte otonom araç geliştiriyor

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CES 2017 kapsamında gelişmiş araç teknolojilerine ilişkin bir dizi plan açıklayan Hyundai, bu noktada Cisco ile birlikte çalışacağını duyurdu. Yeni nesil modellerinde her türlü araç içi teknolojiye yer vermek isteyen Güney Koreli üretici, otonom araçlar için de ciddi planlar yapıyor.

Bu araçların tüm bağlantı yetenekleri ve güvenlik adımları için çalışmaları Cisco’ya emanet eden Hyundai, araçların mobil cihazlar ile etkileşime geçmesi ve nesnelerin interneti gibi alanlarda sunacağı tüm yenilikler, Cisco ile Hyundai mühendislerinin ortak çalışmasının ürünü olacak.

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Şirketin fuarda da sergilediği ve geliştirilmesi adına çalışmaların sürdüğü sistemler şöyle ifade edilmiş:

Tam Otonom Sürüş:

Hyundai’nin fuarda sergilediği modellerde yer alan bu sistem, trafik koşullarını, yol bilgilerini ve diğer araçlardan gelen verileri izleyerek en üst düzeyde sürüş güvenliğini sunuyor.

Akıllı Trafik Sistemi:

Günümüzde büyük şehirlerin sorunu haline gelen trafik sıkışıklığını azaltmak ve olası gecikmeleri engelleyebilmek için Hyundai yeni bir navigasyon sistemi geliştirdi. Sistem trafik yoğunluğunu ağ üzerinden hesaplayarak rota oluşturulmasa dahi sürücüye akıcı ve alternatif yolları anında göstermeye başlıyor.





Akıllı Uzaktan Servis:

Araçta herhangi bir arıza veya problem varsa sorunları uzaktan tespit etmek ve çözmek için bir bağlantı sistemi kullanılıyor. Bu sistem araç sahibine zaman tasarrufu da kazandırmış oluyor.

Mobilite Merkezi:

Sistem ağa bağlı otomobilin kalbi durumunda. Araç sahipleri günlük yaşamlarında bu sistem sayesinde yardım ve bilgi elde edebilecek. Trafikte geçirdiği süre boyunca araç içerisinde maksimum keyif ve konfor sağlanması da hedefleniyor.